আলবেঙ্গা, 9 -বছর বয়সী ছেলেটি সমুদ্র সৈকতে অসুস্থতায় ধরা পড়ে দু’দিন পরে মারা যায়: কী ঘটেছিল

আলবেঙ্গায় ছুটিতে থাকা 9 বছর বয়সী ছেলে এটি তৈরি করেনি (সাভোনা), কে ছিল সৈকতে অসুস্থতায় ধরা পড়েছে: “আলবেঙ্গায় অবকাশের 9 বছর বয়সী ছেলেটির সাথে জড়িত নাটকীয় পর্বের প্রসঙ্গে” লিগুরিয়ার এএসএল 2 পরিবারের প্রতি গভীরতম সান্নিধ্য প্রকাশ করেছে এবং করুণ এপিলোগের জন্য সবচেয়ে আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছে “।
“মোটর গাড়িটি 4 মিনিটের মধ্যে অ্যালাসিও থেকে এসেছিল, প্রোটোকল দ্বারা প্রদত্ত সময়ে ব্যাপকভাবে এবং ঘটনার প্রথম মুহুর্তগুলি থেকে, চিকিত্সক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা তাত্ক্ষণিকভাবে মামলার সমস্ত জরুরি পদ্ধতি সক্রিয় করেছেন, সর্বাধিক পেশাদারিত্ব এবং উত্সর্গের সাথে পরিচালিত – লিগুরিয়ার এএসএল 2 -এর অবিলম্বে, ক্লিনিক্যাল শর্তগুলি অবিলম্বে সমালোচনামূলকভাবে সমালোচনামূলকভাবে রয়েছে”।
“এটি এমন একটি গল্প ছিল যা সেখানে জড়িত সমস্ত লোককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, দুর্দান্ত আবেগ এবং সংবেদনশীল অংশগ্রহণ জাগ্রত করে। অপারেটররা শেষ অবধি, অন্য কোনও ফলাফলের মধ্যে – তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন – পরিবারের কাছে, পুরো সংস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত চিন্তাভাবনা”।
পুনর্গঠিত যা ছিল তার মতে, সোমবার শিশুটি সৈকতে খেলছিল যখন হঠাৎ করে খারাপ লাগছিল এবং ভেঙে পড়েছিল। উপকূলে প্রথম যত্ন নেওয়ার পরে, শিশুটিকে জরুরিভাবে পিট্রা লিগারের সান্তা করোনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার অবস্থা তত্ক্ষণাত সমালোচনামূলকভাবে দেখা গেল, এতটা যে জেনোয়ার গ্যাসলিনিতে তাত্ক্ষণিক স্থানান্তর, যেখানে তাকে নিবিড় যত্নে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।