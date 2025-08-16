You are Here
আলিরেজা বিরানভান্ডের জন্য ট্রাক্টরের স্বাধীনতার অফার
অনলাইন নিউজ এজেন্সি অনুসারে; এস্তেগলাল ক্লাবটি এখনও আলিরেজা বিরানভান্ডকে নিয়োগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, এমনকি তার সাথে আলোচনা করাও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার বঞ্চনা এবং পার্সেপোলিসের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কারণে বিরক্ত হওয়া বিরানভান্দ স্বাধীনতায় যোগ দিতে আগ্রহী। এমনকি কিছু সূত্রও দাবি করেছে যে তার প্রতিনিধি এবং স্বাধীনতা নির্বাহীদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্থানান্তরের শর্তটি ছিল মোহাম্মদ রেজা জেনুজির সম্মতি।

এরই মধ্যে, হাবিব ফারহাবাবাসি এবং তাঁর প্রতি সাপিন্টোর অবিশ্বাস তাকে আন্তোনিও আদন সহ দুটি নতুন গোলরক্ষক অনুসরণ করে স্বাধীনতার সন্ধান করতে পরিচালিত করেছে। ট্র্যাক্টরকে স্বাধীনতা ফারাবাসির সাথে বিরানভ্যান্ডের বিনিময় প্রস্তাব করেছে, তবে ট্র্যাক্টরও এমন অর্থেরও অনুরোধ করেছে যা বিরানভ্যান্ডের বঞ্চনার কারণে স্বাধীনতা বিবেচনা করে না। এই স্থানান্তরের ভাগ্য এখনও অস্পষ্ট।

