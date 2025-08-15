আলাস্কা গভর্নর ইউক্রেনের ‘এন্ডগেম’ আশা করছেন ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন হিসাবে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আলাস্কা গভর্নর মাইক ডানলেভি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কেন এটি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শুক্রবারে সাক্ষাত করা “তা বোঝায়”।
“আমরা রাশিয়ার খুব কাছাকাছি, উপকূলরেখার মধ্যে 50 মাইল দূরে দুটি দ্বীপের মধ্যে আড়াই মাইল,” ডুনলেভি বুধবার “গল্পটি” বলেছিলেন। “এবং তাই এটি এখানে অনেক ক্ষেত্রে থাকার জন্য এটি বোধগম্য হয়” “
ট্রাম্প এবং পুতিন আলাস্কার বৃহত্তম সামরিক ইনস্টলেশন-যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে অ্যাঙ্করেজে মুখোমুখি সাক্ষাত করতে চলেছেন। শীর্ষ সম্মেলনটি 10 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চিহ্নিত করেছে যে পুতিনকে আমেরিকান মাটিতে আয়োজিত করা হয়েছে।
আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক সম্পর্কে আমরা কী জানি
বৈঠকটি সবচেয়ে কাছের হলেও দুটি দল ইউক্রেনের যুদ্ধে যুদ্ধবিরতি চুক্তির আলোচনার জন্য এসেছে, উভয় দেশই নিশ্চিত করেছে যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি অংশ নেবেন না।
ডানলেভি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য তাঁর আশা এবং যুদ্ধের সমাধানের ক্ষেত্রে “এন্ডগেম” কেমন দেখাবে তা বর্ণনা করেছিলেন।
“এটি আমাদের আশা, আমি মনে করি, বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে, রাষ্ট্রপতির সাথে এই আলোচনা থেকে ইতিবাচক কিছু বেরিয়ে আসে,” ডানলেভি আলোচনা করেছিলেন। “অবশ্যই, রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে এন্ডগেমের অংশ হতে হবে। এবং আমি মনে করি এই সভার পরে, আমরা কোথায় তা দেখতে পাব।”
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক কি পরবর্তী রিগান-গোরবাচেভ মুহুর্ত হতে পারে?
“তবে আশা করি, বিষয়গুলি দ্রুত সরে যায়, “তিনি অবিরত বলেছিলেন।
বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে একজন প্রতিবেদক যখন তাকে “নিঃশর্ত, তাত্ক্ষণিক যুদ্ধের চেয়ে কম কিছু” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজয় হতে পারে তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন ট্রাম্প গভর্নরের আশা প্রতিধ্বনিত করেছিলেন
জবাবে, ট্রাম্প শুক্রবারের জন্য দ্বিতীয় সভায় যাওয়ার জন্য তার লক্ষ্যটি সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, পুতিনের সাথে “খারাপ সভা” কেমন হবে তা চিহ্নিত করে।
পুতিন অ্যালি সতর্ক করেছেন যে ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’ ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে ডুবে যাওয়ার কাজ চলছে
“এবং যদি এটি একটি খারাপ সভা হয় তবে এটি খুব দ্রুত শেষ হবে,” ট্রাম্প এই প্রতিবেদককে বলেছেন। “এবং যদি এটি একটি ভাল সভা হয় তবে আমরা বেশ অদূর ভবিষ্যতে শান্তি পেতে চাই।”
ফেব্রুয়ারিতে, জেলেনস্কি ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সাথে এক উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকের পর প্রথম দিকে হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যান। ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে ইউক্রেনকে বলার আগে “আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুয়া খেলছেন” বলার আগে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য “অ্যাটে অ্যাট এট্রিডিংফুল” বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। “
পুতিন, যিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বলেছেন যে শুক্রবারের বৈঠকের জন্য প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছে, তিনি বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশংসা করেছেন “ইউক্রেনের যুদ্ধে “জড়িত সমস্ত পক্ষের পক্ষে আগ্রহী চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য” যথেষ্ট শক্তিশালী এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা “।