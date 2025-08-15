মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়া, ভ্লাদিমির পুতিন আজ আলাস্কায় মিলিত হন, ইউক্রেনের উচ্চ আগুনের আলোচনার উদ্দেশ্যে।
যাইহোক, এটিতে ট্রাম্প এবং পুতিনের যে বিষয়গুলি পারমাণবিক অস্ত্র এবং নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেগুলি যুক্ত করা হয়েছে।
বিদেশি সম্পর্ক কাউন্সিলের (সিএফআর) সদস্য লিয়ানা ফিক্স বলেছেন, “ট্রাম্পের পক্ষে পুতিনের সাথে নিঃশর্ত আগুন বাড়ানোর জন্য তার প্রভাব ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল ফলাফল হবে।”
ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানী স্থির করার জন্য, একটি যুদ্ধবিরোধী ইউক্রেনীয় ছাড়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, তবে মেন্ডারফ-রিচার্ডসনের সামরিক ঘাঁটিতে আজ যে আলোচনার দেওয়া হবে তার সূচনা পয়েন্ট হতে হবে।
যাইহোক, উভয় পক্ষের সংঘাতের সরকারী পদগুলি 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া যুদ্ধের তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তনীয়।
রাশিয়ান সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে ইউক্রেন চারটি আংশিকভাবে দখল করেছে অঞ্চল ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিয়া এবং জার্সান, ক্রিমিয়া ছাড়াও, ২০১৪ সাল থেকে একটি প্রশ্নযুক্ত গণভোটে সংযুক্ত ছিল।
এছাড়াও, তিনি পাশ্চাত্য অস্ত্র সরবরাহের পদত্যাগ এবং ন্যাটোকে আনুগত্যের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার দাবি করেছেন।
ইউক্রেনের জন্য এই অনুরোধগুলি অগ্রহণযোগ্য।
রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
এই প্যানোরামা দেওয়া, গতকাল ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলাস্কায় ব্যর্থ হওয়ার 25% সুযোগ রয়েছে।
সিএফআর বিশ্লেষণ অনুসারে, সভার একটি পর্যায় একটি ছোটখাটো আঞ্চলিক বিনিময়।
এটি প্রদত্ত, ইউক্রেন বা পশ্চিম উভয়ই রাশিয়ার দ্বারা দখল করা ইউক্রেনের 20% রাশিয়ান অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না, তবে তারা জোর করে এটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে রাজি হবে না।
বৈঠকের পরে পরিস্থিতিগুলি কনফিগার করার চেষ্টা করে এমন বিশ্লেষণটি রাশিয়া আশা করে যে ইউক্রেনের ৮০% একটি নিখরচায়, সার্বভৌম এবং স্বাধীন দেশ।
যা স্বায়ত্তশাসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সহ এর ভবিষ্যতের প্রান্তিককরণ বেছে নেওয়ার জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের অধিকার দেবে। যদি চুক্তিটি আরোপ করা হয়, তবে ইইউ এবং এর সহযোগীরা ধীরে ধীরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি হ্রাস করতে সম্মত হবে।
লিয়ানা ফিক্স যোগ করেছেন, “একটি ভাল আলোচনার ফলে যে কোনও আঞ্চলিক ছাড়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক দাবি করা হবে এবং নেতাদের একটি সভা সহ সরাসরি রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় কথোপকথনের জন্য একটি সড়ক মানচিত্র প্রতিষ্ঠা করবে,” লিয়ানা ফিক্স যোগ করেছেন।
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্পের উচিত জেলেনস্কি এবং ন্যাটো নেতাদের সাথে একটি ইউনিফাইড ট্রান্সঅ্যাটল্যান্টিক অবস্থান তৈরির জন্য চুক্তিটি নিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো উচিত যা রাশিয়ার সাথে ভবিষ্যতের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, বিশেষজ্ঞ সুপারিশ করেছেন।
জেলেনস্কির ভূমিকা এবং এটি অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন ছাড়াও ট্রাম্প এবং পুতিন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন চুক্তির দিকেও যেতে পারেন।
এর অংশ হিসাবে, ক্রেমলিন যুক্তি দিতে পারে যে এটি আরও শান্তির সমস্যা করছে।
এটি উভয় পক্ষই মধ্যবর্তী সুযোগের পারমাণবিক বাহিনীর চুক্তি ত্যাগ করার পরে।
ইউক্রেনের পুরো যুদ্ধ জুড়ে পুতিন ক্রমাগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে রাশিয়ার সাথে সরাসরি লড়াইয়ে প্রবেশ করা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
তারা এই ধরণের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য মৌখিক বক্তব্য, যুদ্ধের গেমস এবং রাশিয়ার প্রান্তিক হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করেছে।
এই দৃশ্যে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে আজকের সভাটি একটি “ট্যান্টিও” শীর্ষ সম্মেলন হবে এবং জোর দিয়েছিল যে তিনি দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনকে বাড়িয়ে তুলবেন।
