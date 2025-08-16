পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে, ট্রাম্প তার প্রতিশ্রুতিগুলি উপলব্ধি করতে পারেননি (ছবি: রয়টার্স/জিনাহ মুন)
খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটিক এবং খ্রিস্টান সামাজিক ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিরা (এইচডিএস/এক্সএসএস) সভার ফলাফল সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করা।
বিশেষত, বুন্ডেস্ট্যাগের সিডিএস/সিএসএস দলটির উপ -প্রধান নরবার্ট রিটেন বলেছিলেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি অর্জনের চেষ্টা করছেন, তবে পুতিন এতে আগ্রহী ছিলেন না।
«তিনি (পুতিন) ইউক্রেনকে ধ্বংস করতে চান এবং বিশ্বাস করেন যে তিনি সামরিক উপায়ে এটি অর্জন করতে পারেন, “রেটজেন যোগ করেছেন।
তাঁর মতে পুতিন «তিনি শীর্ষ সম্মেলনকে বিজয়ী হিসাবে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, “ট্রাম্পের কাছ থেকে কূটনৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন, যা আগে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে আবার নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।
বিদেশ নীতি সম্পর্কিত বুন্ডেস্ট্যাগ কমিটির সিডিইউ/এক্সএসএসের প্রতিনিধি বলেছেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি ইতিবাচক ফলাফল দেয়নি এবং এটি ব্ল্যাক ফ্রাইডে এর মতো ছিল। তাঁর মতে, বৈঠকের পরে কোনও গুরুতর চুক্তি নেই, তবে কেবল সেখানে রয়েছে «মস্কোর কাছে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ। “
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনকে আবারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেকে সমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
«পুতিন অবশ্যই সফল। এটি পুনর্বাসিত বলে মনে হচ্ছে, এবং যুদ্ধটি ইতিমধ্যে অব্যাহত রয়েছে, “কিজভেটার জোর দিয়েছিলেন।
শীর্ষ সম্মেলনের পরে জার্মানি মেরি-অ্যাগনেস স্ট্রিট-জিম্মারম্যানের ইউরো-ডেপুটি বলেছিল যে «পশ্চিমের unity ক্য একটি স্থলভাগে ফেলে দেওয়া হয়। “
«একদিকে আমাদের রাশিয়া এবং অন্যান্য ভিলেন রয়েছে যারা যুদ্ধ, সংযুক্তি, ন্যায়বিচার না করে হত্যা করে। এবং অন্যদিকে, ট্রাম্পের শক্তির অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা সম্পূর্ণ মূল্যবোধের কম্পাসটি হারিয়েছে। এবং কেবল তার অহংকারকে হাইলাইট করা হয়েছে, “একজন সূক্ষ্ম চিমারম্যান বলেছেন।
তিনি যোগ করেছেন যে পুতিন «আবার এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রেড কার্পেটে প্রদর্শিত হবে, ”এবং ট্রাম্প তার সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিগুলি উপলব্ধি করতে পারেননি।
জার্মান গ্রিন জারা নুনির প্রতিনিধি বিশ্বাস করেন যে শীর্ষ সম্মেলন ইউরোপের পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।
«পুতিন এই সভা থেকে বিজয়ী ত্যাগ করেন। ইউরোপকে বোঝার সময় এসেছে: আমেরিকানরা আর আমাদের সাথে না থাকলেও আমাদের কাজ করবে এমন লিভারগুলি খুঁজে পাওয়া দরকার, “ডেপুটি যোগ করেছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে আলোচনা 15 আগস্ট ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল «তিন দ্বারা তিন “এবং প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রাম্প ব্যতীত রাজ্য সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এবং বিশেষ ম্যাসেঞ্জার স্টিভ উইলিয়ান বাদে রাশিয়ান পক্ষ থেকে রাশিয়ানদের বাদে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ ছাড়াও ছিলেন।
বৈঠকের পরে উভয় নেতা একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে অভিনয় করেছিলেন। ট্রাম্প আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন «উত্পাদনশীল “, তবে বলেছে যে তারা বেশ কয়েকটি জন্য সম্পূর্ণ সম্মতিতে পৌঁছায়নি «গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। “ইউক্রেনের বিষয়ে চুক্তিটি আলোচনার ফলাফল অনুসারে শেষ হয়নি, তবে এটি আলোচনা করা হয়েছিল এবং ইউক্রেনের উচিত «এই চুক্তিতে একমত হওয়ার জন্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতি তার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট না করেই বলেছিলেন।
পুতিন, পরিবর্তে, “ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মানুষ”, যুদ্ধের “আদিবাসী কারণগুলি” এবং বিশ্বের কাছে “ইচ্ছা” সম্পর্কে বারবার বাজে কথা। তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে আলোচনার ফলে বিশ্বের পথ উন্মুক্ত হতে পারে এবং দাবি করা হয়েছিল যে তিনি ইউক্রেনের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে থিসগুলির সাথে একমত হয়েছেন।
16 আগস্ট, ট্রাম্প ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে টেলিফোন কথোপকথন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেকেই একমত হয়েছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ একটি শান্তি চুক্তি দিয়ে শেষ করা উচিত, এবং কোনও যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়।
১৮ ই আগস্ট, জেলেনস্কি এবং ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে বৈঠক করবেন, তারপরে নেতাদের স্তরে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার একটি সভা সম্ভব।