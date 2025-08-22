আল নাসার বনাম আল আহলি পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

এই ক্লাবগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী লড়াইটি আল নাসারের পক্ষে শেষ হয়েছিল।
আল নাসর 2025 সৌদি সুপার কাপ ফাইনাল সংঘর্ষ হতে যা যা হতে চলেছে তাতে আল আহলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। এই পক্ষগুলির মধ্যে তীব্র এবং উচ্চ-অংশীদার প্রতিযোগিতা হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
কাপ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন আল ইটিটিহাদকে নামানোর পরে আল নাসর আসছেন। এটি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং সংস্থার একটি ভাল অভিনয় ছিল, যা তাদের বিরোধীদের নামাতে সহায়তা করেছিল।
আসন্ন গেমের জন্য, তারা পদক্ষেপ নিতে চাইবে, কারণ এটি তাদের পক্ষে সহজ ফিক্সিং হবে না।
আল কাদসিয়ার বিপক্ষে তাদের আগের ফিক্সচারে তাদের প্রভাবশালী পারফরম্যান্সের পরে আল আহলি আসছেন। এটি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বিজয়ীদের একটি অল-রাউন্ড পারফরম্যান্স ছিল, যারা আল নাসারের বিপক্ষে কঠোর লড়াই করতে চলেছে।
যদিও তারা শেষবারের মতো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং কোম্পানির শিকার হয়ে পড়েছিল, এটি এবার উভয় পক্ষের জন্য আলাদা দৃশ্য হতে চলেছে।
কিক-অফ:
- অবস্থান: হংকং
- স্টেডিয়াম: হংকং স্টেডিয়াম
- তারিখ: শনিবার, আগস্ট 23
- কিক-অফ সময়: 05:30 pm ist/ 12:00 pm GMT/ 08:00 am et/ 05:00 am pt
- রেফারি: টিবিডি
- Var: ব্যবহারে
ফর্ম:
আল নাসার: ডাব্লু
আল আহলি: ডাব্লু
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (আল নাসার)
করিম বেনজেমা এবং সংস্থার বিরুদ্ধে সর্বশেষ স্থিতিতে একটি গোলহীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সিআর 7 আল নাসারের পক্ষে চূড়ান্ত তৃতীয়টিতে অত্যন্ত কার্যকর ছিল এবং একটি সহায়তাও অর্জন করেছিল। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সৌদি প্রো লিগের সাথে তার প্রথম অফিসিয়াল ট্রফি সুরক্ষিত করতে চাইবেন এবং এখানে শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স নিয়ে আসতে আগ্রহী হবেন।
রিয়াদ মাহরেজ (আল আহলি)
রিয়াদ মাহরেজ আল কাদসিয়াহের বিপক্ষে আল আহলির ৫-১ ব্যবধানে জিতে দুটি সহায়তা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষে শীর্ষস্থানীয় অভিনয়শিল্পীদের একজন ছিলেন। ডান থেকে আক্রমণটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, 34 বছর বয়সী উইঙ্গার তার পক্ষে আক্রমণকারী ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। তার বর্তমান ফর্মের সাথে, মাহরেজ প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জন্য সমস্যা তৈরি করতে চলেছে।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- আল আহলি আল নাসরের বিপক্ষে তাদের শেষ সাতটি ম্যাচ জিততে ব্যর্থ হয়েছে।
- আল নাসর প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দু’বার সৌদি সুপার কাপ জিতেছেন।
- আল আহলি কেবল একবার প্রতিযোগিতা জিতেছে।
আল নাসার বনাম আল আহলি: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- আল নাসর জিততে
- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো স্কোর
- 3.5 এরও বেশি লক্ষ্য
আঘাত এবং দলের সংবাদ
শেষ ম্যাচে তাকে স্থগিত করা হওয়ায় আল নাসর সাদিও ম্যানের পরিষেবা ছাড়াই থাকবেন।
আল আহলি তাদের সমস্ত খেলোয়াড়কে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন।
মাথা থেকে মাথা
মোট ম্যাচ: 51
আল নাসার জিতেছে: 20
আল আহলি জিতেছে: 17
অঙ্কন: 14
পূর্বাভাস লাইনআপস
আল নাসার পূর্বাভাস লাইনআপ (4-4-1-1)
বেন্টো (জিকে); বউসাল, সিমাকান মার্টিনেজ, আহমেদ; কোমান, আলখাইবারি, ব্রোজোভিচ, ঘড়িব; ফেলিক্স; রোনালদো
আল আহলি পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
মেন্ডি (জিকে); আবদুলরাহমান, ডেমিরাল, ইবনেজ, বাঁধ; কেসি, মিলোট; মাহরেজ, আল বুরিরি, গ্যালেনো; টনি
ম্যাচের পূর্বাভাস
এই দুটি সৌদি প্রো লীগ ক্লাব এখানে একটি রৌপ্য সুরক্ষিত করতে চাইবে, তবে আল নাসার তাদের আসন্ন সৌদি সুপার কাপের চূড়ান্ত ফাইনালে আল আহলি -র বিপক্ষে জয়ের সুরক্ষার জন্য শীর্ষে উঠে আসবেন।
ভবিষ্যদ্বাণী: আল নাসার 3-2 আল আহলি
টেলিকাস্টের বিশদ
ভারত: কোনও টেলিকাস্ট নেই
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: Fubotv, ফক্স স্পোর্টস
আফ্রিকা: ইএসপিএন আফ্রিকা
নাইজেরিয়া: স্পোর্টি টিভি
ইউকে: দজন
কখন এবং কোথায় আল নাসার বনাম আল আহলি সৌদি সুপার কাপ 2025 ফাইনাল?
শনিবার, 23 আগস্ট, 2025, হংকংয়ের হংকং স্টেডিয়ামে। কিক-অফ বিএসটি 01:00 এ নির্ধারিত রয়েছে।
যুক্তরাজ্যে সৌদি সুপার কাপ 2025 ফাইনাল কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভক্তরা গেমটি সরাসরি দেখতে ডাজনে টিউন করতে পারে।
কোথায় এবং কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি সুপার কাপ 2025 ফাইনাল দেখতে পাবেন?
হাই-স্টেকস ফিক্সচারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফুবটভি এবং ফক্স স্পোর্টসে দেখার জন্য উপলব্ধ।
নাইজেরিয়ায় কোথায় এবং কীভাবে সৌদি সুপার কাপ 2025 ফাইনাল দেখতে পাবেন?
স্পোর্টি টিভি ফিক্সচারটি সরাসরি দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
আফ্রিকার সৌদি সুপার কাপ 2025 ফাইনাল কোথায় এবং কীভাবে দেখতে পাবেন?
তীব্র গেমটি সরাসরি দেখতে ভক্তরা ইএসপিএন আফ্রিকাতে টিউন করতে পারেন।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।