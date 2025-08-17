আলটিমেট নেপো শিশুদের ব্রুকলিন বেকহ্যাম এবং নিকোলা পেল্টজ এবং ঠিক তারা কিটি হিন্দকে ফিসফিস করে ফিসফিস করে বলেছিল: ‘এগুলি সবই ভয়াবহ …’

একটি আয়নার সামনে পোজ করে, ব্রুকলিন বেকহ্যাম পুরোপুরি বিরক্ত লাগছিল যখন তিনি স্ত্রী নিকোলা পেল্টজকে লস অ্যাঞ্জেলেসের বুটিকটিতে কাপড়ের চেষ্টা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।
তার কঠোর কাজের দুটি ছবি ভাগ করে তাঁর কয়েক মিলিয়ন ইনস্টাগ্রাম অনুসারীদের কাছে এই মুহুর্তটি নথিভুক্ত করে তিনি হাহাকার: ‘আমার মিসেসের জন্য পোশাক হা করার চেষ্টা করার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।’
এটি এমন একটি কাজ যা বিশ্বজুড়ে পুরুষদের সাথে পরিচিত হবে, কেবল ব্রুকলিনের জন্য – ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের বিচ্ছিন্ন পুত্র – কমপক্ষে এটি তার সময় পূরণ করে।
এই দম্পতির জন্য, যারা নিজেকে প্রভাবশালী হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের সবচেয়ে অনুগত ভক্তরা এমনকি পৃথিবীতে কী করেন তারা সারা দিন কী করে?
9-থেকে -5 দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন, তারা নাফ-অল করার মাধ্যমে একটি শিল্প ফর্ম তৈরি করেছে বলে মনে হয়। তাদের বাবা -মা কয়েক দশক কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাদের লক্ষ লক্ষ – বা পেল্টজের ক্ষেত্রে বিলিয়ন তৈরি করেছিলেন।
বিপরীতে, নিকোলা এবং ব্রুকলিনের একমাত্র ভূমিকা নেপো শিশুদের বলে মনে হয়, ডিজাইনার পোশাকগুলিতে ঘুরে বেড়ানো, কেবল তাদের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা উচিত যে দিনের হাইলাইট দ্বারা – এটি ভাঁজ করা তোয়ালে (11 জুন), বার্ন কার্বনারা (7 ই আগস্ট) বা সেই পরিবর্তনকারী রুম সেলফি (30 জুলাই) দ্বারা ঝামেলা করে।
এমনকি বিগ ব্রাদারের প্রযোজক – টিভি শোতে যেখানে ক্যামেরা তাদের বাড়ির সহকর্মীদের প্রতিটি আন্দোলনকে ট্র্যাক করে – এই ধরনের জাগতিকতা প্রচার করতে পারে।
তবে নিকোলার, 30 বছর বয়সী এবং 26 বছর বয়সী ব্রুকলিনের পক্ষে ভাগ করে নেওয়ার জন্য খুব বেশি নিস্তেজ নেই। নিশ্চিতভাবেই, তাদের হার্ড ইনস্টাগ্রাম ভক্তরা প্রতিটি বিবরণে ছিঁড়ে ফেলবেন, তবে তাদের বেশিরভাগ অনুসারীরা স্ক্রোলিং, মৃত চোখের অবিরত রাখবেন।
ব্রুকলিন এবং নিকোলা একটি সুন্দর সৈকতে ঘোড়ার যাত্রা উপভোগ করার সময় হাত ধরে
যে কোনও সাধারণ দম্পতির মতোই ব্রুকলিন এবং নিকোলা বোলিংয়ের মতো সস্তা ক্রিয়াকলাপে অংশ নিয়েছেন
এই জুটি কিছু হার্ড-অর্জিত মিল্কশেক পান করছে এবং তাদের অনুসারীদের অ্যাকশনে প্রবেশ করছে
দুঃখজনকভাবে আমি তাদের মধ্যে নিজেকে গণনা করতে পারি না কারণ পেল্টজ-বেকহামস আমাকে তাদের ইন্সটা অ্যাকাউন্ট থেকে বাধা দিয়েছে, কারণ তারা ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া থেকে তাদের বিভক্ত হওয়ার আমার প্রতিবেদনের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল।
