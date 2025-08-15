ক্রেমলিন আলাস্কার ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে কথোপকথন শুরুর এক ঘন্টা আগে ঘোষণা করেছিলেন।
ক্রেমলিন ঘুরেফিরে রয়েছে এবং আগেই আলাস্কা আলাস্কায় পুতিন এবং ট্রাম্পের গ্র্যান্ড সামিটের প্রোগ্রামটি ঘোষণা করেছে। প্রোগ্রামটির লজিস্টিকস এবং সাংগঠনিক জটিলতার কারণে এই প্রোগ্রামটির সাথে ঘোষণা করা হয়েছে এমন কোনও পরিবর্তন নেই এবং এটি সেই বিলম্ব এবং পরিবর্তন বন্ধ করা উচিত।
সভা কর্মসূচি (আলাস্কা গ্রীষ্মের সময় সমস্ত সময় এবং তেহরানের সাথে সাড়ে ১১ ঘন্টা) সকাল সাড়ে ৯ টায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি বেসরকারী ও মুখ -পৃষ্ঠের বৈঠক কেবল অনুবাদকরা উপস্থিত থাকবেন। বিকেল চারটায়, প্রাতঃরাশের বৃহত্তর প্রতিনিধি এবং উভয় পক্ষের সদস্যরা উপস্থিত হন। এবং বিকেল চারটায়, উভয় নেতার জনসাধারণের তথ্যের জন্য একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের মধ্যে ইউরি ওশাকভের মতো ব্যক্তি, সের্গেই ল্যাভরভের বিদেশ নীতি উপদেষ্টা, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী আন্ড্রে বেলভোসভ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আন্তন সিলভানভ, অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিশেষ প্রতিনিধি কিরিল ডেমিটারফের অর্থমন্ত্রী।