আল্ট্রাহুমান তার স্মার্ট রিংয়ে উন্নত চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন ট্র্যাকিং নিয়ে আসে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- আল্ট্রাহুমান রিং এয়ার ব্যবহারকারীরা চক্র ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদান করতে পারেন।
- চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন প্রো শুক্রবার চালু হয়েছে।
- সরঞ্জামটি অনিয়মিত stru তুস্রাব চক্রযুক্ত লোকদের তাদের পিরিয়ডগুলি সঠিকভাবে ট্র্যাক করতে সক্ষম করে।
শুক্রবার স্মার্ট রিং এবং পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্য ব্র্যান্ড চক্র এবং ওভুলেশন প্রো চালু করেছে বলে আল্ট্রাহুমান রিং এয়ার ব্যবহারকারীরা তাদের stru তুস্রাব ট্র্যাক করার জন্য নতুন, উন্নত উপায় পাচ্ছেন। প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশনটি অনিয়মিত চক্রের নিদর্শনগুলির সাথে stru তুস্রাবকারী ব্যবহারকারীদের আরও সঠিক চক্র ট্র্যাকিং সরঞ্জাম সরবরাহ করে। প্রো সংস্করণটি আল্ট্রাহুমানের চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন শক্তি প্লাগের একটি এক্সটেনশন, যা সমস্ত রিং এয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য বিনামূল্যে।
বৈশিষ্ট্যটি 90%এরও বেশি নির্ভুলতা রেটিং গর্বিত করে, যা সমতুল্য পরীক্ষার মান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছিল। সরঞ্জামটি চক্রের ধরণের বিস্তৃত অ্যারের উপর ভিত্তি করে উর্বরতা পরিকল্পনা সমর্থন করে এবং সঠিক ডিম্বস্ফোটন নিশ্চিতকরণ দ্বারা উত্সাহিত হয়। চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন প্রো তার তাপমাত্রা-সংবেদনশীল প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে চক্রের পরিবর্তনশীলতার নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে পারে, ব্যবহারকারীদের আরও অন্তর্দৃষ্টিগুলির জন্য একটি ট্যাগিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের লক্ষণগুলি ট্র্যাক করতে দেয়।
চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন প্রো এর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি করতে, আল্ট্রাহুমান অর্জিত ভিও হেলথটেকএকটি মহিলা স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ব্র্যান্ড এবং ওভুসেন্সের নির্মাতা, একটি উর্বরতা এবং চক্র মনিটর। আল্ট্রাহুমান তার নতুন উর্বরতা বৈশিষ্ট্যে ওভুসেন্সের তাপমাত্রা-সংবেদনশীল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে।
আল্ট্রাহুমান চক্র এবং ওভুলেশন প্রো এর জন্য ওভুসেন্সের প্রযুক্তিটি উপার্জন করছে, যা পিসিওএস, থাইরয়েড ডিসঅর্ডারস, এন্ডোমেট্রিওসিস, বা যাদের পিরিয়ডগুলি প্রচলিত 28 দিনের টাইমলাইন অনুসরণ করে না তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি কোনও ব্যবহারকারীর অবিচ্ছিন্ন মূল দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ রাতারাতি .003 ডিগ্রি সেন্টি ওভুসেন্সের ওয়েবসাইট। এই পদ্ধতির ওভিউসেন্স ডিভাইসটিকে ডেটা ফিল্টার করতে এবং 99% নির্ভুলতার সাথে ডিম্বস্ফোটন নিশ্চিত করতে দেয়।
মূল ওভাসেন্স ডিভাইসটি উর্বরতা নিরীক্ষণের জন্য প্রতি রাতে যোনিভাবে সন্নিবেশিত হয়ে কাজ করে। আল্ট্রাহুমান তার আল্ট্রাহুমান রিং এয়ারের তাপমাত্রা-সংবেদনশীল দক্ষতার মাধ্যমে উর্বরতা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়াটিকে সরিয়ে নিয়েছে। আল্ট্রাহুমানের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওভুসেন্সকে 260,000 এরও বেশি চক্রের একটি ডেটাসেটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং 13 টি পিয়ার-পর্যালোচিত মেডিকেল প্রকাশনাগুলিতে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।
অ্যালগরিদম চক্রের পরিবর্তনশীলতা বুঝতে এবং পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য রিং দ্বারা সংগৃহীত তাপমাত্রার ডেটা ব্যবহার করে। অন্তর্দৃষ্টিগুলির মধ্যে ডিম্বস্ফোটনের সময়, লুটিয়াল ফেজ, ডিম্বস্ফোটনের অনুপস্থিতি এবং পিসিওএস বা গর্ভপাতের ঝুঁকি সম্পর্কিত নিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আল্ট্রাহুমান প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন।
আল্ট্রাহুমানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহিত কুমার বলেছেন, আপডেটটি একটি পরিধানযোগ্য ডিভাইসে শীর্ষ-স্তরের হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার এবং ক্লিনিকভাবে ব্যাকড অ্যালগরিদমগুলিকে একত্রিত করে।
এই ঘোষণাটি তার শীর্ষ স্মার্ট রিং প্রতিযোগী ওউআরএর বেশ কয়েক দিন পরে এসেছে, নতুন মহিলাদের চক্র ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচন করেছে। ওআরএর বৈশিষ্ট্যগুলি গর্ভাবস্থা এবং মেনোপজাল ট্র্যাকিংয়ের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে।
চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন প্রো চেষ্টা করতে আগ্রহী তাদের জন্য, বৈশিষ্ট্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউ, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা জুড়ে প্রতি মাসে 4 ডলার বা 40 ডলারে উপলব্ধ।
