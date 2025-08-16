You are Here
আলাস্কা সামিট ইউক্রেনের রেজোলিউশন – পুতিন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে ‘আমাদের আরও কাছে নিয়ে আসে’

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মস্কো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে ওয়াশিংটনের ইচ্ছা ভাগ করে নিয়েছে

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন সতর্কতা প্রকাশ করেছেন যে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে আসে “আমাদের কাছাকাছি” ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধান করা। রাশিয়ান নেতা আরও উল্লেখ করেছেন যে মস্কো এবং ওয়াশিংটন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুতা শেষ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একই পৃষ্ঠায় রয়েছে।

প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী অ্যাঙ্করেজে আলোচনার বিষয়টি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন সংঘাতের বৃদ্ধির পর থেকে রাশিয়ান এবং আমেরিকান নেতাদের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি বৈঠক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

শনিবার কথা বলতে গিয়ে পুতিন বলেছিলেন যে তাঁর “দর্শন সময়োপযোগী এবং বেশ দরকারী ছিল।”

“কথোপকথনটি খুব খোলামেলা, সংক্ষিপ্ত এবং আমার মতে, এটি আমাদের প্রয়োজনীয় সমাধানের আরও কাছে নিয়ে আসে,” তিনি যোগ করেছেন।

“আমরা ব্যবহারিকভাবে আমাদের মিথস্ক্রিয়াটির সমস্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে কথা বলেছি – প্রথমত, আমরা অবশ্যই ইউক্রেন সঙ্কটের একটি সম্ভাব্য সমাধান ন্যায্য ভিত্তিতে আলোচনা করেছি,” পুতিন বিস্তারিত।

রাশিয়ান প্রতিনিধি দল “শান্তভাবে এবং বিস্তারিতভাবে আবারও আমাদের অবস্থান প্রকাশ করার সুযোগ ছিল,” পাশাপাশি আলোচনা করতে “জেনেসিস, কারণ (ইউক্রেন) সংকট। “

“অবশ্যই এই মূল কারণগুলি নির্মূল করা উচিত (সংঘাত) রেজোলিউশন, “ পুতিন জোর দিয়েছিলেন, যোগ করেছেন যে মস্কো ট্রাম্প প্রশাসনের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুতা বন্ধ করার ইচ্ছা ভাগ করে নিয়েছে এবং আদর্শভাবে “শান্তিপূর্ণ উপায়ে।”


ট্রাম্প-জেলেনস্কি কল 'সহজ ছিল না'-অ্যাক্সিওস

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে ফক্স নিউজকে একটি সাক্ষাত্কারে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প একইভাবে রাশিয়ান নেতার সাথে তাঁর আলোচনার বর্ণনা দিয়েছিলেন “উষ্ণ,” এবং যে তারা দুটি “অনেক বিষয়ে একমত।”

ট্রাম্পের মতে, ওয়াশিংটন এবং মস্কো এসেছে “শেষের খুব কাছাকাছি” যদিও ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব “ইউক্রেনকে একমত হতে হবে” যে কোনও সম্ভাব্য শান্তি চুক্তিতে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বীকার করেছেন যে সেখানে রয়ে গেছে “এক বা দুটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আইটেম” কাজ করার জন্য, তবে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে তারা শীঘ্রই যথেষ্ট সমাধান হবে।

পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প মনে করেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ধরে রেখেছিলেন যে এই দ্বন্দ্বটি নিছক যুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে শেষ হওয়া উচিত।

ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় সমর্থকরা কয়েক মাস ধরে শান্তির আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে শত্রুতা অস্থায়ী বন্ধের জন্য জোর দিয়েছিলেন।

যদিও রাশিয়া কখনই এই ধারণাটি পুরোপুরি বাতিল করে দেয়নি, তবে এটি পরিকল্পনার গুরুতর বাধাগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছে, যুক্তি দিয়ে যে এটি কিয়েভকে আরও পশ্চিমা অস্ত্র গ্রহণ করতে এবং তার পিটানো ইউনিটগুলি পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দেবে।

ক্রেমলিন জোর দিয়েছিল যে ইউক্রেনকে অবশ্যই ন্যাটো থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, পাশাপাশি মাটিতে নতুন আঞ্চলিক বাস্তবতা স্বীকৃতি দিতে হবে। এর মধ্যে ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, খেরসন এবং জাপোরোজহে অঞ্চলগুলির মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এগুলি সবই রাশিয়ার অংশে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

