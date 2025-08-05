আলফ্রেড হিচককের অবিস্মরণীয় স্পাই থ্রিলার 25 বছর আগে তৈরি করা সিনেমার একটি গোপন রিমেক ছিল

আলফ্রেড হিচককের নিজস্ব ভর্তি দ্বারা, উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর মূলত পরিচালকের স্টোরি ক্যারিয়ারের আরেকটি চলচ্চিত্রের একটি পুনঃস্থাপন ছিল, যা তিনি কয়েক দশক আগে তৈরি করেছিলেন। 1959 সালে মুক্তি, উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর ক্যারি গ্রান্ট এবং আলফ্রেড হিচককের মধ্যে চূড়ান্ত সহযোগিতা ছিল।
স্টারকে পরিচালনা করার পরে সন্দেহ, কুখ্যাতএবং একটি চোর ধরতেহিচকক একটি শেষ দল-আপের জন্য বয়স্ক হলিউডের কিংবদন্তিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এটি একজন গুপ্তচর থ্রিলার যা তাকে উদীয়মান তারকা ইভা মেরি সেন্টের সাথে জুটিবদ্ধ করেছিল।
উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর স্মরণীয়ভাবে একটি অ্যাডভেঞ্চারে ক্যারি গ্রান্ট পাঠিয়েছিলেন যা তাকে একটি ক্রপ ডাস্টার থেকে দৌড়াতে, গুপ্তচরদের বিচ্ছিন্ন করে এবং মাউন্ট রাশমোরের শীর্ষে একটি তাড়া করতে জড়িত হতে দেখেছিল। অ্যাকশন, রোম্যান্স এবং পরিচালনা উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর আলফ্রেড হিচককের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ না করে এটিকে সর্বকালের অন্যতম সেরা থ্রিলার হিসাবে সিমেন্টে সহায়তা করেছে।
এর খ্যাতি পুরোপুরি রোটেন টমেটোতে এর 97% স্কোর দ্বারা প্রতিফলিত হয়। তবে এটি যতটা দর্শনীয় ছিল, এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর সিনেমা বা এমনকি আলফ্রেড হিচককের ক্যারিয়ারের পক্ষে ঠিক অনন্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সিনেমাটি মূলত হলিউডে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তিনি পরিচালিত একটি চলচ্চিত্রের রিমেক ছিলেন।
উত্তর দ্বারা উত্তর পশ্চিম মূলত 39 টি পদক্ষেপের রিমেক
মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমে উত্তর, আলফ্রেড হিচকক এমন কিছু চালিয়ে গিয়েছিলেন যা তিনি শুরু করেছিলেন 39 পদক্ষেপ। ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ থ্রিলার রবার্ট ডোনাতকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে অভিনয় করেছিলেন যিনি একটি রহস্যময় মহিলা গুপ্তচরদের সংগে প্রবাহিত হন, যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে তার পরিচয় জানেন না। তার ড্র ডোনাতের চরিত্র রিচার্ড হান্নেকে পুলিশ এবং গুপ্তচরদের ক্রসহায়ারে মিশ্রিত করা।
যখন সে মারা যায়, হান্নে নিজেকে তার হত্যার জন্য জড়িত বলে মনে করেন। ফলস্বরূপ, কর্তৃপক্ষ এবং মহিলার খুনি উভয়ই তার ট্রেইলে গরম করে তাকে পালাতে হবে। তাকে কেবল নিরাপদে থাকতে হবে না, তবে তাকে রহস্যজনক নীচেও যেতে হবে “39 পদক্ষেপ“এবং তার নাম সাফ করার চেষ্টা করুন।
এটি অনুসরণ করা সূত্রটি আলফ্রেড হিচকক যা করেছে তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়েছে উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর। উভয়ই এমন গল্প যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ পুরুষরা অজান্তেই একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে গুপ্তচরবৃত্তির জগতে জড়িয়ে পড়ে, তাদেরকে বিভিন্ন জীবন-মৃত্যুর পরিস্থিতিতে জোর করে।
