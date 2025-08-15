You are Here
আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের পরে রাদা-এর প্রাক্তন ডেপুটি নতুন সভাগুলির পূর্বাভাস দিয়েছে: ইউক্রেন: প্রাক্তন ইউএসএসআর: লেন্টা.আরইউ
News

আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের পরে রাদা-এর প্রাক্তন ডেপুটি নতুন সভাগুলির পূর্বাভাস দিয়েছে: ইউক্রেন: প্রাক্তন ইউএসএসআর: লেন্টা.আরইউ

কিলিঙ্কারভ: আলাস্কার রাশিয়ান-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলনটি প্রথম, তবে শেষ নয়

ভারখোভনা রাদা স্পিরিডন কিলিঙ্কারভের প্রাক্তন ডেপুটি একটি সাক্ষাত্কারে টাস তিনি আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনের পরে নতুন সভার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, এই শীর্ষ সম্মেলনটি প্রথম, তবে শেষ নয়।

“একটি সভার অংশ হিসাবে, এই দ্বন্দ্বটি সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমি মনে করি এটি সুস্পষ্ট। এবং সম্ভবত, বেশ কয়েকটি সভা হবে,” রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেছিলেন।

কিলিংকারভ বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেনীয় সংঘাত সরাসরি আলোচনায় সমাধান করা যায় না, পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে ট্রাম্প পশ্চিমা মিত্রদের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন।

প্রাক্তন ডেপুটি ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ইউরোপীয় মিত্ররা জনসাধারণের ক্ষেত্র সহ আমেরিকান নেতার উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাজনীতিবিদদের মতে, মিত্ররা শীর্ষ সম্মেলন ব্যাহত করতে চাইবে, তবে তারা মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করার আগের প্রচেষ্টা চালিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রধানের সমালোচনা সাবধানতার সাথে যোগাযোগ করে। এটি সত্ত্বেও, ইউরোপীয়রা একটি সভার জন্য একটি প্রতিকূল পটভূমি তৈরি করতে পারে।

কিলিংকারভ শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ইউক্রেন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির আচরণ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের সমর্থন খুঁজবেন।

এর আগে, ভারখোভনা রাডার ডেপুটি আর্টেম দিমিত্রুক আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে জেলেনস্কি বিশ্বের যে কোনও পদক্ষেপকে নাশকতা করার চেষ্টা করবেন, কারণ কেবল এই দেশটি যে বিরোধের অবস্থায় রয়েছে তা তাকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts