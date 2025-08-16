আলাস্কা বৈঠকের পরে ট্রাম্প-পুটিন সম্পর্কে বিল মাহের ‘জম্বি মিথ্যা’ ফিরিয়ে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“রিয়েল টাইম” হোস্ট বিল মাহের শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাতের পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “পুতিনের দ্বি-এইচ” এই ধারণার বিরুদ্ধে ফিরে এসেছিলেন।
মাহের তার প্যানেলকে বলেছেন, “আসুন আমরা জম্বি মিথ্যা বলি না যে (ট্রাম্প) এখনও পুতিনকে সমর্থন করছেন।” “প্রথমত, তিনি ইরানকে বোমা ফেলেছিলেন, এটি একটি পুতিন মিত্র।
আলাস্কার ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে তিন ঘণ্টার বৈঠকের পরে, যেখানে দুজন ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, ট্রাম্প ফক্স নিউজের হোস্ট শান হ্যানিটির সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে সভাটিকে “খুব উষ্ণ” বলে অভিহিত করেছিলেন।
তিনি আরও বলেছিলেন, পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি চান তিনি পরবর্তী সভায় অংশ নিতে পারেন।
এই সাক্ষাত্কারের কয়েক ঘন্টা পরে, মাহের ট্রাম্প সম্পর্কে তিনি জানেন “একটি জিনিস” স্বীকার করেছিলেন।
যদি কেউ এমন ধরণের ব্যক্তি হন যা “কারও মধ্যে ভাল দেখতে” তবে এটি ট্রাম্পের “ভাল” হবে, গভীর রাতে হোস্ট টিজড।
“তিনি সত্যিই যুদ্ধকে ঘৃণা করেন,” মাহের জোর দিয়েছিলেন। “যুদ্ধে লোকেরা মারা গেলে তিনি সত্যিই এটি পছন্দ করেন না।”
মাহেরের অন্যতম প্যানেল সদস্য, কাউন্টি হাইওয়ে সম্পাদক-এ-লার্জ ওয়াল্টার কিরন আলোচনায় কিছুটা বুদ্ধি যুক্ত করেছেন।
“আপনি সত্যিই আশেপাশে আসছেন, বিল,” কিরন কৌতুক করেছিলেন।
“আমি আশেপাশে আসছি না,” মাহের পাল্টা বললেন, তিনি “কারও দলে” নন। ” তিনি তাঁর বক্তব্যকে “সত্য এস-টি” বলে অভিহিত করেছিলেন।
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্ক সম্পর্কে মাহের প্রথম “জম্বি মিথ্যা” পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এই দুজনের কঠোর আলোচনা হয়েছিল।
“আমি মনে করি এটি এক ধরণের জম্বি মিথ্যা যা ট্রাম্প পুতিনের, আপনি জানেন, দ্বি-এইচ,” মাহের শুরু করেছিলেন। “কারণ পুতিন কে তা বিবেচনা করে তিনি অবশ্যই তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। একজন ঠগ এবং খুনি।”
“২০১৫ সালে ওবামা (পুতিন) এর সাথে দেখা করেছিলেন এবং কেউ কিছুই বলেননি,” কিরন জবাবদিহি করেছিলেন।
“তিনি তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন, তিনি তাঁর প্রশংসা করেননি,” মাহের যুক্তি দিয়েছিলেন। “তিনি বলেননি যে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক। ট্রাম্প তাকে যে ২০ টি প্রশংসা দিয়েছেন তা আমি পড়তে পারি।”
ট্রাম্প বারবার পুতিনকে “স্মার্ট” বলে অভিহিত করেছেন এবং 2022 রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্ম সম্মেলন সহ রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনকে দোষ দিয়েছেন।
“সমস্যাটি নয় যে পুতিন স্মার্ট, যা অবশ্যই তিনি স্মার্ট,” ট্রাম্প ভিড়কে বলেছেন। “আসল সমস্যাটি হ’ল আমাদের নেতারা বোবা। তারা তাকে এই ট্র্যাভেস্টি এবং মানবতার উপর এই হামলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।”
স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ সেন্টারটি ইউক্রেনের যুদ্ধে মোট হতাহতের সংখ্যা অনুমান করে যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১.৪ মিলিয়ন হবে।