সুতরাং আমাকে আমার ব্রুকলিন নার্সিংয়ের ফিক্সটি গিনেসের একটি পিন্ট (মে 28) পেতে হবে, একটি অ্যামাজন প্যাকেজ (10 আগস্ট) এবং নিকোলা আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে সিগারেট (20 মে) ধূমপান করছেন।
একজন পাল বলেছেন, ‘তাদের যথাযথ দিনের কাজ নেই।’ ‘পরিবর্তে, তারা কেবল ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে এবং প্রদর্শন করে। এগুলি এতই ভয়াবহভাবে, এটি “আমাদের দিকে তাকান, আমাদের অনেক অর্থ আছে” – আসলে এটি উপার্জন না করেই।
‘ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া তাদের যা আছে তা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং তারা তাদের বাচ্চাদের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, আসুন আমরা ভুলে যাবেন না যে ব্রুকলিন যখন 14 বছর বয়সী তখন একটি ক্যাফেতে চাকরি করতেন – তবে নিকোলা সাথে এসেছিলেন।
‘তিনি পুরোপুরি একটি ভিন্ন পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে এসেছেন, তার কাছে কেবল অর্থ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এটি ব্রুকলিনকে সংক্রামিত বলে মনে হচ্ছে। ‘ সূত্রগুলি আমাকে ব্রুকলিন এবং নিকোলার সাম্প্রতিক বিবাহ পুনর্নবীকরণ অনুষ্ঠানে তার বাবা নেলসনের নিউইয়র্কের বাইরের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে 3 মিলিয়ন ডলার ম্যানশনে ‘কমপক্ষে তাদের কিছু করার জন্য’ দিয়েছে।
তবে পার্টি শেষ হওয়ার সাথে সাথে – কমপক্ষে পরবর্তী একঘেয়েমি নিরাময়ের বিবাহের আগ পর্যন্ত – সুখী দম্পতি তাদের ইনস্টাগ্রাম অনুসারীদের ইয়াওনকে আটকাতে রাখতে লড়াই করেছেন।
তবুও, তাদের গ্ল্যামারাসলি বাসি জীবনের প্রতিটি উদ্বেগজনক পোস্টের সাথে আমরা এমন একটি ছবি তৈরি করতে পারি যা সেই ট্যানটালাইজিং প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে: তারা সারা দিন কী করে?
ঠিক আছে, নিকোলার দিনটি তার চোখের দোররা কুঁকড়ে এবং তার মুখটি কনট্যুর করে শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
বরং পোড়া কার্বনারা হ’ল শেফ হিসাবে ব্রুকলিনের কেরিয়ার কেন কখনও যাত্রা শুরু করে না তার একটি প্রাসঙ্গিক অনুস্মারক
ব্রুকলিন এবং নিকোলার ধরণের রোমাঞ্চকর লন্ড্রি কন্টেন্ট অনুসারীরা আশা করতে পারেন
দম্পতি সম্প্রতি তাদের বিবাহের ব্রত পুনর্নবীকরণ করেছেন – তাদের আসল বিয়ের ঠিক তিন বছর পরে
একজন মেয়েকে অবশ্যই সেই চুম্বনকারী সেলফিগুলির জন্য তার সেরা দেখতে হবে যা বিশ্বকে প্রমাণ করে যে সে এবং ব্রুকলিন কীভাবে প্রেমে।
তিনি, তার পাপের জন্য, তোয়ালে ভাঁজ দায়িত্বে আছেন। তবুও, তিনি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা কোরটি টপলেস করে মশলা তৈরি করেছেন, উইথ দ্য পিপলস অফ দ্য সান অফ দ্য সান অফ দ্য সান, ব্যাকিং ট্র্যাক হিসাবে।
এরপরে, শীর্ষে প্রচুর ক্রিম সহ এটি প্রতিটি আইসড ল্যাটের জন্য সময়। প্রভাবশালী হওয়া এমন কঠোর পরিশ্রম!
