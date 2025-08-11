“টেলিগ্রাফ” ব্যাখ্যা করে যে পুতিন কীভাবে ট্রাম্পকে শান্তি আলোচনায় ব্যাহত করতে ব্যবহার করে এবং ক্রেমলিন আদৌ কী অর্জন করে
রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ১৫ ই আগস্ট আলাস্কার এক বৈঠকে রাশিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে ইউক্রেন বিশ্বকে প্রতিরোধ করে। এজন্য ইউক্রেনীয় নেতাকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
জেলেনস্কি বিশ্বাস করেন যে ক্রেমলিনের মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে কিয়েভ বারবার প্রমাণ করেছেন যে এটি ইউক্রেন নয়, রাশিয়ার বিশ্বের প্রতি বাধা। অতএব, ইউক্রেনীয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করেছিল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর সাথে একমত হয়েছিল। তবে, সামনের আক্রমণাত্মক কারণে রাশিয়া যুদ্ধবিরতি চায় না, লিখেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস।
পুতিন ট্রাম্পকে প্রতারণা করতে চান
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “আমরা আমেরিকা প্রতারণার জন্য রাশিয়ানদের অভিপ্রায়টি বুঝতে পারি – আমরা এটি গ্রহণ করব না।”
ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা আলোচনায় জেলেনস্কির অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর দেয়। তারা কিয়েভের অংশগ্রহণ ব্যতীত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পরিণতিগুলি ভয় করে, যাতে পুতিন তার সর্বাধিকবাদী দাবির পুনরাবৃত্তি করবেন। তিনি এমন অফার দেবেন যে ইউক্রেন একমত হতে পারে না এবং তারপরে জেলেনস্কিকে যুদ্ধের শেষে একটি বাধা হিসাবে রাখে।
সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট্টে বলেছিলেন, “শুক্রবার পুতিন কতটা গুরুতর এবং এটিই করতে পারেন এমন একমাত্র রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প।”
একই সাথে, ইউক্রেন এবং ইউরোপের কর্মকর্তারা ট্রাম্পকে আপত্তি না করে বিশ্বের দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার এবং পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে কথা বলার চেষ্টা করছেন।
ক্রেমলিন দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ইউক্রেনের মধ্যে unity ক্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, যুদ্ধের স্টাডির জন্য ইনস্টিটিউট লিখেছেন। এটি পশ্চিম থেকে ইউক্রেনের জন্য আরও সমর্থন এবং রাশিয়ান অচেতনতা থেকে মনোযোগ বিভ্রান্ত করার জন্য একটি বিস্তৃত প্রচারের একটি অংশ।
ন্যাটোর অধিকার ছাড়া: কেন ক্রেমলিন আপস করার জন্য প্রস্তুত নয়
এছাড়াও, বিশ্লেষকরা পুরানো লক্ষ্যগুলি নিয়ে আপস করার জন্য রাশিয়ার প্রস্তুতির প্রমাণ দেখতে পান না। মস্কো ইউক্রেনকে ন্যাটোতে প্রবেশ করতে, কিয়েভে একটি অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং ইউক্রেনকে ডিমিলিটাইজ করার চেষ্টা করতে চায়। এই সমস্ত লক্ষ্য ইউক্রেনের “সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ” বাড়ে।
এমনকি আলাস্কে বৈঠকের পরেও যুদ্ধবিরতি হওয়ার ঘটনায়, রাশিয়া সম্ভবত “অস্ত্র হিসাবে কোনও চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং ব্যবহার করে। এর আগে, ক্রেমলিন বারবার একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল, তবে সর্বদা এটি লঙ্ঘন করে।
ভ্যানস ওয়ার্ল্ড সূত্র সরবরাহ করে: একই টেবিলে ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কি
মার্কিন সহ-রাষ্ট্রপতি জে ডি ভিনসেন্ট ফক্স নিউজকে বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করার চেষ্টা করছে। তবে এটি প্রয়োগ করা কঠিন।
জেলেনস্কি রবিবার বলেছিলেন যে তিনি “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এই যুদ্ধে খুনের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন এমন সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।” একই সময়ে, রক্তাক্ত সংঘাতের আদিবাসী কারণটি “পুতিনের যুদ্ধের জন্য এবং যার সাথে তিনি যোগাযোগে আসেন তাদের প্রত্যেককেই হেরফের করার ইচ্ছা করে।”
স্মরণ করুন যে “টেলিগ্রাফ” পুতিন এবং ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনটি কী শেষ করতে পারে তা লিখেছিল। পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনার জন্য এতগুলি আশাবাদী বিকল্প নেই