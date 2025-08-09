You are Here
News

আলেক্সা ব্লিস ‘তার 34 তম জন্মদিনের জন্য সবচেয়ে উষ্ণ শট

আলেক্সা ব্লিস
আমার হট শটগুলি অন্য সকলকে স্ম্যাকডাউন করবে …
34 তম জন্মদিনের জন্য সেরা চেহারা !!!

প্রকাশিত

আলেক্সা ব্লিস রিংয়ে একটি চ্যাম্প – উভয়ই তার কুস্তির পারফরম্যান্সের জন্য এবং কীভাবে তিনি সাজসজ্জাতে দেখেন তার জন্যও।

শনিবার ডাব্লুডব্লিউই তারকা 34 বছর বয়সী … এবং, আমরা তার সমস্ত হেভিওয়েট হট শটগুলি রিংয়ের ভিতরে এবং বাইরে থেকে একসাথে রেখেছি।

আলেক্সা ব্লিস গেটি সাব 2

ব্লিস জানেন যে কীভাবে ভিড়কে উত্তেজিত করতে হবে … দড়িগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাঁকানো প্রত্যেককে তার টাইট স্প্যানডেক্স শর্টসগুলির দিকে নজর দেওয়ার জন্য।


আলেক্সা ব্লিস গেটি সাব 1

তিনি যখন রিংয়ে কিছু থাকলে সামান্য পরেন তখন তিনি সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন বলে মনে হচ্ছে … কেবল এই ক্রপ টপ এবং শর্টস কম্বো পরীক্ষা করে দেখুন – ম্যাচের সময় প্রয়োজনীয় যে কোনও অবস্থানের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত।

আলেক্সা ব্লিস ইনস্টাগ্রাম সাব 1

রিংয়ের বাইরে, আলেক্সা অনেক বেশি আকস্মিকভাবে পোশাক পরে … এর মতো ট্যাঙ্কের শীর্ষে আরও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত তার চিত্তাকর্ষক বিভাজনটি বেশ খানিকটা প্রকাশ করে।


051625_alexa_bliss_cal

Tmzsports.com

আলেক্সা একজন নতুন মা … এবং, আমরা কয়েক মাস আগে তার সাথে কথা বলার জন্য তার সাথে ধরা পড়েছিলাম পিতামাতার জন্য ডাব্লুডাব্লুইয়ের থাকার ব্যবস্থা – এবং, org সম্পর্কে বলার জন্য তার কাছে প্রচুর সুন্দর জিনিস ছিল।

সুতরাং, শুভ জন্মদিন, আলেক্সা … আপনাকে আগত কয়েক বছর ধরে রিংয়ে দেখার অপেক্ষায়!

