You are Here
আলদামা পাড়ায় মৃতদেহের বালতিগুলি সনাক্ত করুন
News

আলদামা পাড়ায় মৃতদেহের বালতিগুলি সনাক্ত করুন

সিউদাদ জুয়ারেজ.- কম্বলগুলিতে আবৃত ব্যক্তির দেহটি আজ রাতে আলদামা পাড়ার রাস্তায় অবস্থিত।

প্রতিবেশীরা শহরের নরপোনিয়েন্টে এমিলিয়ানো জাপাটা এবং নিকেল রাস্তায় কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কথা জানিয়েছেন।

পৌরসভার উপাদানগুলি সন্ধানের বিষয়টি নিশ্চিত করার পরে, দেহটি একটি বাদামী কম্বল এবং কিছু প্লাস্টিক দিয়ে জড়িয়ে ছিল।

দেহটি, যার লিঙ্গটি সেই জায়গায় নির্ধারিত হয়নি, ফরেনসিক কর্মীরা অজানা হিসাবে তার সুবিধাগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এটি এই বৃহস্পতিবার তৃতীয় হত্যাকাণ্ড এবং আগস্ট মাসের পরিসংখ্যানগুলিতে হত্যাকাণ্ডের ম্যালিকো 15।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts