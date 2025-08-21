You are Here
News

আল্ট্রাডেন্ট পণ্যগুলি ভামা ডেন্টাল সংস্থা থেকে কিনে – এল ফিনান্সিরো

আল্ট্রাডেন্ট প্রোডাক্টস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাঁত ব্লিচিংয়ের প্রস্তুতকারক (ইইউ) একটি মুক্তির পরিমাণের জন্য একই মোড়কে উত্সর্গীকৃত ভামসা কিনেছিল।

বামসা একটি ডেন্টাল প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটর যা ১৯৯৫ সালে মন্টেরেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কেনার আগে এটি ইতিমধ্যে ডেন্টাল ডিপোজিটের মাধ্যমে জাতীয় উপস্থিতি ছিল।

অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল, যখন আল্ট্রাডেন্ট পণ্যগুলি ফার্মের ৫১ শতাংশ কিনেছিল এবং সম্প্রতি চিকিত্সা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং মোট ক্রয় করেছে।

“আমরা প্রথম অধিগ্রহণ যা আল্ট্রাডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে করেছিলাম,” লুইস অ্যাড্রিয়ান ভ্যাজকেজ গঞ্জালেজ, ভামাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে একটি সংস্থার পরামর্শদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অন্যতম প্রধান ভামাসার আলাদা হলেন তাঁর শিক্ষায় বিনিয়োগ।

সংস্থাটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 12 হাজারেরও বেশি অধ্যাপক এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, মন্টেরিকে হোয়াইটেনিং এবং রেজিনস চিকিত্সার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে একীভূত করেছে।

বর্তমানে, ভামাসার 90 জন কর্মচারী এবং মন্টেরেতে একটি মাকিলাদোরা রয়েছে যারা একটি স্বাধীন প্রকল্পের অধীনে আল্ট্রাডেন্টের জন্য উত্পাদন অব্যাহত রেখেছেন।

স্বীকৃতির স্তরের কারণে, আল্ট্রাডেন্ট পণ্যগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মেক্সিকোতে ভামসা ব্র্যান্ডটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

“তারা তাদের পরিবর্তে রেজিওমন্টানা ব্র্যান্ড, ভামাসা ব্র্যান্ড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,” ভ্যাজকেজ গঞ্জালেজ বলেছেন।

ড্যান ফিশার দ্বারা উটাতে 1978 সালে প্রতিষ্ঠিত আল্ট্রাডেন্ট পণ্যগুলির ব্লিচিং সিস্টেম সহ এর পোর্টফোলিওতে 550 টিরও বেশি পণ্য রয়েছে।

এটির ১৩০ টিরও বেশি দেশেও উপস্থিতি রয়েছে এবং এটি একটি বেসরকারী এবং পরিচিত সংস্থা।

