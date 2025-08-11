আলাস্কার পুতিন-ট্রাম্প সামিট সম্পর্কে কী জানবেন

আলাস্কার ইউএস-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনটি এমন একটি সাইটে ঘটছে যেখানে পূর্ব পশ্চিমের সাথে মিলিত হয়-বেশ আক্ষরিক অর্থে-উভয় দেশের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, রাডার ফাঁড়ি এবং গোয়েন্দা সমাবেশের একটি শীতল যুদ্ধের সম্মুখ লাইন হিসাবে পরিচিত।
এটি উত্পাদন করতে কোনও চুক্তি হতে পারে কিনা ইউক্রেনে শান্তি মস্কোর আগ্রাসনের 3/2 বছরেরও বেশি সময় পরে দেখা যায়।
এখানে কি জানতে হবে সভা সম্পর্কে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে, চার বছরের মধ্যে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন:
কখন এবং কোথায় এটি ঘটছে?
শীর্ষ সম্মেলনটি শুক্রবার আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হবে, যদিও রাজ্যে এখনও অজানা।
এটি নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জন্য ২০১৫ সাল থেকে পুতিনের প্রথম ভ্রমণ হবে। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সদস্য নয়, যা ২০২৩ সালে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে পুতিনের জন্য পরোয়ানা জারি করেছিল, তাই তাকে গ্রেপ্তার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।
জেলেনস্কি কি চলছে?
উভয় দেশই কেবল পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যদিও ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এর অংশ হতে পারে এমন প্রাথমিক পরামর্শ ছিল। তবে ক্রেমলিন দীর্ঘদিন ধরে পুতিনের সাথে জেলেনস্কির বৈঠকের বিরুদ্ধে পিছনে এগিয়ে গেছে – কমপক্ষে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের একটি শান্তি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।
পুতিন গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি জেলেনস্কির সাথে দেখা করার বিরুদ্ধে ছিলেন না “তবে কিছু শর্ত তৈরি করা দরকার” এটি হওয়ার জন্য এবং “এখনও অনেক দূরে” ছিল।
এটি ইউক্রেনকে আলোচনার হাত থেকে বাদ দেওয়ার আশঙ্কা উত্থাপন করেছিল। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে কথা বলেছেন, যারা জোর দিয়েছিলেন যে কিয়েভের জড়িততা ছাড়া শান্তি অর্জন করা যায় না।
রাশিয়ান ইতিহাসে আলাস্কার ভূমিকা কী?
রাজ্য সংবাদ সংস্থা তাস জানিয়েছেন, এটি আলাস্কার একজন রাশিয়ান নেতার প্রথম সফর হবে, যদিও এটি ১৮6767 সাল পর্যন্ত জজারিস্ট সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।
আলাস্কা রাশিয়া দ্বারা আঠারো শতক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জার আলেকজান্ডার 1867 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 7.2 মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। যখন এটিতে বিশাল সংস্থান রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তখন এটি একটি নির্লজ্জ চুক্তি হিসাবে দেখা হয়েছিল যা অনুশোচনা এবং স্ব-প্রচার তৈরি করেছিল।
ইউএসএসআর এর পতনের পরে, আলাস্কা নস্টালজিয়া এবং রাশিয়ানদের জন্য রসিকতার বিষয় ছিল। 1990 এর দশকের একটি জনপ্রিয় গানটি গিয়েছিল: “আমেরিকা বোকা খেলবেন না … আমাদের প্রিয় আলাস্কা জমি ফিরিয়ে দিন।”
কিং’স কলেজ লন্ডনের স্যাম গ্রিন এক্স -তে আলাস্কার প্রতীকবাদকে বলেছিলেন যেহেতু ইউক্রেন সম্পর্কে একটি শীর্ষ সম্মেলনের স্থানটি ছিল “ভয়াবহ – যদিও এটি দেখানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে সীমানা পরিবর্তন হতে পারে, জমি কেনা বেচা করা যায়।”
এজেন্ডা কি?
