আল এমভিপি রেসে কি র্যালি বিচারককে ছাড়িয়ে গেছে?

23 জুলাই, নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের মেগাস্টার আউটফিল্ডার অ্যারন বিচারক আল এমভিপি রেসে একটি কমান্ডিং নেতৃত্ব ছিল। বিচারক ব্যাটিং গড়, অন-বেস শতাংশ এবং স্লাগিং শতাংশে সমস্ত হিট্টারদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিয়াটল মেরিনার্স স্লাগিং ক্যাচার হিসাবে তিনি একমাত্র প্রধান স্ট্যাটাসটি পিছিয়ে ছিলেন ক্যাল র্যালি তাকে দুটি দীর্ঘ বল, 39 থেকে 37 দ্বারা প্রান্তিক করে তুলেছিল। ফলস্বরূপ, এই দুই খেলোয়াড় আল এমভিপি রেসে নেতৃত্বের জন্য ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন।
বিচারকের আশ্চর্যজনক প্রচারণা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল একটি ফ্লেক্সার স্ট্রেন দ্বারা তবে ২৩ শে জুলাই আউটফিল্ড থেকে নিক্ষেপ করার সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। তিনি পরের খেলাটি 25 জুলাই খেলেন, 0-3-এ গিয়ে একটি 10 দিনের আইএল-এ স্থাপন করা হয়েছিল।
সুসংবাদটি হ’ল বিচারকের ইল স্টিন্টটি ন্যূনতম 10 দিন ধরে চলেছিল, 5 আগস্ট ফিরে এসেছিল। তবে, যেহেতু বিচারক ফিরে এসেছেন, তিনি তার স্বাভাবিক মানদণ্ডে পারফর্ম করছেন না। আগস্ট মাসে রবিবার (10 গেমস) প্রবেশের মাসে বিচারক দুটি হোম রান দিয়ে .219/.405/.438 হিট করছেন। তিনি এখনও স্বাস্থ্যকর সংখ্যক পদচারণা আঁকছেন, তবে তার ব্যাটিং গড়, স্লাগিং শতাংশ এবং হোম রান রেট ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে।
দিগন্তের উপর কিছুটা আশা রয়েছে, কারণ সেন্ট লুই কার্ডিনালসের বিপক্ষে রবিবারের জয়ে দুটি পদচারণা নিয়ে বিচারক 1-ফর -3 গেছেন। এটি একটি চিহ্ন হতে পারে যে তার কনুই ভাল হচ্ছে এবং তার ঝাপটায় শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। যাইহোক, এখন যে প্রশ্নটি স্থির রয়েছে তা হ’ল এই সংক্ষিপ্ত তবে ফলস্বরূপ সময়ে র্যালি আল এমভিপি দৌড়ে তাকে পেরিয়ে গেছে কিনা। পরিসংখ্যানগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য এটি সময়।
আমেরিকান লিগের জন্য সমস্ত র্যাঙ্কিং কেবল সোমবার প্রবেশ করছে
|এইচআর
|অ্যাভিজি
|ওবিপি
|এসএলজি
|অপ্স
|ক্যাল র্যালি
|47 (1 ম)
|.252 (46 তম)
|.359 (12 তম)
|। 600 (২ য়)
|958 (২ য়)
|অ্যারন বিচারক
|39 (২ য়)
|.333 (1 ম)
|.447 (1 ম)
|.687 (1 ম)
|1.134 (1 ম)
আজ যেমন দাঁড়িয়ে আছে, বিচারক এখনও তার উত্পাদনশীলতায় ডুব সত্ত্বেও ব্যাটিং গড়, অন-বেস শতাংশ এবং স্লাগিং শতাংশে কেবল আ.লাই নয়, সমস্ত বেসবলকেই নেতৃত্ব দেয়। র্যালি যদি রাজত্বকারী এমভিপি থেকে মুকুটটি দখল করতে চলেছে তবে এটি তার এমএলবি-শীর্ষস্থানীয় হোম রান মোটের কারণে হবে। তবে কি এটি করণীয়?
পুরষ্কার তৈরির পর থেকে, এমন কোনও অ-পিচার নেই যারা এমভিপি জিতেছে ব্যাটিং গড় .260 এর নীচে (শোহেই ওহতানি 46 টি হোম রান এবং 2021 সালে একটি 3.18 ইআরএ দিয়ে .257 হিট করেছেন)। যদিও তারা আজকের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ, হোম রান টোটালগুলি সর্বদা সোনার বাড়িতে নিয়ে আসে না। তুলনা করার জন্য, আসুন আমরা 2017 সালের আল এমভিপি রেসটি দেখুন যা শেষ পর্যন্ত জোসে আল্টুভে জিতেছিল। অ্যাস্ট্রোসের দ্বিতীয় বেসম্যান 24 টি হোম রান দিয়ে .346/.410/.547 কে কেটে ফেলেছে, বিচারক এবং তার লিগের শীর্ষস্থানীয় 52 হোম এমভিপির হয়ে রান করেছে।