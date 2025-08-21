আলিমা খানের পুত্র লাহোর হোম থেকে ‘অপহরণ’: পিটিআইয়ের মুখপাত্র

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এর মুখপাত্র দাবি করেছেন যে আলিমা খানের ছেলে শাহরেজ খানকে তার লাহোরের বাসভবন থেকে “সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা অপহরণ” করা হয়েছে।
মুখপাত্র উল্লেখ করেছেন যে শাহরেজকে তার স্ত্রী সহ, লাহোর বিমানবন্দর থেকে “অবৈধভাবে অফলোড” করার একদিন পরেই “অপহরণ” করা হয়েছিল।
তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে শাহরেজকে তার দুই সন্তানের সামনে “নির্যাতন করা হয়েছিল” সশস্ত্র লোকেরা যারা দরজা ভেঙে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।
“শাহরেজ খানের কোনও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনও সংযোগ নেই,” তিনি যোগ করেছিলেন এবং প্রধান বিচারপতি অবিলম্বে এই ঘটনার নজরে নেবেন এবং তার নিরাপদ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার দাবি জানান।
পিটিআইয়ের সেক্রেটারি-জেনারেল সালমান আক্রাম রাজা এক্স-তে লিখেছেন: “লাহোরের আলিমা বিবির বাড়িটি সাধারণ পোশাকগুলিতে পুরুষদের দ্বারা আক্রমণ করেছে।”
“তার ছেলে শাহরেজকে অপহরণ করা হয়েছে, পরিবারকে হয়রানি করা হয়েছে এবং কর্মীরা মারধর করেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
পিটিআইয়ের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে মাঝে মাঝে সংঘর্ষের সময়, প্রাক্তন প্রিমিয়ার খানের মুক্তি এবং তার ভাইয়ের দলের জন্য জ্বলন্ত বক্তব্যের জন্য তার দৃ strong ় ধাক্কা দেওয়ার জন্য আলিমা স্পষ্টলাইটে রয়েছেন।
রাজনৈতিক বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ, বক্তব্য রাখেন জিও নিউজ ‘ প্রোগ্রাম “আজ শাহজেব খানজাদা কে সাথ”, পিটিআইয়ের দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে লাহোর পুলিশ প্রধান আলিমার ছেলের গ্রেপ্তার অস্বীকার করেছেন।
“আলিমা খানের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগ হিসাবে থাকবে (প্রমাণ সহ),” সানাউল্লাহ আরও বলেন, অন্য একটি দৃশ্যে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে উপস্থাপন করা হবে।