আলাস্কায় পুতিন এবং ট্রাম্পের সংবাদ সম্মেলন – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর নিউজ এজেন্সি উদ্ধৃত রসিয়ালিয়ামরাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সংবাদ সম্মেলন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় শুরু করেছিলেন।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে আলাস্কায় আমাদের গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।

তিনি ট্রাম্পকে বলেছিলেন: আমি আপনাকে স্বাস্থ্যের জন্য আনন্দিত আপনি পারেন আমি দেখছি

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি বলেছেন: রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, যদিও সমুদ্র তাদের পৃথক করে।

পুতিন বলেছিলেন, “আলাস্কা রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণ ইতিহাসের অংশ।

“আমরা ইউক্রেনীয় জাতিকে সমাধানে আগ্রহী,” তিনি বলেছিলেন। সমস্যা আমরা ইউক্রেন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি বলেছেন, শীতল যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।

পুতিন আরও যোগ করেছেন: “রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কথোপকথন অপরিহার্য ছিল এবং দুই দেশকে কথোপকথনের দিকে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং সংঘাত থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল।”

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে আলোচনাগুলি কার্যকর এবং গঠনমূলক ছিল, তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় সঙ্কটের সমাধান একটি টেকসই সমাধান হওয়া উচিত এবং রাশিয়ার সুরক্ষা উদ্বেগের সমাধান করা উচিত।

পুতিন জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল।

“আমি আশা করি যে ট্রাম্পের সাথে বোঝা ইউক্রেনে শান্তির পথ সুগম করবে,” রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন।

পুতিন আরও বলেছিলেন, “আমরা ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের কারণগুলি বোঝার ট্রাম্পের ইচ্ছা দেখেছি এবং আমরা এটি শেষ করতে আগ্রহী,” পুতিন আরও বলেছিলেন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে ট্রাম্প যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি হন তবে ইউক্রেনে সংঘর্ষ হত না।

সম্পূর্ণ …

