‘আলফাস’ কে? এডোমেক্সের সিজেএনজি সেল হত্যাকাণ্ড, অপহরণ এবং চাঁদাবাজি – আর্থিক নির্দেশিত

একটি যৌথ অভিযানে, ফেডারেল এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয় টোলুকা ভ্যালিমেক্সিকো রাজ্যে।
নাগরিক সুরক্ষা ও সুরক্ষা মন্ত্রকের (এসএসপিসি) মতে, এই সংস্থাটি উচ্চ প্রভাব অপরাধ কমিশনের জন্য উত্সর্গীকৃত ছিল হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, চাঁদাবাজি y সহিংসতার সাথে চুরিপাশাপাশি মাদকদ্রব্য বিক্রয়। তবে ‘দ্য আলফাস’ সম্পর্কে আমরা আর কী জানি এবং তারা কীভাবে পরিচালনা করেছিল?
এডোমেক্সের সিজেএনজি ফৌজদারি বাহু ‘লস আলফাস’ -এর কাছে এটিই আঘাত ছিল
অপারেশনগুলি দিনগুলি চালানো হয়েছিল আগস্ট 4 এবং 5 পৌরসভাগুলিতে টোলুকা এবং জিনাকানটেপেকচাঁদাবাজি বিরুদ্ধে জাতীয় কৌশল অংশ হিসাবে। এসএসপিসি, সেডেনা, সেমার, ন্যাশনাল গার্ড, মেক্সিকো রাজ্যের প্রসিকিউটর, এডোমেক্সের সুরক্ষা মন্ত্রক এবং টোলুকার পৌরসভা পুলিশ তাদের মধ্যে অংশ নিয়েছিল।
টোলুকা উপত্যকা অঞ্চলে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যাকাণ্ড, যানবাহন চুরি এবং ড্রাগ বিক্রয়কে উত্সর্গীকৃত সিজেএনজির সাথে সরাসরি লিঙ্ক সহ ‘লস আলফাস’ অবস্থিত ফৌজদারী নিদর্শনগুলির বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই অপারেশনটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
এই ক্রিয়া চলাকালীন, দু’জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল এটি তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং বলেছিল যে তারা অপহরণ করেছে। এদিকে, জিনাকানটেপেকের একটি বাড়িতে, একজন মানুষের দেহ পাওয়া গেল অ্যাডভান্সড স্টেটে পচনশীল অবস্থায়, যিনি পরে জেগ হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, 23 জুলাই থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
চুরির প্রতিবেদন সহ আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক এবং যানবাহনও সুরক্ষিত ছিল।
এসএসপিসির প্রধান ওমর গার্সিয়া হারফুচ তার এক্স অ্যাকাউন্টে অপারেশনের বিশদটি নিশ্চিত করেছেন, যা চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং ফেডারেল কৌশল তুলে ধরে। তিনি নাগরিকদের এই মামলাগুলির নিন্দা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
এডুয়ার্ডো আলবার্তো, ওরফে ‘এল আলফা’: লুণ্ঠন থেকে অপরাধী নেতা থেকে
অপারেশন চলাকালীন বেশ কয়েকটি বাড়ি একই সাথে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল যেখানে সংগঠনের প্রধান সদস্যরা লুকানো ছিল। সহ মোট ২ 27 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এডুয়ার্ডো আলবার্তো ‘এন’, ওরফে ‘এল আলফা’গ্রুপ লিডার এবং “অগ্রাধিকার উদ্দেশ্য” হিসাবে চিহ্নিত।
এসএসপিসি অনুসারে, ‘এল আলফা’ এই অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ “সহিংসতার জেনারেটর” হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও, এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে এটি আগে একটি উপাদান ছিল মিচোয়াকান জননিরাপত্তা অধিদপ্তর।
তাঁর সংবেদনশীল অংশীদারকেও তাঁর পাশে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নলিদা আলেজান্দ্রা ‘এন’কভার -আপ, ইউনিফর্ম এবং ব্যাজগুলির অনুপযুক্ত ব্যবহার এবং নিষিদ্ধ অস্ত্র বহন করার অভিযোগে অভিযুক্ত।
আটককৃতদের বাকী অংশগুলি হলেন: জেসিস ‘এন’, এনরিক ‘এন’, অ্যান্টোনিও ‘এন’, আইভান ‘এন’, ওসভাল্ডো ‘এন’, জোভানি ‘এন’, এনরিক ‘এন’, মারিও ‘, মার্গারিটো’ এন ‘, আর্টো এন, এনজেল লুইস’ এন, সিএসআরএএফওলিন এন ‘, সিএসআর এডউইন’ এন ‘ ‘এন’ এবং ক্যারেন অ্যামেরিকা ‘এন’।
পাশাপাশি রোজা ইসেলা ‘এন’, ব্লাঙ্কা এস্তেলা ‘এন’, অ্যান্টোনিয়া ‘এন’, গ্যাব্রিয়েলা মেরিসেলা ‘এন’, ইয়ারিদজা ‘এন’, আলেজান্দ্রা ‘এন’, এলিজাবেথ ‘এন’, নিলিদা আলেজান্দ্রা ‘এন’ এবং তিনটি কিশোরদের মধ্যে তিনটি কিশোরের জন্য, যা ছিল 16 ও 17 এর মধ্যে, ‘ জিনাকান্টেপেক।