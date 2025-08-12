আলবানিজ গাজা অস্বীকারের বিষয়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সমালোচনা করেছেন | জেরুজালেম পোস্ট
আলবেনেস গত মাসে বলেছিলেন যে তিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কোনও টাইমলাইনে আঁকবেন না, এবং এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় জনমতকে বিভক্ত করার বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস (আর) অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার সংসদ হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী পেনি ওয়াং (এল) এর পাশে বক্তব্য রাখেন, ১১ আগস্ট, ২০২৫।(ছবির ক্রেডিট:: এএপি/রয়টার্সের মাধ্যমে )