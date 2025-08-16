ভ্লাদিমির পুতিন ডনবাসের কাছ থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য ইউক্রেনের কাছ থেকে দাবি করেছেন। চালু ডেটা ব্লুমবার্গ সূত্র, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে টেলিফোন কথোপকথনের সময় পুতিনের সাথে আলোচনার পরে এ সম্পর্কে বলেছিলেন। প্রকাশনা থেকে নিম্নরূপ, আমরা ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চল সম্পর্কে কথা বলছি; রাশিয়া সম্ভবত জাপোরিজহ্যা এবং খেরসন অঞ্চলগুলির সেই অংশগুলি স্থানান্তর করছে যা এটি নিয়ন্ত্রণ করে না।
চালু ডেটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের চারটি উত্স, আলোচনার সময়, পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ডনবাস থেকে ইউক্রেনের প্রত্যাখ্যান তার অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রয়োজনীয়তা, যে ক্ষেত্রে তিনি সামনের লাইনের অবশিষ্ট অংশটি হিমশীতল করতে সম্মত হন (যা রাশিয়ার বন্দী খাসসন এবং জাপোরিজজ্যা অঞ্চলগুলির অংশ ছেড়ে দেবে)।
একই সময়ে, এফটি সূত্র অনুসারে পুতিন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি “মূল” অপসারণ করতে অস্বীকার করেননি, তাঁর মতে, এই সংঘাতের কারণগুলি – পূর্বে ন্যাটো সম্প্রসারণের বিষয়টি সহ।
আলোচনার পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে “এখন এগুলি সবই জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে।” আমেরিকান রাষ্ট্রপতি কথিত লেনদেনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেননি, তবে সম্ভবত এটি ইউক্রেনের সম্ভাব্য অঞ্চলীয় ছাড়ের বিষয়ে – ফুটের মতে, জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আহ্বানে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনকে অবশ্যই তার অঞ্চলটি নিয়ে কী করবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
ট্রাম্পের মেসেঞ্জার স্টিফেন উইটকফ জেলেনস্কির সাথে পুতিনের সাম্প্রতিক বৈঠকের পরে তিনি ডযে “ইউক্রেনীয়রা আক্রমণকারীকে তাদের জমি দেবে না।” তার বিবৃতিতে, অ্যাঙ্করেজে আলোচনার পরে, জেলেনস্কি এই বিষয়টিকে স্পর্শ করেননি। তবে, দ্বারা ডেটা রয়টার্স উত্স, ট্রাম্প জেলেনস্কির সাথে টেলিফোনে কথোপকথনে ডোনবাসের সরবরাহের বিনিময়ে সামনের লাইনটি হিমায়িত করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কল করার সময়, ট্রাম্প তাদের মস্কো থেকে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দাবি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেনপুতিনের সাথে বৈঠকের আগে ফুট লিখেছেন, ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন যে আলোচনার ফলে আগুন বন্ধ না হয়েও তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, এমনকি এমনকি তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে, “খুব গুরুতর পরিণতি”। তবে শীর্ষ সম্মেলনের পরে ঘোষিতযে আমি পুতিনের সাথে শান্তি চুক্তিতে একমত হওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে, এবং যুদ্ধবিরতিতে নয়, “যা প্রায়শই পর্যবেক্ষণ করা হয় না সে সম্পর্কে একমত।”
