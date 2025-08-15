আলাস্কায় আজ ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে কী জানতে হবে: এনপিআর

You are Here
ফাইল - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে জার্মানির হামবুর্গে July জুলাই, ২০১ on এ জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে সাক্ষাত করেছেন।

ইভান ভুচি/এপি


অ্যাংরেজ, আলাস্কা – রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আজ আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠক করছেন, আমেরিকান মাটিতে এক স্মরণীয় শীর্ষ সম্মেলন যা ইউক্রেন আক্রমণ করার কারণে পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন এক নেতার সাথে।

ট্রাম্প, যিনি তার ২০২৪ সালের প্রচারের সময় ইউক্রেনের যুদ্ধের দ্রুত পরিণতি করেছিলেন, তিনি অ্যাঙ্করেজ শীর্ষ সম্মেলনের আগে আত্মবিশ্বাসের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন – রাশিয়ান নেতার সাথে তাঁর দৃ relationship ় সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে।

“দেখুন, তিনি একজন স্মার্ট লোক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এটি করছেন, তবে আমিও তাই,” ট্রাম্প তার সাথে বিমান বাহিনী ওয়ান -এ আলাস্কার সাথে ভ্রমণকারী সাংবাদিকদের বলেছিলেন। “আমরা একসাথে যাই। এটি উভয় পক্ষের একটি ভাল শ্রদ্ধার স্তর And এবং আমি মনে করি, আপনি জানেন, কিছু কিছু আসতে চলেছে।”

দু’জন নেতা আলাস্কা সময় (৩ টা পিএম ইটি) থেকে শুরু করে অ্যাঙ্করেজের উপকণ্ঠে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট বলেছেন যে তারা সম্মেলন শেষে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনার জন্য আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে যাওয়ার পথে মেরিল্যান্ডের যৌথ বেস অ্যান্ড্রুজে 2025 আগস্ট এয়ার ফোর্স ওয়ানকে বোর্ড ফোর্স ওয়ান বোর্ড

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনার জন্য আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে যাওয়ার পথে মেরিল্যান্ডের যৌথ বেস অ্যান্ড্রুজে 2025 আগস্ট এয়ার ফোর্স ওয়ানকে বোর্ড ফোর্স ওয়ান বোর্ড

অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র উত্তর আমেরিকা


ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কে কথা বলতে রাজি ছিলেন, তবে শুক্রবার পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের লড়াই বন্ধ না হলে তিনি বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করতে প্রস্তুত নন। “তারা ব্যবসা করতে চায়, তবে আমরা যুদ্ধের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা ব্যবসা করছেন না,” তিনি বলেছিলেন।

ট্রাম্প যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অগ্রগতি না হলে পুতিনের জন্য “গুরুতর পরিণতি” সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন। “আমি আমার স্বাস্থ্যের জন্য এটি করছি না, ঠিক আছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমার এটির দরকার নেই। আমি আমাদের দেশের দিকে মনোনিবেশ করতে চাই, তবে আমি প্রচুর জীবন বাঁচাতে এটি করছি।”

ইউরোপীয় নেতারা যারা ইউক্রেনকে সমর্থন করেছেন বুধবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ট্রাম্পের সাথে কথা বলা হয়েছে, বলেছেন যে কোনও শান্তি আলোচনা শুরুর আগে পুতিনকে ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধবিরতি এবং সুরক্ষার গ্যারান্টিতে সম্মত হতে হবে।

শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের “ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশগুলির সাথে” সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিলেন তবে জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনকে ন্যাটোর অংশে পরিণত হওয়ার সাথে জড়িত না।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে, ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে “ল্যান্ড অদলবদল” হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা বলেছেন। ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রয়েছে দৃ strongly ়তার বিরোধিতা সিডিং অঞ্চলএটি করা যে এটি করা তার দেশের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করবে।

ফ্লাইটে, ট্রাম্প স্বীকার করেছেন যে তিনি এবং পুতিন জমি বিনিময় হওয়ার বিষয়ে কথা বলবেন – তবে বলেছিলেন যে এটি ইউক্রেনের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন যে তিনি শুক্রবারের বৈঠকে পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে বিস্তৃত আলোচনার উপস্থাপক হিসাবে দেখছেন।

তিনি বলেন, “আমি ইউক্রেনকে এই সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছি।

