আল্লাহর লাঠিগুলি নির্বোধ, পুরো পাকিস্তান জানে যে আমি, 000০,০০০ ভোটে জিতেছি এবং খাজা আসিফ একটি অবমাননাকর পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল তবে এডিসিআর জাল ফর্ম 47 তৈরি করে খাজা আসিফের পরাজয় জিতেছে, এখন এডিসিআর আল্লাহর শাস্তি দ্বারা সংরক্ষণ করা হবে না।
