আলেকজান্ডার জাভেরেভ টরন্টো সেমিসে পৌঁছানোর জন্য আলেক্সি পপাইরিনকে মারধর করেছেন

টরন্টো-শীর্ষ-বংশোদ্ভূত আলেকজান্ডার জাভেরেভ সোমবার ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য সোমবার অস্ট্রেলিয়ার আলেক্সি পপাইরিনকে -7-7 (৮), -4-৪, -3-৩ ব্যবধানে পরাজিত করতে সমাবেশ করেছেন।
জাভেরেভ, 2017 টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন, রাশিয়ার 11 নম্বরের বীজ কারেন খাচানভ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 26 নং অ্যালেক্স মিশেলসেনের মুখোমুখি হবেন
জাভেরেভ, একজন জার্মান যিনি 3 নম্বরে রয়েছেন, তাঁর 75 তম এটিপি ট্যুর সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। তিনি তার 25 তম টুর্নামেন্টের শিরোনাম এবং এটিপি 1000 মাস্টার্স টুর্নামেন্টে অষ্টম সন্ধান করছেন।
অন্য কোয়ার্টার ফাইনাল মঙ্গলবার হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির টেলর ফ্রিটজ রাশিয়ার No. নম্বরে আন্দ্রে রুবেলভের মুখোমুখি হবেন, আর ৪ নম্বরের বেন শেল্টন অস্ট্রেলিয়ার ৯ নম্বরের অ্যালেক্স ডি মিনুরের সাথে দেখা করবেন। বৃহস্পতিবার শিরোনাম ম্যাচের আগে উভয় সেমিফাইনাল বুধবার এগিয়ে যায়।
দীর্ঘ সমাবেশের পরে তার মৃদু ব্যাকহ্যান্ড ভলির নেটের শীর্ষটি গ্রাস করে বিজয়ী পয়েন্টের জন্য নামিয়ে দেওয়ার পরে পপাইরিন প্রথম সেটটি নিয়েছিলেন – একটি inflatable হলুদ ক্যাঙ্গারু সহ একটি সহ তার ভক্তদের আনন্দিত।
জাভেরেভ হতাশায় সোবিস স্টেডিয়ামের বাইরে পুরোপুরি একটি বল গুলি চালিয়ে সাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছিল, তবে দ্রুত দ্বিতীয় সেটে ২-০ ব্যবধানে উঠে ফিরে এসেছিল।
পপাইরিন 4-4 এ পরিবেশন করার আগে তার নিজের একটি বিরতি ধরেছিল। আট বছর আগে মন্ট্রিয়ালে কানাডিয়ান খেতাব অর্জনকারী জাভেরেভ যখন তিনি শৈশব প্রতিমা রজার ফেদেরারকে পরাজিত করেছিলেন, তিনি ৫-৪ ব্যবধানে লিড নিয়েছিলেন এবং তারপরে আবারও ম্যাচে তার প্রতিপক্ষকে ভেঙেছিলেন।
গত বছরের টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে বহিষ্কার হয়ে জাভেরেভ ম্যাচটি পরিবেশন করার আগে তৃতীয় সেটে ২-০ ব্যবধানে উঠতে আরও একটি বিরতি পেয়েছিলেন।
এই বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফাইনালে শীর্ষস্থানীয় জান্নিক সিনারের কাছে হেরে এবং ফরাসি ওপেন কোয়ার্টারগুলি তৈরি করেছিলেন, তিনি প্যারিস অলিম্পিকের তৃতীয় রাউন্ডের জয় সহ পপাইরিনের বিপক্ষে সর্বকালের উন্নত হয়ে ২৮ বছর বয়সী এই যুবক।
জাভেরেভের এই বছর ক্লেতে দুটি টুর্নামেন্টের জয় রয়েছে, এবং সিনার, নং -২ নং কার্লোস আলকারাজ, নং 5 জ্যাক ড্রাগার এবং 6 নং নোভাক জোকোভিচ সমস্ত হার্ড-কোর্ট ইভেন্টটি এড়িয়ে যাওয়ার পরে কিছু উল্লেখযোগ্য তারকা পাওয়ারের অভাবের সাথে টরন্টোর মাঠে প্রতিযোগিতা করছেন এমন সর্বোচ্চ র্যাঙ্কড খেলোয়াড়।
২৫ বছর বয়সী পপাইরিন, ২ No. নম্বরে অবস্থিত, কানাডায় তাঁর নয় ম্যাচের জয়ের ধারাটি ছড়িয়ে পড়েছিল।