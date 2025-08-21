আলাস্কা অবশ্যই রাজনৈতিক নাটকের এক চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে এক সপ্তাহ আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আলাস্কা বিশেষ ছিল কারণ এটি শীতল এবং দূরবর্তী এবং এটি 1732 থেকে 1867 সাল পর্যন্ত রাশিয়ান সাম্রাজ্যের দখল ছিল, এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোমের সংবিধির কোনও দল নয় এবং আইসিসি, যা পুতিনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।
বিশ্বের দর্শকদের হৃদয়গুলি একটি দূরবর্তী, তুষার পরা রূপকথার মধ্যে বিশ্বের দু’জন শক্তিশালী পুরুষের বৈঠকের ধারণার সাথে জড়িত, যেখানে জিউস ট্রাম্প অবশ্যই প্রমিথিউস জেলেনস্কির সাহায্যে টার্টারাস ইউক্রেনের টাইটানোমাচির যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চলেছেন, সর্বনিম্ন একটি সম্পূর্ণ চেসফায়ারকে তার থান্ডারবোল্ট অনুমোদনের সাথে টাইটান পুতিনকে পরাজিত করে।
তবে বাস্তবতা ইচ্ছা থেকে আলাদা। এবং বাস্তবতা হ’ল পুতিন ওয়ারফ্রন্টে জিতছেন। ডোনেটস্ক, লুহানস্ক এবং জাপুরিজনকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত করা হয়েছে; এবং ২০১৪ সালের মতো ক্রিমিয়া। খেরসন দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি দখল করেছেন এবং রাশিয়ান বাহিনী তাদের অবিচ্ছিন্ন অনুসরণে মাইল মাইল মাইল আরও বেশি অঞ্চল অর্জন করছে। তদুপরি, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার জনগণের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও historic তিহাসিক একীকরণের পুতিনের বিবরণ জেলেনস্কির দাবির চেয়ে দ্বন্দ্ব অঞ্চলের জনগণের সাথে আরও দৃ stronger ়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে ন্যাটো এবং ইইউতে প্রবেশ করা ইউক্রেনের সার্বভৌম অধিকার এবং প্রয়োজন।
তাত্ত্বিকভাবে, যুদ্ধগুলি কেবল তখনই শেষ হয় যখন উভয় পক্ষই বুঝতে পারে যে যুদ্ধের ধারাবাহিকতার চেয়ে শান্তি তাদের পক্ষে বেশি উপকারী। এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফলের ভিত্তিতে পরিবর্তন করে চলেছে। ঘরোয়া রাজনৈতিক কারণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ; এবং ইউক্রেনীয় পক্ষের উপর তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত যুদ্ধ অঞ্চল দ্বারা প্রতিফলিত হয়, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত, কয়েক হাজারে যুদ্ধের মৃত্যু, অবকাঠামো এবং জীবিকা ধ্বংস এবং আক্রমণগুলির অবিচ্ছিন্ন ভয়-সমস্ত জিনিস মানুষের সম্ভাব্য হতাশা এবং ক্রোধের দিকে ইঙ্গিত করে। অন্যদিকে রাশিয়ানরা কোনও অঞ্চল হারাতে পারেনি এবং তাদের যুদ্ধের লাভগুলি তাদের জাতীয় চিত্র এবং গর্বকে একটি কঠিন সামরিক শক্তি হিসাবে শক্তিশালী করেছে যা ন্যাটো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।
সুতরাং, পুতিনের মর্যাদা একজন শক্তিশালী থেকে একজন সফল কৌশলবিদ হয়ে উঠেছে, জেলেনস্কির একটি সুবিধাবাদীর কাছে বামন হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউর কাছ থেকে গ্যারান্টি চেয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে প্রদত্ত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহায়তা এবং সামরিক সরঞ্জামের পরে তিনি কৌশলগতভাবে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভিয়েতনাম এবং আফগানিস্তানের যুদ্ধের সাথে আজকের ইউক্রেনের যুদ্ধের তুলনা করে, এটা স্পষ্ট যে তারা তাদের জাতি ও ভূমির কারণ হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আদিবাসী স্বাধীনতা-লড়াইকারী বাহিনী দ্বারা জিতেছিল; যদিও এখানে জনগণের প্রতিশ্রুতি নিখোঁজ বলে মনে হচ্ছে, কেবল কারণ তারা মনে করেন যে তারা একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে আকৃষ্ট হয়েছে (যার ফলে জেলেনস্কির উপর তাদের নেতা হিসাবে ন্যূনতম আস্থা রয়েছে) এবং রাশিয়া শত্রু নয়।
সুতরাং, যুদ্ধের ফলাফলগুলি ক্রমাগত রাশিয়ার পক্ষে হওয়ার সাথে সাথে, এটি যে চুক্তি চায় তা ছাড়াই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও সুবিধা বুঝতে পারে না। এবং আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন আসার সাথে সাথে ট্রাম্প অবশ্যই জানেন যে পুতিন আত্মসমর্পণের মুডে ছিলেন না। বরং তিনি সম্ভবত এমন একটি চুক্তি চেয়েছিলেন যা ন্যাটো/ইইউ সদস্যপদ থেকে ইউক্রেনের সংযোগ বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করে; রাশিয়ার অঞ্চলগুলি এটি সংযুক্ত করেছে; এবং যে কোনও পশ্চিমা গ্যারান্টি বাদ দেওয়া যা ইউক্রেনের যে কোনও পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দেয়। অথবা, আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে পুতিন জেলেনস্কির অপসারণ এবং ২০১৪ সালের আগের মতো রাশিয়াপন্থী একটি সরকারকে পুনঃস্থাপনের জন্যও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
