আল্পেরেন সেনগুনের মন্তব্যে ড্রায়মন্ড গ্রিন ফায়ারস ফিরে আসে

ড্রায়মন্ড গ্রিন আবারও একজন ইউরোপীয় বড় লোকের সাথে গর্বিত করছে।
গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স স্টার গ্রিন এই সপ্তাহে হিউস্টন রকেটস কাউন্টার পার্ট আল্পেরেন সেনগুনে অনলাইনে কিছু ছায়া ছুঁড়েছিলেন। গত সপ্তাহে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, সেনগুন এই গত মৌসুমে রকেটস এবং ওয়ারিয়র্সের (যা গোল্ডেন স্টেট সাতটি খেলায় জিতেছে) এর মধ্যে প্রথম রাউন্ডের প্লে অফ সিরিজে বক্তব্য রেখেছিলেন।
সাক্ষাত্কারে, সেনগুন বলেছিলেন যে সিরিজের সময় নিজেকে অনেক কিছু ফাউল করা সত্ত্বেও তিনি ওয়ারিয়র্সকে অনুভব করেছিলেন, তাদের পক্ষে যে ফাউলগুলি বলা হয়নি সে সম্পর্কে ঝকঝকে করে রেখেছিলেন। আপনি সেনগুনের সম্পূর্ণ মন্তব্যগুলি পড়তে পারেন এখানে।
এটি বুধবার সবুজ থেকে ছায়াময় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। তার থ্রেডস পৃষ্ঠায় একটি পোস্টে, গ্রিন সিরিজটি হারানো সত্ত্বেও এই মন্তব্যগুলি করার জন্য সেনগুনে ক্লাউন করেছিলেন।
গ্রিন লিখেছেন, “আপনি হেরে যাওয়ার পরে এটি বলা শক্ত বিষয়।” “আপনাকে এই জাতীয় জিনিস (বলতে) জিততে হবে।”