আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেল্টন পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: সিনসিনাটি ওপেন 2025

জাভেরেভ এবং শেল্টন তাদের মাথা থেকে মাথা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্য একটি অধ্যায়ের জন্য সিনসিনাটি ওপেন রিম্যাচটিতে মুখোমুখি।
আলেকজান্ডার জাভেরেভ সিনসিনাটি ওপেনে তার 2021 শিরোনাম রানকে পুনরুদ্ধার করার এক ধাপ কাছাকাছি। জার্মানদের চতুর্থ রাউন্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ২০২৫ সালের কানাডিয়ান ওপেন ফাইনালিস্ট ক্যারেন খাচানভ একটি সেট ডাউন করার সময় তোয়ালে ছুঁড়ে মারলেন এবং জাভেরেভে ৩-০ ব্যবধানে। রাশিয়ান একটি ফিজিওর সাহায্য চেয়েছিল, তবে সিনসিনাটিতে অন্য উষ্ণ দিনে চালিয়ে যেতে অক্ষম ছিল।
বেন শেল্টন নিশ্চিত করেছেন যে বৃহস্পতিবার আবহাওয়া একমাত্র কথাবার্তা নয়। আমেরিকান তার রেড-হট স্ট্রাইকটি নয়টিতে জিরি লেহেকার বিপক্ষে জয়ের সাথে নয়টি বাড়িয়েছে, কানাডায় তার শিরোনাম রান সহ, মাত্র ৮১ মিনিটের মধ্যে চেকের 6-4, 6-4 পরাজয়ের পরে।
শেষ আটটিতে 22 বছর বয়সী শেল্টনের প্রবেশ তাকে ২০১২ সালে মার্ডি ফিশের পর একই মৌসুমে কানাডা এবং সিনসিনাটিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর প্রথম আমেরিকান মানুষ হিসাবে পরিণত করেছে।
পঞ্চম বীজ শেল্টন ম্যাচের জন্য পরিবেশন করার সময় 141 মাইল প্রতি ঘন্টা (226 কিমিএইচ) স্কর্চার সহ আটটি টেক্কা চালিয়েছিলেন। জয়ের পরে No. নং বিশ্ব তার মাথা থেকে মাথা ২-০ ব্যবধানে প্রসারিত করেছে।
শেল্টন শেষ চারটিতে খেলার সুযোগের জন্য পরিচিত শত্রু জাভেরেভের সাথে পথ অতিক্রম করবে। যদি শেল্টন জাভেরেভের পাশের কোনও পথ খুঁজে পান তবে এটিপি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ 5 আত্মপ্রকাশের নিশ্চয়তা রয়েছে।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: সিনসিনাটি খুলুন 2025
- গোল: কোয়ার্টার ফাইনাল
- তারিখ: আগস্ট 16
- ভেন্যু: লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টার, সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- পৃষ্ঠ: হার্ড
পূর্বরূপ
চলমান সিনসিনাটি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে বেন শেল্টনের উপস্থিতি প্রথমবারের মতো মাস্টার্স 1000 এর পিছনে পিছনে পিছনে শেষ আটটিতে পৌঁছেছে।
দুই শীর্ষ দশ খেলোয়াড়ের মধ্যে লড়াইয়ে, জাভেরেভ শেল্টনের নয় ম্যাচের জয়ের ধারাটি শেষ করার চেষ্টা করবে। শেল্টনের পক্ষে একটি জয় ২২ বছর বয়সী এই যুবকের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে, কারণ এটি এটিপি সফরে শীর্ষ-তিন খেলোয়াড়ের বিপক্ষে প্রথম জয় হবে।
জাভেরেভ সিনসিনাটিতে, -4-৪, -4-৪-তে ব্র্যান্ডন নাকাশিমাকে পরাস্ত করতে বৃষ্টির বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন, ক্যারেন খাচানভের চোট-সম্পর্কিত প্রত্যাহারের আগে জার্মানকে শেষ আটটিতে সহজ উত্তরণ দেওয়ার আগে।
শেল্টন আশা করবেন যে দেশবাসী ফ্রান্সেস টিয়াফো যা করতে পারেননি – ২০০ 2006 সালে অ্যান্ডি রডিককে সিনসিনাটিতে প্রথম আমেরিকান হয়ে উঠলেন। টিয়াফো গত বছর শিরোনাম রাউন্ডে জান্নিক সিনারকে নিয়েছিলেন, তবে সোজা সেটে ইতালীয়দের কাছে আত্মহত্যা করেছিলেন।
এটি দেখতে আকর্ষণীয় হবে যে কঠোর আদালতে পৃষ্ঠের পরিবর্তনটি জাভেরেভের বিরুদ্ধে শেল্টনের ভাগ্যগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কিনা। এই বছর তাদের আগের দুটি সভা বিভিন্ন পৃষ্ঠে হয়েছিল – ক্লে এবং স্টুটগার্ট অন গ্রাসের উপর মিউনিখ।
ফর্ম
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ: Wwwlw
- বেন শেলটন: Wwwww
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 3
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ: 3
- বেন শেলটন: 0
পরিসংখ্যান
আলেকজান্ডার জাভেরেভ:
- 2025 মৌসুমে জাভেরেভের 42-15 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
- সিনসিনাটিতে জাভেরেভের 15-8 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
- জাভেরেভ হার্ড কোর্টে খেলা 69% ম্যাচ জিতেছে।
বেন শেলটন:
- 2025 মৌসুমে শেল্টনের 35-16 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
- সিনসিনাটিতে শেল্টনের 9-3 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে।
