আল-জাজিরার সাংবাদিক গাজায় নিহত। ইস্রায়েল বলেছেন যে তিনি হামাস নেতা ছিলেন | ইস্রায়েল

ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে যে তারা সাংবাদিক আনাস আল শরীফ, আল-জাজিরা আক্রমণ করে হত্যা করেছিল, বিশ্বাস করে যে তিনি হামাস কোষের নেতা ছিলেন এবং বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা চালানোর জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, এই স্টেশনটি অস্বীকার করে বলে অভিযোগ।

আনাস ছাড়াও, গাজার পূর্ব দিকে শিফা হাসপাতালের কাছে একটি তাঁবুতে আক্রমণ করার সময়, আল -জাজিরা দলের আরও তিন সাংবাদিক -মোহাম্মদ কেরেইকিহ, ইব্রাহিম জাহের এবং মোহাম্মদ নুফাল, গাজা নিশ্চিত করেছেন এবং স্টেশনটি নিশ্চিত করেছে। হাসপাতালের এক কর্মচারী জানিয়েছেন যে এই হামলায় মোট সাত জন মারা গিয়েছিলেন।

“আনাস আল শরীফ সন্ত্রাসী সংগঠন হামাসে সন্ত্রাসী সেলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং এর সাথে আক্রমণ চালানোর জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন রকেট ইস্রায়েলি বেসামরিক এবং আইডিএফ সেনাদের বিরুদ্ধে, “ইস্রায়েলীয় সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, গাজায় পাওয়া গোপনীয় পরিষেবা এবং নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে।

গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ড ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক আক্রমণ শুরু করার ইঙ্গিত দিতে পারে। হামাস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড এবং যারা গাজা শহরে দখলদারিত্বের পরিকল্পনা করার পরিকল্পনা করেছে তাদের যে গুরুতর অপরাধের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তাদের ভয় দেখানো।”

ফিলিস্তিনি সাংবাদিক এবং আল-জাজিরার বেশ কয়েকটি দল “হত্যার” আক্রমণকে ডাকনাম দিয়েছিল, আল শরীফকে “গাজার সাহসী সাংবাদিকদের একজন” হিসাবে স্মরণ করে। “গাজা দখলের প্রত্যাশায় কণ্ঠস্বর নিঃশব্দ করার মরিয়া প্রচেষ্টা,” স্টেশনটি বলেছে। “আনাস আল শরীফ এবং তার সহকর্মীরা গাজার শেষ কণ্ঠস্বর ছিলেন বিশ্বের কাছে মর্মান্তিক বাস্তবতা জানাতে।”

জুলাইয়ে, সাংবাদিক সুরক্ষা কমিটি জানিয়েছে যে এটি আনাসের সুরক্ষা সম্পর্কে “গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন” ছিল এবং এটি “ইস্রায়েলি সামরিক মানহানির প্রচারের লক্ষ্য” ছিল।

