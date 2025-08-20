আলাজুয়েলেন্স বনাম মহিলাদের আমেরিকা আজ কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপে লাইভ – এল ফিনান্সিয়েরো

মহিলা আমেরিকার আত্মপ্রকাশ কনক্যাকএফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপ 2025-26 এটি মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকাতে দুর্দান্ত প্রত্যাশা তৈরি করে। Ag গলগুলি মহিলা এমএক্স লিগের 2025 খোলার নিখুঁত সূচনার পরে প্রিয় হিসাবে উপস্থিত হয়, তবে অবশ্যই বাড়িতে খেলতে এবং তাদের শখের সমর্থন দিয়ে অনুপ্রাণিত একটি আলজুয়েলেন্সের মুখোমুখি হতে হবে।
সংঘর্ষটি কেবল একটি গ্রুপ ফেজ ম্যাচের প্রতিনিধিত্ব করে না, যেখানে মেক্সিকান মহিলা পাচুকা চ্যাম্পিয়নরাও অংশ নেয়, এছাড়াও কোস্টা রিকা এবং মেক্সিকান হিসাবে লিগগুলির মধ্যে সত্য প্রতিযোগিতামূলক স্তরের প্রমাণও রয়েছে।
এমএক্স লিগের আমেরিকার পক্ষে, চ্যালেঞ্জটি হ’ল তার অপরাজিত পদক্ষেপ বজায় রাখা এবং একটি টুর্নামেন্টে ডান পা দিয়ে শুরু করা যা একটি বিশাল পুরষ্কার দেয়: মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স কাপ 2027 এবং 2028 মহিলা ক্লাব বিশ্বকাপের ফিফার টিকিট।
আলাজুয়েলেন্স 0-0 মহিলা আমেরিকা: পার্টির বিশিষ্ট মুহুর্তগুলি
- 26 ′ আইরিন গেরেরো এই অঞ্চলের সীমানা থেকে টানেন এবং লক্ষ্যটি এড়াতে আর্চেরা নিক্ষেপ করা হয়।
- 10 ′ ‘লাস águilas’ স্কোর খোলার সন্ধানে আক্রমণাত্মক পদ্ধতির সাথে গেমটি শুরু করুন।
- প্রথম মহিলা আমেরিকা গেমটি কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে শুরু হয়!
আলাজুয়েলেন্স বনাম মহিলা আমেরিকার প্রান্তিককরণগুলি কী কী?
মহিলা আমেরিকার আত্মপ্রকাশের জন্য প্রাথমিক চিত্র কনক্যাকএফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপ 2025 নিম্নলিখিত:
- 12 আই ভেলাস্কো
- 25 জে গুটিরিজ
- 3 কে। রদ্রিগেজ
- 2 জে ব্রিউস্টার
- 20 এন। হার্নান্দেজ
- 18 এন। আন্তোনিও
- 14 এ। সোটো
- 8 আই। গেরেরো
- 7 কে। প্যালাসিওস
- 19 এম সালদিভার
- 10 এস ক্যামবেরোস
আলাজুয়েলেন্স মহিলা প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:
- 1 বার্মাডেজ
- 16 ওপোর্টা
- 4
- 12 অ্যারোইও
- 55 ভিল্লোবস
- 3 গিলেন
- 8 ক্যাম্পোস
- 18 ভ্যালেন্সিয়ান
- 7 চিনচিলা
- 25 আগেরো
- 99 ভারেলা
কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপের তারিখ, সময়সূচী এবং সদর দফতর আজ: কখন, কোথায় আলাজুয়েলেন্স বনাম মহিলাদের আমেরিকা কোথায়?
