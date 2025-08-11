You are Here
আল জাজিরা দ্বারা আক্রান্ত, গাজার প্রতিবেদক গণহত্যা – মধ্য প্রাচ্য
আল জাজিরা দ্বারা আক্রান্ত, গাজার প্রতিবেদক গণহত্যা – মধ্য প্রাচ্য

তবুও গাজায় আরেক ইস্রায়েলি গণহত্যা, যেখানে একটি অভিযান আল জাজিরার ছয় সাংবাদিককে কেন্দ্র করে একটি এই তাঁবু কেন্দ্র করেছিল, যে কয়েকটি সম্প্রচারক যা ইতিমধ্যে তেল আভিভের সেনাবাহিনীর দ্বারা চিহ্নিত স্ট্রিপ থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। কে দাবি করেছেন: নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম সুপরিচিত মুখ আনাস আল-শরীফ ছিলেন একজন “সন্ত্রাসী” যিনি “খালি মনে অভিনয় করে তাঁর পরিচয় মুখোশ দিয়েছিলেন”। বাস্তবে – এটি দাবি করা হয় – তিনি ছিলেন “হামাস সেলের মাথায়”। একটি থিসিস যা জাতিসংঘ, সাংবাদিকদের সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনা ঘটায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি সাংবাদিকদের উপর আক্রমণগুলিকে “অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছেন।

শরীফ যেখানে ২৮ বছর বয়সী এই তাঁবুটি ছিল, অন্য সংবাদদাতা মোহাম্মদ কেরেকেহ, ক্যামেরাম্যান ইব্রাহিম জহর এবং মোহাম্মদ নুফাল, প্রযোজক মোমেন আলিয়াওয়া এবং ফটো সাংবাদিক মোহাম্মদ আল-খাল্ডির সাথে এক রাতের সময় আঘাত করেছিলেন এক রাতের সময়, এক রাতের মধ্যে। “ব্রেকিং নিউজ:” ফায়ারপাওয়ার “ব্যবহার করে তীব্র এবং ঘন ইস্রায়েলি বোমা হামলা গাজা শহরের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত করছে”, মৃত্যুর ঠিক আগে এক্স শরীফের উপর লিখেছিলেন। তারপরে তাঁর সহকর্মীরা গত এপ্রিলে লেখা তাঁর ‘টেস্টামেন্ট’ প্রকাশ করেছিলেন: “আমি ফিলিস্তিনকে অর্পণ করি, আমি তাঁর লোকদের, তাঁর নিরীহ ও নিপীড়িত শিশুদের অর্পণ করি যাঁরা কখনও স্বপ্ন বা সুরক্ষা ও শান্তিতে বেঁচে থাকার সময় পাননি”।

পিলব, আগুনের বন্যা, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র: আর্টিলারি এবং আর্টিলারি, ইস্রায়েলি শিকার এই অঞ্চলের উত্তরে গাজা শহরের তিনটি প্রাচ্য শহরতলির সাবরা, জেইটুন এবং শেজাইয়াকে বোমা ফেলেছে। ফিলিস্তিনিদের ভয় বা সন্ত্রাস হ’ল গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্বারা ঘোষিত আক্রমণাত্মক প্রথম লক্ষণ।
তবে কিছু তেল আবিব কর্মকর্তা প্রকাশ করেছেন যে “অপারেশনটি শুরু হওয়ার আগে কয়েক সপ্তাহ সময় নিতে পারে”।
তারা রয়টার্সের নাম প্রকাশ না করেই বলেছিল, “বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া” কেবল অক্টোবরের শুরুতেই শেষ করা যেতে পারে। “
এদিকে, এটি একটি ঝড়: জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা সাংবাদিকদের এটিকে “আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন” বলে অভিহিত করে হত্যা করার নিন্দা করেছে। সাংবাদিকদের জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি (সিপিজে) হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে সাংবাদিকদের টার্গেট করা “একটি যুদ্ধ অপরাধ”। ইতালীয় সাংবাদিকদের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ দ্য অর্ডারও তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছিল: “গাজায় সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড – একটি নোট পড়েছে – ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত একটি কাপুরুষ ও নির্মম আইন যা সমস্ত তথ্য চ্যানেল বন্ধ করার লক্ষ্য রাখে”।
ফিলিস্তিনি কর্মী আউদাহ হাথালিনের পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলি এনজিজি বিটসেলেম দ্বারা একটি নতুন কিলিং ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল যখন একই সময়ে আগত নেতানিয়াহু সরকারের উপর চাপ, ফিলিস্তিনি কর্মী আউদাহ হাথালিন, অস্কার -উইনিং ডকুমেন্টারি ‘অন্য কোনও জমি’ অংশ নেওয়ার জন্যও পরিচিত। একই কর্মী দ্বারা গুলি করা নাটকীয় ক্রমটিতে আপনি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কম্বলটি দেখতে পাবেন তবে তাকে গুলি করে এমন প্রমাণের অভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাকে হত্যা করেছে। ক্রোধের মাউন্ট করার সময়, ফিলিস্তিনিরা অনাহারে অবিরত থাকে: গত 24 ঘন্টার মধ্যে 5 জন ক্ষতিগ্রস্থরা, 2023 সালের 7 অক্টোবর থেকে 222, প্রায় অর্ধেক শিশু।
অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থদের আজকের অভিযানে গণ্য করা হয়, একটি বিমান হামলায় গাজা শহরের দক্ষিণ-পূর্বে আল-জেইটিউন পাড়ার আট জনের পুরো পরিবারকে নির্মূল করা হয়েছিল।
একটি দৈনিক গণহত্যা যা ইস্রায়েলে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে, যুদ্ধের শেষের পক্ষে ক্রমবর্ধমান বড় বিক্ষোভের দৃশ্য। শেষ অবধি, একটি চাঞ্চল্যকর অঙ্গভঙ্গি: জেরুজালেমের কান্নার প্রাচীরটি আসলে হিব্রু ভাষায় একটি লেখার মাধ্যমে ভাঙচুর করা হয়েছিল: “গাজায় একটি হলোকাস্ট রয়েছে”, সবচেয়ে পবিত্র স্থানে গ্রাফিতি বলেছেন যেখানে ইহুদিদের প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাক্যটি সমস্ত ফ্রন্ট থেকে এসেছিল, রাব্বি শমুয়েল রাব্বিনোভিচ থেকে মন্ত্রী বেন গীরের কাছে, তবে বিরোধীদের কাছ থেকেও বেনি গ্যান্টজ তাকে “পুরো ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপরাধ” বলে অভিহিত করেছিলেন।

