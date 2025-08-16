You are Here
আলেকজান্ডার পেইন, 70 এর দশকের মধ্যে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং আমাদের দিন | সিনেমা
চান আলেকজান্ডার পেইনের জন্য ভাল কাজ করেছে (ওমাহা, 1961)। পরিচালক বাদ দেওয়াবংশধররা ২ 27 শে তারিখ থেকে শুরু হওয়া ভেনিস ফেস্টিভালের জুরির সভাপতি হিসাবে তাকে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং লোকারনো তাকে সম্মানের চিতাবাঘের দায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমন্ত্রণটি আরও অপ্রতিরোধ্য ছিল কারণ পেইন, একটি অপ্রতিরোধ্য চলচ্চিত্রের বাফ, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তীদের জন্য লালা ছিল দুর্দান্ত প্রত্যাশাসুইস সিটিতে থাকার সময় সর্বাধিক চলচ্চিত্রগুলি দেখতে চাইলে ব্রিটিশ-পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সিনেমা সিনেমাতে উত্সর্গীকৃত। “আমি এই মুভিটি সম্পর্কে পুরো ‘বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স’ নিতে চাই, যা আমি খারাপভাবে জানি,” পেইন যখন দর্শকদের উপস্থিত ছিলেন সেখানে প্রেসের সাথে একটু বৈঠকের জন্য বসার সময় বলেছিলেন- সহিংসতার জলবায়ুভাল অতিথি দ্বারা – কি সিনেমা! “

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

