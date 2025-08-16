স্মরণ করুন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের সভা অ্যাঙ্কোরিডার এলমেনডর্ফ রিচার্ডসনে হয়েছিল। “থ্রি বাই থ্রি” ফর্ম্যাটে একটি সংকীর্ণ রচনায় আলোচনা হয়েছিল। তাদের ফলাফল অনুসারে, পুতিন এবং ট্রাম্প মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন।
একটি সংবাদ সম্মেলনে পুতিনের অভিনয় আট মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল।
বিশেষত, রাষ্ট্রপ্রধান আলোচনার কথা গঠনমূলক এবং দরকারী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “” গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাকে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দিতে হবে “এবং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতায় ফিরে আসতে হবে। পুতিন ট্রাম্পকে মস্কোতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্মেলনে তিন মিনিটেরও বেশি সময় কথা বলেছিলেন। তিনি রাশিয়ান সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং সভাটিকে “খুব উত্পাদনশীল” বলে অভিহিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে “অনেক পয়েন্ট সম্মত হয়েছিল।” একই সময়ে, তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেনে এখনও কোনও চুক্তি হয়নি।
সংকীর্ণ রচনায় নেতাদের আলোচনা প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। বৈঠকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির সহকারী ইউরি উশাকভ, রাজ্য সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এবং আমেরিকান নেতা স্টিফেন হুইটকফের বিশেষ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।