চালু মতামত সিএনএন সাংবাদিক ক্লেয়ার সেবাস্তিয়ান, পুতিনের হাতে ট্রাম্পের বক্তৃতা পরিবর্তন, কারণ তিনি তাকে শত্রুতা বন্ধ না করে আলোচনার প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে দিয়েছিলেন। এই মূল্যায়নের কর্তৃত্বটি পরোক্ষভাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের কথায় নিশ্চিত হয়েছে, যিনি শীর্ষ সম্মেলনের “গুরুত্বপূর্ণ” ফলাফলকে বলেছিলেন যে “প্রাথমিক শর্ত ছাড়াই এবং ধারাবাহিকতার সাথে একই সাথে আলোচনা সম্ভব।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির সাথে একসাথে ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে কথোপকথনের পরে বলেছিলেন। ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জ মেলনি নাম অ্যাঙ্করিজে আলোচনার “সবচেয়ে আকর্ষণীয় সংবাদ” এর গ্যারান্টি বিষয়। তার মতে, আমরা ন্যাটো শিক্ষা চুক্তি দ্বারা “অনুপ্রাণিত” গ্যারান্টি সম্পর্কে কথা বলছি।
“এই প্রস্তাবের সূচনা পয়েন্টটি হ’ল সম্মিলিত সুরক্ষা সম্পর্কিত নিবন্ধের শর্তগুলির শব্দ, যা ইউক্রেনকে নতুন হামলার ঘটনায় সক্রিয় করার জন্য প্রস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ তার সমস্ত অংশীদারদের সমর্থন ব্যবহার করার অনুমতি দেবে,” মেলনি বলেছিলেন। নামবিহীন ইউরোপীয় আধিকারিকের মতে, কথা বলছি সিএনএন সহ, ন্যাটো গ্যারান্টিতে একটি সংস্থা হিসাবে অংশ নেবে না।
ইউক্রেনকে এ জাতীয় গ্যারান্টি দেওয়ার পশ্চিমা অভিপ্রায় পুতিনের সাথে সরাসরি আলোচনা করা হয়েছিল কিনা, তা মেলোনির কথা থেকে অস্পষ্ট, তবে অ্যাঙ্করিজ পুতিনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে “তিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে একমত হয়েছিলেন … অবশ্যই ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত, এবং রাশিয়া এটিতে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। “কূটনৈতিক উত্সের প্রসঙ্গে এজেন্সি ফ্রান্স-চাপ রিপোর্টযে “পঞ্চম নিবন্ধের ধরণের গ্যারান্টি দেয়, তবে ন্যাটো ছাড়াই” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত “পুতিনের সাথে একমত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল। অনুরূপ তথ্য পরিচালিত ইউক্রেনীয় সত্যের বেনামে কথোপকথন।
জেলেনস্কি ১৮ ই আগস্ট ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করবেন। ইউক্রেন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটি অস্পষ্ট হবে কিনা। শনিবার সকালে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি এই জাতীয় সভা সমর্থন করেছেন; নামবিহীন ইউরোপীয় আধিকারিকের মতে ট্রাম্প অ্যাঙ্করেজে শীর্ষ সম্মেলনটি এই বিশ্বাসে রেখেছিলেন যে পুতিন ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় সম্মত হন, লিখেছেন সিএনএন। একই সময়ে, পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ বলেছিলেন যে অ্যাঙ্করিজে আলোচনায় এই জাতীয় বৈঠকের বিষয়টি স্পর্শ করা হয়নি।
ইউরোপীয় নেতাদেরও 18 আগস্ট জেলেনস্কির সাথে ট্রাম্পের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল লিখেছেন সূত্রের রেফারেন্স সহ নিউ ইয়র্ক টাইমস।
শনিবার জেলেনস্কি দিবস ঘোষিতরাশিয়া থেকে আগত দিনগুলিতে “ইউক্রেনীয় অবস্থানের বিরুদ্ধে চাপ এবং আঘাত” জোরদার করার চেষ্টা করার প্রচেষ্টা পর্যন্ত কী প্রত্যাশা করেআলোচনার জন্য “আরও লাভজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি” তৈরি করা। তাঁর মতে, ইউক্রেনীয় সামরিক “একের পর এক দ্বিতীয় দিন” “ডোনেটস্ক অঞ্চলের সবচেয়ে কঠিন কিছু অঞ্চলে – ডব্রোপল এবং পোক্রোভস্কের দিকনির্দেশে” সাফল্য অর্জন করে। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে, পোকরভস্কের উত্তর-পূর্বে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর দ্বারা ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা যুগান্তকারী তথ্য উপস্থিত হয়েছিল; “পার্সিং” বিভাগের মতে, “মেডুসা”, ব্রেকথ্রুটি হ’ল “তুলনামূলকভাবে ছোট রাশিয়ান বাহিনীর একটি স্থানীয় ক্লিংকিং”। এই সম্পর্কে এখানে আরও পড়ুন।