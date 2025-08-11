ন্যাটো সেক্রেটারি -জেনারাল মার্ক রুট অস্বীকার করেছেন যে মার্কিন মধ্যস্থতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের চুক্তি অবশেষে রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য পুরস্কৃত করতে পারে।
তিনি এটি সম্পর্কে টিভি চ্যানেলের বাতাসে বলেছিলেন এবিসি নিউজ।
রুট প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টনের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, যিনি পুতিনের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে ট্রাম্পের পদ্ধতির সমালোচনা করেছিলেন।
বোল্টন বলেছিলেন, “আমি মনে করি ট্রাম্প ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ভুল করেছেন, প্রথমে আমেরিকান জমিতে এই বৈঠকটি করেছিলেন, চিত্রের রাষ্ট্রের নেতা-অবলম্বনকে বৈধতা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি পুতিনকে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার শান্তির পরিকল্পনাটি প্রথমে টেবিলে রেখেছিলেন,” বোল্টন বলেছিলেন।
“না, আমি মনে করি না যে এই জাতীয় ঝুঁকি (আক্রমণের জন্য রাশিয়ার পুরষ্কার – সম্পাদনা) বিদ্যমান। জনের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধার সাথে, এবং আমি তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে বলি। তবে আমি এই বিষয়ে তাঁর সাথে একমত হব না,” রুট বলেছেন।
তাঁর মতে ট্রাম্প রাশিয়ার উপর অবিশ্বাস্য চাপ রেখেছেন।
“গত সপ্তাহে যা ঘটেছিল তা ভারতের অতিরিক্ত 25%, কারণ আমরা জানি যে ভারত রাশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম তেল ক্রেতা এবং অন্যান্য উপকরণ। এবং এটি ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি বিশাল সম্ভাব্য প্রভাব ফেলেছে এবং এটি মস্কোর সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধের সময় পুতিনের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেছিল সে সম্পর্কে এটি তাদের আরও পরিষ্কার করে তুলেছে,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।
“এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রদত্ত ইউক্রেনকে মারাত্মক অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি আবারও গেটওয়েগুলি খোলেন তবে আমেরিকানরা সরবরাহ করে। সুতরাং, এই সমস্ত কিছুই একটি স্পষ্ট সাক্ষ্য যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধটি শেষে আনতে এবং পুতিনের উপর সর্বাধিক চাপ অব্যাহত রাখতে একেবারে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ,” রুট আরও যোগ করেছেন।
এর আগে
স্মরণ করুন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য তাঁর বৈঠক এটি 15 ই আগস্ট আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি “অঞ্চল বিনিময়” সরবরাহ করবে।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ইউক্রেনের সম্ভাব্য আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয়ে প্রতিবেদন করা।