আল ইটিহাদ বনাম আল ওখডুড পূর্বাভাস, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

টাইগাররা এই মরসুমে শিরোনামের জন্য প্রিয়।

শিরোনামের চ্যালেঞ্জাররা আল ইটিহাদ আবার কর্মে ফিরে এসেছেন কারণ তারা লড়াইয়ের আল ওখদুডের সাথে লড়াই করে যারা তাদের শেষ ছয়টি ম্যাচে জয় ছাড়াই রয়েছেন। এই সংঘর্ষটি সোমবার সৌদি প্রো লিগের ২৩ রাউন্ড অ্যাকশনে কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে।

আল ইটিহাদ এই মরসুমে শিরোনামের জন্য প্রিয় খুঁজছেন। তারা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় স্থানের উপরে পাঁচ পয়েন্টের লিড বজায় রেখেছে। লরেন্ট ব্লাঙ্ক এখন পর্যন্ত একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে যেহেতু তারা চারটি জয় এবং একটি ড্র সহ তাদের শেষ পাঁচটি ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে।

তবে, তিনি আশা করছেন যে আল খালিজের বিপক্ষে তাদের শেষ ম্যাচটি আঁকতে তার পক্ষে আরও নির্মম হয়ে উঠবে যা তাদের জিততে হবে। বর্তমানে লিগের শীর্ষস্থানটি দখল করে, তারা এখন পর্যন্ত 22 টি ম্যাচ থেকে 56 পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

অন্যদিকে আল ওখডুডের মরসুম, তাদের শেষ ছয়টি ম্যাচে জয় ছাড়াই দলের সাথে খারাপ থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দুর্বল ফর্মের এই রানটি তাদের 17 তম অবস্থানে রিলিগেশন জোনে নামতে দেখেছে। শেষ ম্যাচে তারা সহজেই আল ফতেহের কাছে পরাজিত হয়েছিল যারা তাদের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছিল। তারা এখন এই শব্দটি লিগটি আঁকতে প্রিয় দেখাচ্ছে এমন একজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আরও একটি কঠিন খেলার মুখোমুখি হতে চলেছে।

কিক অফ:

অবস্থান: জেদ্দা, সৌদি আরব

স্টেডিয়াম: কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি

তারিখ: সোমবার, 3 মার্চ

কিক-অফ সময়: 12:30 am ist / রবিবার, 2 মার্চ: 19:00 pm GMT / 14:00 pm ET / 11:00 am pt

রেফারি: টিবিডি

Var: ব্যবহারে

ফর্ম:

আল ইতিহাদ (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): wwwwd

আল ওখডুড (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): lldll

খেলোয়াড়দের দেখার জন্য

করিম বেনজেমা (⁠al ittihad)

করিম বেনজেমা এই মরসুমে তাঁর উজ্জ্বল সেরা ছিলেন। প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ইতিমধ্যে আল ইটিটিহাদকে এই মৌসুমে শিরোনাম চ্যালেঞ্জ মাউন্ট করতে সহায়তা করার জন্য পুরো সংখ্যা অর্জন করেছে। এই মরসুমে, তিনি ইতিমধ্যে 19 টি উপস্থিতি থেকে 16 টি গোল করেছেন এবং আরও সাতটি সহায়তাও রেখেছেন।

বেনজেমার তিনটি গোল রয়েছে এবং তার শেষ চারটি ম্যাচে দুটি সহায়তা রয়েছে। আল হিলালের বিপক্ষে তাদের জয়ের জয়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ড্যামিয়ন লো (আল ওখডুড)

এই মৌসুমে আল ওখডুডের হয়ে ড্যামিয়ন লো একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে তাদের জন্য পিছনে প্রতিরক্ষামূলক মাস্টারক্লাস রাখছেন। এখনও অবধি, তিনি 56 টি বল পুনরুদ্ধার এবং 14 টি ট্যাকলগুলি সজ্জিত করেছেন এবং একটি চিত্তাকর্ষক 33 টি ইন্টারসেপশনও করেছেন।

ম্যাচ ফ্যাক্টস

আল ইটিহাদ শেষ লিগের আউটিংয়ে আল খালিজের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে

তারা আল ওখডুডের বিপক্ষে তাদের আগের তিনটি ম্যাচ জিতেছে

আল ওখডুড শেষ লিগের খেলায় আল ফতেহের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হেরে গিয়েছিলেন

আল ইটিহাদ বনাম আল ওখডুড: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

টিপ 1: করিম বেনজেমা প্রথম গোলটি করতে

টিপ 2: এই ম্যাচটি জিততে আল ittihad

টিপ 3: ম্যাচটি 3.5 এরও বেশি গোলের সাথে শেষ হবে

ইনজুরি এবং টিম নিউজ

আল ইটিহাদের তাদের স্কোয়াডে তিনটি আঘাতের উদ্বেগ রয়েছে। আবদুলেলাহ আল আমরির জুটি ইনজুরি থেকে প্রশিক্ষণে ফিরে এসেছেন এবং ছিটকে পড়ার পরে এই সংঘর্ষের জন্য মারিও মিতাককে একপাশে রেখে দেওয়া হয়েছে। আহমেদ মোহাম্মদ শরাহিলি এই গেমটির জন্য একটি সম্ভাব্য সন্দেহ।

এদিকে, আল ওখডুডের সমস্ত খেলোয়াড় রয়েছে এবং দু’জনের মধ্যে সুখী স্কোয়াড হবেন।

মাথা থেকে মাথা

মোট ম্যাচ – 3

আল ittihad – 3

আল ওখডুড 0

অঙ্কন – 0

পূর্বাভাস লাইনআপ

⁠Al ittihad পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1):

রাজকোভিক (জিকে); শানকতি, পিরা, ক্যাথেড্রাল, মূসা; গান, ফ্যাবিনো; ডায়বি, আউয়ার, জন্ম; বেনজেমা

আল ওখডুড পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-3):

ভিটার (জিকে); অল-কায়দী, অল-রুবা, লো; খামিস, পেড্রোজা, পেট্রোস, আল জুবাই; বাসোগো, প্যাটো, মুসোনা

ম্যাচের পূর্বাভাস

আল ইটিহাদ এই মৌসুমে চিত্তাকর্ষক ফর্মে রয়েছেন এবং শিরোনামের জন্য স্পষ্ট প্রিয়। আল ওখডুডকে দুর্বল আকারে নিয়ে আমরা আশা করি করিম বেনজেমা এবং কো তাদের এখানে একটি প্রভাবশালী জয়ের সাথে প্রেরণ করবে।

ভবিষ্যদ্বাণী: ⁠al ittihad 4-1 আল ওখডুড

টেলিকাস্টের বিশদ

ভারত – সনি লিভ, সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ইউকে – ডজন ইউকে

আমাদের – ফুবটভ, ফক্স নির্বাসন

নাইজেরিয়া – স্টারটাইমস অ্যাপ, স্পোর্টি টিভি