উভয় সিনেমায়, ভিলেনগুলি একটি উচ্চ-স্টেক অনুসন্ধান দ্বারা চালিত হয়। ক্ষেত্রে 39 পদক্ষেপএটি ছিল 39 টি পদক্ষেপের গুপ্তচর সংস্থার অস্তিত্ব যা তাদের উদ্দেশ্যগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, সেখানে উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তরএটি ছিল অধরা মাইক্রোফিল্মের অবস্থান।
উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর এবং 39 পদক্ষেপ কেবল তাদের গল্পের চেয়ে বেশি ভাগ করুন। হিচকক উভয় ছবিতে যে গতি নিযুক্ত করেছিলেন তাও রয়েছে; গ্রান্টের চরিত্রের মতো, রিচার্ড হান্নে দ্রুত এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে অন্য দিকে চলে যায়ফিল্মটি তাকে ট্রেনের মাধ্যমে ধাওয়া করে, একটি ক্লক টাওয়ারে একটি সংঘাত এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে।
39 টি পদক্ষেপের জন্য আলফ্রেড হিচককের প্রেম কেন উত্তর -পশ্চিম দ্বারা উত্তর দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে
প্রভাব যে 39 পদক্ষেপ ছিল উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তর পশ্চিম চলচ্চিত্র নির্মাতা দ্বারা উপেক্ষা করা হয়নি। আলফ্রেড হিচকক নিজেই 1959 সালের সিনেমাটি বলেছিলেন “আমেরিকান সংস্করণ“1963 এর একটি সাক্ষাত্কারে তাঁর ব্রিটিশ ক্লাসিকের (মাধ্যমে হিচকক জোন)। একটি প্রশ্নের জবাবে হিচকক তা নিশ্চিত করেছেন 39 পদক্ষেপগুলি তাঁর প্রিয় একটি চলচ্চিত্র ছিল, ব্যাখ্যা করে যে “হঠাৎ সুইচগুলি” এবং অ্যাকশনটির ফ্রিকোয়েন্সি এটি সম্পর্কে তিনি যা পছন্দ করেছিলেন তার একটি বড় অংশ ছিল।
মনে হবে এই দিকটি 39 পদক্ষেপ উপর একটি বিশাল প্রভাব ছিল উত্তর পশ্চিমে উত্তর, ফিল্মটি কেবল এর প্রবাহকেই নয়, বর্ণনার বিভিন্ন টুকরো ধার করেছিল। এই দিকনির্দেশের শিরোনামটি বোঝায়, কারণ এটি আলফ্রেড হিচকককে তার নিজস্ব পরিচালনার শৈলীতে উন্নতির কথা উল্লেখ না করে উন্নত চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশলগুলির সুবিধা নেওয়ার সুযোগ দেয়।
উত্তর দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রথমবার ছিল না আলফ্রেড হিচকক চুপচাপ তার নিজের চলচ্চিত্রের পুনর্নির্মাণ
যে লোকটি খুব বেশি জানত প্রদর্শিত হয়েছিল যে আলফ্রেড হিচকক কোনও পূর্ববর্তী চলচ্চিত্রের দিকে দ্বিতীয় নজর নিতে ভয় পান না এবং সম্ভবত এটি করার সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত করেছেন 39 পদক্ষেপ। ঠিক যেমন ছিল 39 পদক্ষেপ, যে লোকটি খুব বেশি জানত হলিউডে বিশাল নাম হওয়ার আগে হিচকক তৈরি করেছিলেন এমন একজন ব্রিটিশ সাসপেন্স থ্রিলার।
মূল ফিল্মটির মোটামুটি ভাল খ্যাতি রয়েছে, তবে এটি স্পষ্টতই তার পরবর্তী চলচ্চিত্রগুলির উত্পাদন মানগুলি ভাগ করে না এবং এটি দেখার পরে এটি স্পষ্ট যে এটি সঠিক দিকের এক ধাপ ছিল, হিচকক তখনও পরিচালক হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। এই বিষয়টি মনে রেখে, অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে তিনি ধারণাটিতে আরও একটি শট চান, বিশেষত যেহেতু তিনি ধারণার প্রশংসা করেছিলেন।
দুটি সংস্করণ বিপরীতে, হিচকক মূল চলচ্চিত্রটিকে দ্য ওয়ার্ক অফ “বলে অভিহিত করেছেন”একটি প্রতিভাবান অপেশাদার“এবং রিমেকটিকে একটি সিনেমা হিসাবে দেখেছে” ক পেশাদার। “বিবেচনা করে যে মূলটি এক বছর আগে তৈরি হয়েছিল 39 পদক্ষেপসেই একই দৃশ্যের সাথে পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে উত্তর পশ্চিম দ্বারা উত্তরযা একটি লুকানো রত্ন নেয় এবং এটিকে একটি মাস্টারপিসে আকার দেয়।