প্রতিবার এবং বারবার এই জুটি ইতালীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড মনক্লারের সাথে লাভজনক চুক্তি সহ তাদের অর্থোপার্জনের একটি উদ্যোগ সম্পর্কে পোস্ট করবে। নিকোলা পাফার জ্যাকেটে তাদের একটি ছবি ট্যাগ করে: ‘আমার স্টাইলটি মুহুর্তে খুব বেশি। আমি যা অনুভব করছি তাতে পোশাক পরা। আমি মনক্লারকে ভালবাসি কারণ এটি পরিধান করা এত সহজ – এটি অনায়াস এখনও উন্নত বোধ করে ”
পেল্টজ-বেকহামসের জন্য, মনে হয়, তাদের দিনের সবচেয়ে বড় উত্তেজনা হ’ল যখন অ্যামাজন ডেলিভারি লোকটি দরজায় কড়া নাড়ায়।
সানগ্লাস, পিছনের ক্যাপ, টি-শার্ট এবং ধূসর জোগার্সের ইউনিফর্মের তার ‘এট হোম’ ইউনিফর্মে উত্তর দিয়ে ব্রুকলিনকে প্যাকেজটির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে, বুদ্বুদ মোড়কের দ্বারা বিভ্রান্ত-তবে এটি তার ক্লাউড 23 হট সসের একটি বোতল, বিগ রিভিলটির জন্য অপেক্ষা করার পক্ষে মূল্যবান। এবং হুইস্কি ব্র্যান্ড জেফারসনের বোর্বনের সাথে একটি ‘কোলাব’, কম নয়।
একটি কৌতূহলী ইংলিশ-আমেরিকান টুইংয়ে তিনি জোরে বলেন, ‘আমি সত্যিই উত্তেজিত’ মোটেও উত্তেজিত শব্দ না করে। প্যাকেজটিতে বিটারগুলির বোতল রয়েছে, ‘যা সত্যিই দুর্দান্ত’ এবং চশমা, ‘যা সত্যিই দুর্দান্ত’।
শপিং চ্যানেল উপস্থাপকদের তাদের কাজের জন্য ভয় করা উচিত নয়।
ব্রুকলিনের জন্য, রান্না তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কাছের জিনিস হিসাবে রয়ে গেছে। এবং একটি হৃদয় থামানো মুহুর্তটি একটি সাম্প্রতিক পোস্টে এসেছিল যেখানে তিনি কিছু স্প্যাগেটি কার্বনারা রান্না করেছিলেন।
তিনি ক্যামেরাকে বলেন, ‘আমার কোনও সমুদ্রের জল নেই।’ না বেশিরভাগ মানুষ! ‘সুতরাং আমরা কিছু ম্যালকমের লবণ ব্যবহার করতে যাচ্ছি।’
হ্যাঁ, তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে চান যে তিনি সাধারণত সমুদ্রের জলে তাঁর পাস্তা সিদ্ধ করেন। সম্ভবত এটি পোড়া বেকনটির স্বাদকে কমিয়ে দেয় যা তিনি থালাটিতে ছিটিয়ে দেয়।
তিনি তার মুখে খাবার রাখার পরে বিরতি দেন – তারপরে ম্যানুয়ালি একটি থাম্বস আপ দেয়।
‘শেফ’ হিসাবে জীবন ব্রুকলিনের জন্য সহজ অর্থ। বারিলা পাস্তা সসগুলির সাথে তাঁর লাভজনক অংশীদারিত্ব রয়েছে যারা তার দক্ষতার অভাবে উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়।
ইতিমধ্যে নিকোলা তার স্বামীকে ‘কর্মক্ষেত্রে’ দেখার জন্য চ্যানেল ড্রেসিংয়ের জন্য একটি ছদ্মবেশী রয়েছে।
এবং তিনি মুদিগুলির জন্য কেনাকাটা করার সময় কালো স্টিলেটটো বুটগুলিতে নাইনগুলিতে পোশাক পরে। ভক্তরা যখন সুপার মার্কেটে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন তখন দম্পতি কীভাবে পৃথিবীতে নেমেছিলেন তা নিয়ে ভক্তরা আনন্দিত।
বেকহ্যাম-পেল্টজেসের জীবনের আর একটি নম্র স্লাইস? বেশ নয়, কারণ তারা তার ক্লাউড 23 হট সস দিয়ে পোজ দেয়।
নিকোলার দিনের বেশিরভাগ অংশ তার কুকুরের ভেড়া, লেবেল, বার্ডি এবং অ্যাঞ্জেলকে কোডডল করতে ব্যয় করা হয় – সমস্তই আশ্রয়কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা – বা কমপক্ষে তাদের নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তাদের ছবি পোস্ট করে।
