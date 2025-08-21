আলাস্কা এয়ার পরের বছর থেকে শুরু করে স্টারলিঙ্ক ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেট সরবরাহ করবে

ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেট কৃপণ, তবে আরও বেশি সংখ্যক এয়ারলাইনস মনে করে যে স্টারলিঙ্কই সমাধান। স্পেসএক্স অনুমোদিত সংস্থাটির সাথে স্বাক্ষর করার সর্বশেষ সংস্থাটি হ’ল আলাস্কা এয়ার গ্রুপ, যা ঘোষণা এটি পরের বছর স্টারলিংক ওয়াই-ফাই অফার শুরু করবে এবং 2027 সালের মধ্যে তার পুরো বহরে পরিষেবাটি প্রসারিত করবে। “স্টারলিংক ইতিমধ্যে লাইভ অন (আলাস্কা এয়ার গ্রুপের সহায়ক সংস্থা) হাওয়াইয়ান এয়ারলাইনস, আমরা গর্বিত যে আমরা উভয় বিমানের জুড়ে প্রায় প্রতিটি বিমানের উপর গেট-টু-গেট সংযোগের প্রস্তাব দিয়েছি,” সিইও বেন মিনিকুকি একটি বিবৃতিতে বলেছেন।
সংস্থাটি একটি উল্লেখ করেছে পৃথক এটি ঘোষণা করে যে এটি তার নতুন আনুগত্য প্রোগ্রামের সদস্যদের জন্য নিখরচায় পার্কটি সরবরাহ করবে এটমোস পুরষ্কার। আলাস্কার অংশীদার টি-মোবাইলও এই বছরের শেষের দিকে আরও বিশদ বিবরণী সহ ইন-ফ্লাইট স্টারলিংক পরিষেবাতে একটি “বিরামবিহীন, বিজ্ঞাপন-মুক্ত ওয়াই-ফাই লগ-অন” সরবরাহ করবে। আলাস্কা এয়ার “অতি-দ্রুত গতির … জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ওয়াই-ফাই সিস্টেমগুলির চেয়ে 7x পর্যন্ত দ্রুততর 7x পর্যন্ত দ্রুততর” এর সুবিধার কথা বলেছে যা বেশিরভাগ এয়ারলাইনস আজ ব্যবহার করে। “
অন্যান্য এয়ারলাইনস খুব শীঘ্রই বোর্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজও স্টারলিংক চুক্তির ঘোষণার পথে রয়েছে, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট করেছেন, এবং স্পেসএক্সও দুবাইয়ের আমিরাতের সাথে কথোপকথনে রয়েছে বলে জানা গেছে। এই উভয়ই তাদের নিজ নিজ দেশগুলিতে ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার, সুতরাং ব্যবসায়টি জিতানো ভিয়াসাত এবং ইকোস্তারের মতো উত্তরাধিকার অপারেটরদের বিরুদ্ধে স্টারলিঙ্কের পক্ষে একটি বড় অভ্যুত্থান হবে।
যদিও স্টারলিঙ্কে স্যুইচ করা অগত্যা সস্তা নয়। 787 ড্রিমলাইনারে সিস্টেমটি ইনস্টল করতে 737 এবং প্রায় অর্ধ মিলিয়ন সজ্জিত করতে এটির জন্য প্রায় 300,000 ডলার ব্যয় হয়েছে বলে জানা গেছে। সর্বোপরি, এয়ারলাইনস প্রতি সিট প্রতি মাসিক প্রায় 120 ডলার, পাশাপাশি লাইভ টিভির জন্য আরও 120 ডলার প্রদান করে ব্লুমবার্গএর উত্স। (আলোচনায় বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে কেউই কোনও বিশদ নিশ্চিত করেনি।)
এই ব্যয় সত্ত্বেও, ক্যারিয়াররা সম্ভাব্য গেম-চেঞ্জার হিসাবে নির্ভরযোগ্য ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেটকে দেখেন, কারণ এটি গ্রাহকদের কাজ করতে, যোগাযোগ করতে এবং ভিডিও বা লাইভ টিভি স্ট্রিম করার অনুমতি দেয়। যদি পরবর্তীটি নির্ভরযোগ্যভাবে করা যায় তবে এটি এমনকি এয়ারলাইনসকে ভারী এবং ব্যয়বহুল অন-চাহিদা বিনোদন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে।
সম্ভাব্য গ্রাহকদের জন্য প্রধান ক্ষতি হ’ল স্পেসএক্সের মালিক, এলন মাস্ক। কেউ কেউ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তার ভাঙা সম্পর্ককে নেতিবাচক হিসাবে দেখতে পারে, অন্যদিকে শেষ ব্যবহারকারীরা তার রাজনৈতিক অধিভুক্তি দ্বারা বন্ধ হয়ে যেতে পারে-এটি এমন কিছু যা তার দেরীতে তার টেসলা ইভিএসের বিক্রয়কে আপাতদৃষ্টিতে প্রভাবিত করেছে।