আলকারাজ জাভেরেভকে পরাজিত করে এবং সিনসিনাটি ফাইনালে পাপীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নতুন অধ্যায়ের গ্যারান্টি দেয়
এটি চতুর্থ টুর্নামেন্টের পরে এটিপি র‌্যাঙ্কিংয়ের নেতা এবং উপ -নেতা হবে, যখন উভয়ই কীতে থাকে; সোমবার সিদ্ধান্ত হয়

স্প্যানিশ কার্লোস আলকারাজ ইতালীয়দের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরও একটি অধ্যায়ের গ্যারান্টিযুক্ত জান্নিক সিনার জার্মানকে মারধর করে আলেকজান্ডার জাভেরেভযারা এই শনিবার 2 সেট করে 0 (6/4 এবং 6/3) দ্বারা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং এর সিদ্ধান্তের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন সিনসিনাটি খোলাযা সোমবার ঘটে।

এটি চতুর্থ টুর্নামেন্টের পরে নেতা (সিনার) এবং র‌্যাঙ্কিংয়ের রানার-আপ হবে, যখন উভয়ই কীতে থাকবে। আলকারাজ রোমের 1000 মাস্টার্সের কাদামাটির মধ্যে জয়লাভ করেছিল এবং রোল্যান্ড গ্যারোসইতালিয়ান ঘাসে চ্যাম্পিয়ন ছিল উইম্বলডন। এখন, সিনসিনাটির হার্ড কোর্টে সিনার 26 টি ম্যাচের অপরাজিত পৃষ্ঠকে রক্ষা করেছেন। 2024 সালে বেইজিংয়ের এটিপি 500 এর ফাইনালে তাকে মেঝেতে পরাজিত করার শেষটি ছিল স্পষ্টভাবে আলকারাজ।

১৪ তমবারের মতো সিনারকে সন্ধানের আগে, দ্বিতীয় সেটে শারীরিক সমস্যা ছিল এবং জাভেরেভকে কাটিয়ে উঠতে আলকারাজের 1H45 প্রয়োজন ছিল এবং 6 থেকে 6 এর মধ্যে বিশ্বের সরাসরি সংঘাত বেঁধেছিলেন।

প্রথম সেটটি বেশ সুষম ছিল, তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তগুলিতে আলকারাজ আরও উদ্বেগজনক ছিল। চতুর্থ খেলায়, স্প্যানিয়ার্ড একের পর এক তিনটি ব্রেক পয়েন্ট সংরক্ষণ করেছিল, 0/40 রেখে গেমটি 2-2 আঁকতে। সপ্তম খেলায়, প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রত্যাহার ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করার জন্য জাভেরেভের পালা। জার্মান একটি ব্রেক পয়েন্ট সংরক্ষণ করেছিল, তবে সুবাল বিবাদে খেলাটি দিয়েছে। 4 থেকে 3 এবং প্রত্যাহারের সাথে, আলকারাজকে কেবল তার পরিষেবাগুলি বজায় রাখতে হয়েছিল এবং একটি টেক্কা দিয়ে 53 মিনিটে 6/4 এ প্রথম সেটটি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় সেটটি ক্রমানুসারে দুটি বিরতি দিয়ে শুরু হয়েছিল। আলকারাজ প্রথম খেলাটি জিতেছিল, তবে তারপরে চারটি ডাবল ফল্ট সহ জার্মানকে বিরতি ফিরিয়ে দিতে দেয়। জাভেরেভ শারীরিক সমস্যাগুলি প্রদর্শন করেছিলেন, তবে এখনও তাঁর পরিষেবাটি নিশ্চিত করেছেন। জার্মান চিকিত্সার মনোযোগের জন্য অনুরোধ করেছিল এবং এর জন্য লকার রুমে গিয়েছিল।

গেমটি পুনরায় শুরুতে, জাভেরেভ তার পরিষেবাটি নিশ্চিত করেছেন, তবে চলাচলের অসুবিধা দেখিয়েছিলেন, বিশেষত যখন আলকারাজ তার বাম দিকে ক্রিয়াগুলি মনোনিবেশ করেছিলেন। সপ্তম খেলায়, যখন তিনি টানলেন, জাভেরেভ কোনও বক্তব্য না দিয়েই ভেঙে পড়েছিলেন। তারপরে তিনি স্নিকারগুলি পরিবর্তন করতে বলেছিলেন।

জার্মানরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পয়েন্ট না করে আবার তার পরিষেবাটি নিশ্চিত করতে দেখেছিল এবং যখন তিনি খেলায় থাকতে প্রত্যাহার করতে গিয়েছিলেন তখন প্রতিরোধের প্রস্তাব দিতে পারেনি। আলকারাজ 6/3 এ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবে উদযাপন করেনি। “ফাইনালের জন্য খুশি, তবে আমি সাসচাকে খারাপ মনে করি I

