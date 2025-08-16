আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন ইউক্রেনের অর্থ কী?

পুতিন-ট্রাম্প আলাস্কা আলোচনার ফলাফলের জন্য ইউক্রেনের ধনুর্বন্ধনী
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি “যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এসেছে” ঘোষণা করেছে যে ইউক্রেনের পক্ষে অংশীদারদের মতো “সত্যই উচ্চ” ইউএস-রাশিয়া সামিট আলাস্কা পদ্ধতির মধ্যে। তাঁর মন্তব্যগুলি ইউক্রেনের সামরিক কমান্ডের একটি সভা অনুসরণ করেছে, রিপোর্ট করেছে টিএসএন। জেলেনস্কি বলেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি “একটি সৎ শান্তির সত্যিকারের পথ” এবং অর্থপূর্ণ ত্রি-মুখী আলোচনার সাথে জড়িত থাকার সম্ভাবনাটি খোলে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলটি হবে ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া।
ইউক্রেন সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে
ইউক্রেনীয় নেতা আলাস্কায় উপস্থিত থাকবেন না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে তার বৈঠকের পরে জেলেনস্কিকে ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলোচনাটি যদি “ভাল হয়” তবে তিনি জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন করতে চান। তবে, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তিনি যদি “তার চান উত্তর না পান”, তবে দ্বিতীয় সভা হবে না।
কিয়েভে উত্তেজনাপূর্ণ মেজাজ
অনুযায়ী ফিনান্সিয়াল টাইমসজেলেনস্কি এবং তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি আলাস্কা আলোচনার বিষয়ে “উত্তেজনা” অনুভব করছে, যা ইউক্রেনের সরাসরি সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করতে অক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা নিয়ে উদ্বিগ্ন যা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। সূত্র দ্বারা উদ্ধৃত সূত্র অক্ষ ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা যে কোনও ফলাফলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন – হঠাৎ করে আলাস্কা থেকে আমন্ত্রণ থেকে শুরু করে পুতিনের সাথে আলোচনা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া পর্যন্ত।
ইউক্রেনের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, “সভার আগে ট্রাম্পের বক্তব্যগুলি প্রতিফলিত করতে পারে না যে তিনি পুতিনের সাথে একই ঘরে আসার পরে আসলে কী ঘটে তা প্রতিফলিত করতে পারে না।” অক্ষ।
আঞ্চলিক ছাড়ের ভয়
9 ই আগস্ট, জেলেনস্কি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের “দ্বিতীয় পার্টিশন” এর অনুমতি দেবেন না, ডোনবাস থেকে সেনা প্রত্যাহার করার বা খেরসন এবং জাপুরিঝিয়া ফ্রন্টগুলির লাইনে দ্বন্দ্বকে হিমায়িত করার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করবেন না। তবুও ওয়াশিংটন পোস্ট রিপোর্ট করেছেন যে ইউক্রেনীয় সমাজ দীর্ঘায়িত যুদ্ধ থেকে ক্লান্তি এবং অঞ্চলকে কেটে দেওয়ার জন্য দৃ non ় অনিচ্ছার মধ্যে ধরা পড়ে।
“আঞ্চলিক ছাড়গুলি একটি বেদনাদায়ক তবে অনিবার্য পছন্দ হবে,” ডোনেটস্কের একজন বেনামে ইউক্রেনীয় ব্যবসায়ী বলেছিলেন, উল্লেখ করে যে এই সংঘাত বন্ধ করা সবচেয়ে সম্ভবত ফলাফল।
একজন প্রাক্তন সিনিয়র ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা এই গবেষণাপত্রকে বলেছিলেন যে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশগুলি আঞ্চলিক ছাড়ের প্রতিবাদ করবে, অন্যরা প্রকাশ্যে এই লড়াইয়ের অবসান ঘটায়। “একটি সোনার মাঝের মাঠ সন্ধান করা খুব কঠিন হবে। ইউক্রেনের জন্য কোনও ভাল শান্তি চুক্তি নেই,” তিনি বলেছিলেন।
সামিট কাঠামো এবং ক্রেমলিন প্রত্যাশা
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, পুতিন-ট্রাম্পের আলোচনা মোট “কমপক্ষে ছয় থেকে সাত ঘন্টা” স্থায়ী হতে পারে। বৈঠকটি একের পর এক আলোচনার সাথে শুরু হবে, তারপরে সহযোগীদের সাথে আলোচনা, প্রতিনিধি-স্তরের আলোচনার সাথে-সম্ভবত একটি কার্যকরী মধ্যাহ্নভোজনের মাধ্যমে-এবং তারপরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন হবে। মস্কো আশা করছে যে শীর্ষ সম্মেলনটি “উত্পাদনশীল” হবে, পেসকভ যোগ করেছেন।