ট্রাম্প আরও জানতেন যে তিনি একজন দুর্বল জেলেনস্কিকে রক্ষা করবেন, যিনি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পশ্চিমা গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত হলে আঞ্চলিক ছাড়ের সাথে জড়িত একটি নিষ্পত্তি অনুমেয় হতে পারে। স্পষ্টতই, জেলেনস্কি তাঁর লোকদের বা তাঁর যোদ্ধাদের সংকল্পের উপর নির্ভর করে না, তবে ইইউ এবং আমাদেরকে চালিত করার উপর নির্ভর করে যাতে সর্বাধিক সম্ভাব্য সুবিধা এবং গ্যারান্টিগুলি আহরণ করতে পারে – যার মধ্যে একটি তার ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
তবে জেলেনস্কির ক্ষতির জন্য, ইইউ বা আমেরিকা কেউই তাকে অনেক ভাল করার মতো অবস্থানে নেই। আলাস্কার তিন দিন পরে, জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে উরসুলা ভন ডের লেয়েন, এমানুয়েল ম্যাক্রন, ফ্রেডরিচ মেরজ, কেয়ার স্টারমারের সাথে ছিলেন। ঘরটি ইউক্রেনের একটি বিশাল মানচিত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল, সমস্ত রাশিয়ান দখলকৃত অঞ্চলগুলি লাল রঙে আঁকা – জেলেনস্কি কী দিতে হবে তার একটি স্পষ্ট বার্তা। সমস্ত অতিথিরা একটি বক্তৃতা পুনরাবৃত্তি করছিলেন – পুতিনের সাথে আলোচনার আগে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন এবং এই সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলি ইউক্রেনের জন্য আবশ্যক। তাতে ট্রাম্প কেবল উচ্চারণ করেছিলেন যে কোনও যুদ্ধবিরতি হবে না এবং ইইউকে সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলি পূরণ করতে হবে।
তবে ইইউ ভাল করেই জানে যে এটি আমাদের সমর্থন না করে যুদ্ধ বা কোনও গ্যারান্টি দিয়ে যেতে পারে না। তারা আমাদের সহায়তা ও নেতৃত্বের সাথে এমনকি যে কোনও যুদ্ধে একেবারে হারিয়েছে এমন কোনও যুদ্ধে তারা কীভাবে গ্যারান্টি দিতে পারে। ইইউ বা এর সদস্যের কারও কারও নিজেরাই যুদ্ধের জন্য ক্ষুধা নেই। সত্যটি ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইইউকে এই যুদ্ধে প্রথম স্থানে টেনে নিয়েছিল, কারণ ন্যাটোকে রাশিয়ান সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেই ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডকে জেলেনস্কির মতো একটি মার্কিন পুতুল নির্বাচন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যিনি ন্যাটো/ইইউ সদস্যতার জন্য যে দিন তিনি ক্ষমতায় আসবেন তার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুতরাং, ইউক্রেন ব্যাটলফ্রন্ট হারানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ – এবং পুরো পশ্চিমের পরিবর্তে সম্মিলিত পরাজয়। এটি পশ্চিমা আধিপত্যের পতন এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে প্রাসঙ্গিকতার একটি স্ট্যাম্প।
ইউরোপের শক্তিশালী লোকেরা – উরসুলা ভন ডের লেইন, ম্যাক্রন, মেরজ এবং স্টারমার – হোয়াইট হাউসে ছুটে এসে খালি হাতে ফিরে এসে পুরো গল্পটি বলে।
আপাতত, পুতিন বলেছেন যে তিনি লুহানস্ক এবং ডোনেটস্ককে গ্রহণ করতে এবং শান্তি চুক্তির জন্য বাকি অঞ্চলগুলিতে লড়াই হিমশীতল করতে ইচ্ছুক, তবে এটি সম্ভবত সম্ভব যে একবার এটি অর্জন করা হলে তিনি আরও বেশি করে জিজ্ঞাসা করবেন – যতক্ষণ না জেলেনস্কি দৃশ্যে আর নেই! কারণ রাশিয়ার পক্ষে শেষ লক্ষ্যটি হ’ল ইউক্রেনে সম্পূর্ণ রাশিয়ানপন্থী শাসন ব্যবস্থা থাকবে, যার ফলে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকতে হবে না।
এখানে ভয় পাওয়ার জন্য আরও বড় বিশ্বব্যাপী শিফটটি ইউরোপের সুরক্ষা স্থাপত্যের একটি বিস্তৃত পরিবর্তন, যা পূর্বে সম্পূর্ণরূপে সারিবদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনুভূত শত্রু – রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ্ঞাবহ ছিল। এখন যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের প্রতিশ্রুতি থেকে ব্যাকফুট করেছে, পরবর্তীকালে রাশিয়াকে শত্রুর চেয়ে সুরক্ষা সরবরাহকারী হিসাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারে – সম্ভবত আমেরিকার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য!