সভা বিতর্কিত হয় আজ, বুধবার, আগস্ট 20এটি আলেজান্দ্রো মোরেরা সোটো স্টেডিয়ামআলাজুয়েলায়, কোস্টা রিকার। গ্রুপ পর্বে উভয় ক্লাবের পথের সূচনা হবে আজ রাতে বলটি রোল করে।
এটি একটি দ্বন্দ্ব যা খোলে কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপটুর্নামেন্ট যা কেবল এই অঞ্চলের সেরা সকার ক্লাবের মুকুট তৈরি করতে চায় না, বরং বিশ্ব মঞ্চে টিকিটও দেয়।
- তারিখ: বুধবার, 20 আগস্ট, 2025
- ঘন্টা: 20:00 ঘন্টা (মধ্য মেক্সিকোয়ের সময়; একই সময় সান জোসে, কোস্টা রিকা)
- সাইট: আলেজান্দ্রো মোরেরা সোটো স্টেডিয়াম, আলাজুয়েলা, কোস্টা রিকার।
মেক্সিকোতে গেমটি লাইভ দেখতে কোথায়
ভক্তরা দেখতে পারেন আলাজুয়েলেন্স বনাম আমেরিকা লাইভ বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে, উভয়ই টিভি এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি খোলা টিভিতে পাওয়া যাবে না।
এই টুর্নামেন্টে মহিলা আমেরিকার ag গলসের প্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশটি মিস করবেন না যেখানে মহিলা ফুটবলের মধ্যে সর্বাধিক নির্বাচিত নাটক।
- বেতন সাইন: ইএসপিএন
- প্লাটফর্মা ডি স্ট্রিমিং: ডিজনি+
তদতিরিক্ত, আর্থিক খেলাধুলায় আমরা এই সভার সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক যেমন সারিবদ্ধকরণ, চিহ্নিতকারী, লক্ষ্য, কী নাটক এবং একটি খুব সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার ভাগ করি।
কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপে আমেরিকার আত্মপ্রকাশ কেন?
এই প্রতিশ্রুতি একটি সাধারণ টুর্নামেন্ট শুরু করার চেয়ে বেশি। আমেরিকা মহিলা এমএক্স লিগে টানা সাতটি জয়ের পরে তার আধিপত্যকে অনুমোদন করতে চায় এবং প্রমাণ করে যে এটি সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে।
আলাজুয়েলেন্স মহিলা এটি আপনার স্থানীয় শর্তটি জোরদার করতে এবং এমন পয়েন্ট যুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা আপনাকে পরবর্তী রাউন্ডে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেয়।
মেক্সিকান ক্লাবগুলির সামনে আলাজুয়েলেন্স ইতিহাস
কোস্টা রিকান দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় মহিলা এমএক্স লিগের দলগুলির মুখোমুখি হয়েছিল, যেমন বাঘ এবং স্ক্র্যাচ। যদিও এই সংঘর্ষে তাদের ভাল ফলাফল নেই, আমেরিকার বিপক্ষে ম্যাচটি ইতিহাস পরিবর্তন করার এবং মহিলাদের সকারের জন্য একটি historical তিহাসিক বিজয় যুক্ত করার সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে।
খেলোয়াড়রা আলাজুয়েলেন্স উইমেন বনাম আমেরিকা এবং পার্টির প্রত্যাশায় চালিয়ে যেতে
Ag গলগুলিতে, নাম যেমন মন্টসেরাট সালদবারযিনি মেক্সিকান সকার মরসুমে সাতটি লক্ষ্য যোগ করেছেন এবং কিয়ানা প্যালাসিওসছয়টি লক্ষ্য সহ যা এটি আজুলক্রিমা আক্রমণে একটি রেফারেন্স হিসাবে একীভূত করে।
আমরা যদি মহিলাদের আলাজুয়েলেন্স সম্পর্কে কথা বলি তবে তাদের স্থানীয় পরিসংখ্যানগুলি কীভাবে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের দাবিতে প্রতিক্রিয়া জানাবে সেদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে।
তিনি মহিলা আমেরিকা এটি পছন্দসই লেবেল নিয়ে আসে তবে মোরেরা সোটোর পরিবেশটি ভারসাম্য টিপতে পারে। কোস্টা রিকান ভক্তদের চাপ এবং সমানভাবে প্রতিযোগিতার জন্য আলাজুয়েলেন্সের আকাঙ্ক্ষা এই দ্বৈতকে আন্তর্জাতিক মহিলা ফুটবলের এজেন্ডায় একটি অনিচ্ছাকৃত অ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসাবে পরিণত করে।
কনক্যাকাফ ডাব্লু চ্যাম্পিয়ন্স কাপ 2025-26 কীভাবে?
টুর্নামেন্ট জড়ো 6 টি দেশ থেকে 10 টি দল এবং পাঁচটি ক্লাবের দুটি গ্রুপে বিভক্ত। প্রতিটি স্কোয়াড সবার বিপরীতে চারটি গেম (বাড়িতে দুটি এবং দু’জন দর্শনার্থী হিসাবে) বিতর্ক করে।
লস প্রতিটি গ্রুপের দুটি সেরা ক্লাব সেমিফাইনালে উঠেছেযা ২০২26 সালের মে মাসে তৃতীয় স্থানের দ্বৈত এবং গ্র্যান্ড ফাইনালের পাশে একটি অনন্য সদর দফতরে খেলা হয়।