তিনি যখন লস অ্যাঞ্জেলেস-ভিত্তিক যোগীর বাড়ির জন্য প্রচারমূলক কাজ করেন, একটি প্রাণী উদ্ধার দাতব্য, একটি আসল ক্যারিয়ার নিকোলার জন্য অধরা প্রমাণিত হচ্ছে।
তাত্ত্বিকভাবে তিনি একজন অভিনেত্রী – এবং ‘ব্রেকআউট স্টার’ হিসাবে একটি টিন চয়েস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে, বেড়ে ওঠা কিছুটা সাফল্য উপভোগ করেছেন।
তবে তিনি ‘সবচেয়ে খারাপ সমর্থনকারী অভিনেত্রী’-এর জন্য দুটি’ রাজ্জি ‘মনোনয়নও অর্জন করেছেন, যার মধ্যে শেষটি ট্রান্সফরমারগুলিতে তার অংশের জন্য ছিল: বয়সের বয়স-একটি 2014 সাই-ফাই চলচ্চিত্র এত খারাপভাবে এটি’ তিন ঘন্টা মাইগ্রেন ‘হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।
২০২০ সালে ব্রুকলিনের সাথে জড়িত থাকার পর থেকে তিনি কাজ করার চেয়ে আরও বেশি কিছু ‘বিশ্রাম’ করছেন, তার নামটিতে কেবল একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা নিয়ে: ২০২৪ সালে লোলা চলচ্চিত্রের একটি স্ট্রিপার অভিনয় করা, যা তিনি লিখেছিলেন, পরিচালনা করেছিলেন এবং অভিনয় করেছিলেন। এটি ‘ভয়াবহ’, একটি ‘ভ্যানিটি প্রজেক্ট’ এবং ‘দারিদ্র্য পোষ্য’ হিসাবে প্যান করা হয়েছিল।
তবুও, অভিনয়, রান্না এবং শপিংয়ের একটি কঠিন দিন পরে, এই দম্পতি বোলিং এলে ভ্রমণের সাথে নিজেকে পুরস্কৃত করেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় নথিভুক্ত, প্রাকৃতিকভাবে বা একটি পনি রাইডের জন্য সৈকতে, বা ব্রুকলিনের মোটরবাইকটিতে তাদের একটি স্পিন রয়েছে।
ক্লান্তিকর!
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারা অনেক রাত সোফায় ফ্লপ হয়ে কাটায়।
একটি পোস্টে তাদের একে অপরের উপরে বসে, হাতে মদ, হাসি এবং চুম্বন করতে দেখা যায়। আপনি বাড়ির অভ্যন্তরে যেমন করেন তেমন নিকোলা তার সানগ্লাস পরেছেন। বা কখনও কখনও ব্রুকলিন নিকোলা ঘড়ির সময় পুল খেলেন। বা বাগানে একটি ফুটবলের সাথে একটি কিকাবাউট রয়েছে – এমন কিছু যা তাকে অবশ্যই বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়।
কখনও কখনও, একনিষ্ঠ স্বামী হিসাবে হার্ড ইয়ার্ডগুলি রাখার পরে, ব্রুকলিন এলএ লেকার্স বাস্কেটবল দলকে উত্সাহিত করার জন্য কিছু ‘বয় টাইম’ এর জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।
এবং যদি দম্পতির টিনসেলটাউন থেকে দৃশ্যের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তবে তারা বিছানায় চকোলেট আইসক্রিম খেতে এবং আরও ওয়াইন পান করতে সান্তা বার্বারার কাছে যেতে পারে। বা সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ‘দুপুরের খাবারের জন্য’ পপ করুন, নিকোলা একটি বকবক টুপি এবং সানগ্লাসে পোজ দিচ্ছেন।
এই দম্পতি তাদের কার্বন পদচিহ্ন সম্পর্কে খুব বেশি ফুসফুস মনে হয় না।
আসুন ভুলে যাবেন না যে এমন সময় রয়েছে যখন নিকোলা এবং ব্রুকলিন এটিকে বাস্তব রাখে।
তারা যখন এই বছরের শুরুর দিকে ব্রিটেনে এসেছিল, ব্রুকলিন গিনেস পান করেছিলেন এবং – হাঁফ! – দম্পতি এমনকি লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবহার করেছিলেন।
নিকোলার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে তাদের বড় ছেলের জীবন কতটা দিকনির্দেশিত হয়ে উঠেছে তা ভেবে এই সমস্তকে অবশ্যই পশ এবং বেকসকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।