ইউক্রেনীয় শহরগুলির বোমা হামলা থামাতে রাশিয়ার অস্বীকার করার কারণে ট্রাম্প ক্রমবর্ধমানভাবে পুতিনের সাথে হতাশ হয়ে পড়েছেন। কিয়েভ শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যুদ্ধবিরতিতে জোর দিয়ে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন।
মস্কো যুদ্ধবিরতি শর্তগুলি উপস্থাপন করেছিল যা জেলেনস্কির জন্য ননস্টার্টার, যেমন ২০২২ সালে অবৈধভাবে সংযুক্ত চারটি অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করা, সংহতি প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া বা পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহকে হিমায়িত করা। বিস্তৃত শান্তির জন্য, পুতিন কিয়েভকে সংযুক্ত অঞ্চলগুলিকে দাবী করার দাবি করেছেন, যদিও রাশিয়া তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না, এবং ক্রিমিয়া ন্যাটোতে যোগদানের জন্য একটি বিড ত্যাগ করে, তার সশস্ত্র বাহিনীর আকার সীমাবদ্ধ করে এবং রাশিয়ানকে ইউক্রেনীয়দের সাথে একটি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।
জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে যে কোনও শান্তি চুক্তিতে অবশ্যই ভবিষ্যতের রাশিয়ান আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য ইউক্রেনের দৃ security ় সুরক্ষা গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
পুতিন ইউক্রেনকে সতর্ক করেছেন যে এটি শান্তির জন্য আরও কঠোর অবস্থার মুখোমুখি হবে কারণ রাশিয়ান সেনারা “বাফার জোন” হিসাবে বর্ণনা করার জন্য অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কিছু পর্যবেক্ষক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাশিয়া মস্কো দ্বারা সংযুক্ত চারটি সংযুক্ত অঞ্চলে এখনও ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলির জন্য সাম্প্রতিক এই লাভগুলি বাণিজ্য করতে পারে।
জেলেনস্কি শনিবার বলেছিলেন যে “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
তবে ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন: “কিছু জমি অদলবদল চলছে। আমি জানি যে রাশিয়ার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। ভাল, ইউক্রেনের ভালোর জন্য। ভাল জিনিস, খারাপ জিনিস নয়। এছাড়াও, উভয়ের জন্য কিছু খারাপ জিনিস।”
প্রত্যাশা কি?
পুতিন ট্রাম্পের সাথে রাশিয়ার আঞ্চলিক লাভগুলি সিমেন্ট করার, ইউক্রেনকে ন্যাটো থেকে দূরে রাখতে এবং কোনও পশ্চিমা সেনাদের হোস্টিং থেকে বিরত রাখার সুযোগ হিসাবে একটি সভা দেখছেন যাতে মস্কো ধীরে ধীরে দেশটিকে তার কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে পারে।
তিনি বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেনীয় বাহিনী মস্কোর ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনসকে দেশকে ব্যাটার করার মাঝে সামনের লাইনে রাশিয়ান অগ্রগতি রোধ করতে লড়াই করছে বলে সময় তার পক্ষে রয়েছে।
সভাটি আক্রমণের পর থেকে বিচ্ছিন্ন পুতিনের কূটনৈতিক অভ্যুত্থান। ক্রেমলিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন পরিচিতিগুলি চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল দুটি পরাশক্তি হিসাবে বিভিন্ন বিশ্বব্যাপী সমস্যা সমাধানের জন্য, ইউক্রেন মাত্র এক ছিল।
ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা কিয়েভ ছাড়া একটি শীর্ষ সম্মেলন উদ্বিগ্ন, পুতিনকে ট্রাম্পকে তার পক্ষে রাখতে এবং ইউক্রেনকে ছাড়ের জন্য বাধ্য করতে পারে।
জেলেনস্কি বলেছিলেন, “ইউক্রেন ছাড়াই যে কোনও সিদ্ধান্তই শান্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সিদ্ধান্তে রয়েছে।” “তারা কিছু আনবে না। এগুলি মৃত সিদ্ধান্ত। তারা কখনই কাজ করবে না।”
ইউরোপীয় আধিকারিকরা সে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি প্রধান কাজা কল্লাস বলেছেন, “যেহেতু আমরা একটি টেকসই এবং ন্যায়বিচারের দিকে কাজ করি, আন্তর্জাতিক আইন পরিষ্কার: সমস্ত সাময়িকভাবে দখলকৃত অঞ্চলগুলি ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত,” “একটি টেকসই শান্তির অর্থ হ’ল আগ্রাসনকে পুরস্কৃত করা যায় না।”
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট বলেছেন, রবিবার তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ট্রাম্প “পুতিনকে গুরুতর কিনা তা নিশ্চিত করছেন, এবং যদি তিনি না হন তবে তা সেখানেই থামবে।”
“যদি তিনি গুরুতর হন, তবে শুক্রবার থেকে প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে। ইউক্রেন জড়িত হয়ে ইউরোপীয়রা জড়িত রয়েছে,” রুট আরও যোগ করেছেন।
গত সপ্তাহের পর থেকে পুতিন চীনা নেতা শি জিনপিং, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনসিও লুলা দা সিলভা, পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার নেতারা, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, বেলারুশ এবং কিরগিজস্তান এর সাথে কথা বলেছেন, ক্রেমলিন জানিয়েছেন।
এটি পরামর্শ দিয়েছিল যে পুতিন সম্ভবত সম্ভাব্য বন্দোবস্ত সম্পর্কে রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন, বলেছেন ক্রেমলিনপন্থী বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ।
ব্রাসেলসে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক লর্ন কুক অবদান রেখেছিলেন।