- শেল্টন হার্ড কোর্টে খেলেছে 63৩% ম্যাচ জিতেছে।
আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেলটন: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: জাভেরেভ -143, শেলটন +134।
- ছড়িয়ে পড়া: জাভেরেভ -1.5 (-115), শেলটন +1.5 (-120)।
- মোট গেমস: 25.5 (-110) এরও বেশি, 25.5 (-110) এর নীচে।
- 1 ম সেট বিজয়ী: জাভেরেভ -135, শেলটন +110।
- 1 ম সেট মোট গেমস: 10.5 (+125) এরও বেশি, 10.5 (-149) এর নিচে
ম্যাচের পূর্বাভাস
জাভেরেভ শেল্টনের জন্য ইটের প্রাচীরের মতো ছিল, তাদের আগের সমস্ত সভা জিতেছে। এক বছর আগে সিনসিনাটি ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রথম সভা খেলে এই দুজনের পক্ষে পরিচিত পরিস্থিতি হবে। জাভেরেভ একটি 3-6, 7-6 (3), 7-5 বিজয় পোস্ট করতে শেল্টনকে উপস্থাপিত করে।
পরবর্তী দুটি সভা এই বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জাভেরেভ উভয়ই সরাসরি সেটে জয় নিয়েছিল। প্রথমটি ছিল মিউনিখের ফাইনালে -2-২, -4-৪ ব্যবধানে জয়, তারপরে স্টুটগার্টের সেমিফাইনালে -6–6 (৮), -6–6 (১)।
ওয়াশিংটনে উত্তর আমেরিকার হার্ড-কোর্টের সুইং শুরু হওয়ার পর থেকে শেল্টন 12-1 রেকর্ডের সাথে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।
জাভেরেভ ভেন্যুতে একজন শক্তিশালী অভিনয়শিল্পী এবং এটিপি 1000 ইভেন্টে তার আগের তিনটি উপস্থিতিতে সর্বশেষ চারটি করেছেন। জার্মান শেল্টনের বিপক্ষে তার টানা চতুর্থ সেমিফাইনাল উপস্থিতি লক্ষ্য করবে।
আমেরিকান স্টুটগার্টে সর্বশেষ দেখা হওয়ার পর থেকে আমেরিকানটি অন্য খেলোয়াড়ের মতো দেখাচ্ছে। তিনি আরও মনোনিবেশিত এবং ধারাবাহিক টেনিস খেলে তার খেলাটি বাড়িয়ে তুলেছেন। তবুও, একটি সত্যিকারের বিপদ রয়েছে যে কানাডায় তাঁর প্রচেষ্টা তার প্রচারকে বাধা দেবে, যেমনটি খাচানভের সাথেও হয়েছিল।
শেল্টনের বিপক্ষে জাভেরেভের ৩-০ ব্যবধানে মাথা-মাথা লিড দেওয়া, ৩ নম্বরের বীজ সম্ভবত আমেরিকানকে তার সেরা পারফর্ম করে থাকলে আরও একটি জয়ের দাবি করতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: জাভেরেভ তিনটি সেটে জিতবে।
সিনসিনাটি ওপেন ওপেন 2025-এ কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচটি আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেল্টনের লাইভ টেলিকাস্ট এবং স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সনি টেন নেটওয়ার্ক এবং এর স্ট্রিমিং পরিষেবা সোনিলিভে আলেকজান্ডার জাভেরেভ এবং বেন শেল্টনের মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালটি দেখতে পারেন।
স্কাই ইউকে যুক্তরাজ্যের মধ্যে কভারেজটি পরিচালনা করবে, যখন টেনিস চ্যানেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব নেবে।
আলেকজান্ডার জাভেরেভ এবং বেন শেল্টনের মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ডটি কী?
আলেকজান্ডার জাভেরেভ বেন শেল্টনের বিপক্ষে 3-0 রেকর্ডের সাথে শীর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের সাম্প্রতিকতম মুখোমুখি স্টুটগার্ট ওপেনে ছিল, যেখানে জাভেরেভ 7–6 (8), 7–6 (1) জিতেছিল।
কখন এবং কোথায় আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেল্টন কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে?
ম্যাচটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটিতে লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে স্থানীয় সময় 11:00 এ শুক্রবার, 2025, 2025 এ শুক্রবার নির্ধারিত হয়েছে।
আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেল্টন ম্যাচের জন্য বর্তমান বাজির প্রতিক্রিয়াগুলি কী কী?
এখন পর্যন্ত, আলেকজান্ডার জাভেরেভ -145 থেকে -150 পর্যন্ত প্রতিকূলতার সাথে সমর্থনযুক্ত, যখন বেন শেল্টন +110 এবং +125 এর মধ্যে প্রতিকূলতার সাথে আন্ডারডগ।
আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম বেন শেল্টনের ম্যাচটি কোথায় এবং কীভাবে দেখতে পাবেন?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ম্যাচটি টেনিস চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। ভারতীয় দর্শকরা সাবস্ক্রিপশন সহ ডাব্লুটিএ টিভিতে ম্যাচটি দেখতে পারেন। স্কাই স্পোর্টস এটি যুক্তরাজ্যে সম্প্রচার করবে এবং টেনিস চ্যানেল এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করবে।
