আলাবামা 2025 মরসুমের জন্য কিউবি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে
২০২৫ সালের মরসুমের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ৮ নম্বরের র‌্যাঙ্কড আলাবামা ক্রিমসন জোয়ার একটি বিশাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

আলাবামা পড়ন্ত শিবিরে এসেছিলেন জেনে যে জ্যালেন মিল্রোর উত্তরসূরি কে হবেন, যিনি ক্রিমসন জোয়ারের জন্য দুই বছরের স্টার্টার ছিলেন তা জানতে একটি কোয়ার্টারব্যাক যুদ্ধ হবে।

দৌড়ে ছিলেন রেডশার্ট জুনিয়র টিওয়াই সিম্পসন, রেডশার্ট ফ্রেশম্যান অস্টিন ম্যাক এবং ট্রু ফ্রেশম্যান কিলন রাসেল।

প্রোগ্রামটির সাথে তিনটি মরসুমে তার বেল্টের নীচে শুরু না করা সত্ত্বেও, সিম্পসনকে টাস্কালুসার অভিজ্ঞতা এবং সময় থাকার কারণে প্রারম্ভিক কাজটি জয়ের পক্ষে পছন্দসই পছন্দ হিসাবে দেখা গেছে। এটি এখনও সরকারী নয়, তবে সিবিএস স্পোর্টসের ম্যাট জেনিটজ জানিয়েছেন যে প্রধান কোচ কালেন ডেবোয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এটি সিম্পসনকে টালাহাসিতে ফ্লোরিডা স্টেটের বিপক্ষে সপ্তাহের 1 এর বিশাল ম্যাচআপের জন্য টানেল থেকে ক্রিমসন জোয়ারকে নেতৃত্ব দিতে চলেছে।



