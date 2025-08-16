আশা ও হতাশা বিশ্ব হিসাবে ট্রাম্প-পুটিন সামিট: এনপিআর প্রতিক্রিয়া জানায়

অ্যাঙ্করেজ, আলাস্কা-এটি প্রথম ঘোষণার ঠিক এক সপ্তাহ পরে এটি একটি শীর্ষ সম্মেলন ছিল, সিনেমাটিক ফুলের দ্বারা চিহ্নিত দুটি রাষ্ট্রপতি জয়েন্ট বেস এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসনে পৌঁছেছিলেন, বোমারু বিমান এবং যোদ্ধা জেটস ওভারহেডে গর্জন করার আগে একটি লাল কার্পেটে হাঁটার আগে।
উভয় পক্ষই এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হিসাবে বিল দিয়েছে। তবে মঞ্চটি সময়মতো প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, কূটনৈতিক স্ক্রিপ্টটি আগেই লেখা হয়নি বলে মনে হয়েছিল এবং আলোচনা থেকে কোনও স্পষ্ট ফলাফল বা বড় ঘোষণা প্রকাশিত হয়নি।
অ্যাঙ্কারেজের বাইরে সামরিক সাইটে প্রয়োজনীয় বিস্তৃত ভ্রমণ প্রকৃত আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী ছিল। রাষ্ট্রপতিদের পিছনে একটি ব্যানার যখন ট্রাম্প এবং পুতিনের একটি সংবাদ সম্মেলনে তাদের আলোচনার পরে “শান্তির পিছনে” পড়ার পরে, মার্কিন নেতা কখনও তাঁর মন্তব্যে “শান্তি” শব্দটির কথা উল্লেখ করেননি।
ট্রাম্প তার বক্তব্যকে অযৌক্তিকভাবে সংক্ষিপ্ত রেখেছিলেন, এবং পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠকে যা ঘটেছিল তাতে বিশেষভাবে খুশি হননি।
ট্রাম্প বিশদ বিবরণ না দিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, “অনেকগুলি, অনেকগুলি পয়েন্ট ছিল যা আমরা একমত হয়েছি।
শীর্ষ সম্মেলনের আগে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন – যদিও মাঝে মাঝে সভা হওয়ার আগ পর্যন্ত দিনগুলিতে তিনি প্রত্যাশাগুলি কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে এটি কেবল জিনিসগুলি অনুভব করা বা দ্বিতীয় সভার জন্য টেবিল স্থাপনের বিষয়ে।
বিশ্বব্যাপী নেতৃবৃন্দ এবং বিধায়কদের প্রতিক্রিয়া – রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত oc
মার্কিন বিধায়করা সমালোচনা, সতর্ক আশাবাদ নিয়ে ওজন করেন
ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধবিরতি প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও ট্রাম্প আবার রাশিয়ার উপর আরও শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞাগুলি স্থগিত করেছিলেন।
সভার পরে ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় ট্রাম্প এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমাকে এখনই সে সম্পর্কে ভাবতে হবে না।”
সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির র্যাঙ্কিং ডেমোক্র্যাট নিউ হ্যাম্পশায়ারের জ্যানি শেহেন বলেছেন, ট্রাম্প “ভ্লাদিমির পুতিন আবারও অভিনয় করেছেন বলে মনে হয়েছিল।”
একটি বিবৃতি তার অফিস দ্বারা প্রকাশিতশাহীন বলেছিলেন যে ট্রাম্প “একটি লাল কার্পেট বের করেছেন এবং আমেরিকান মাটিতে একজন খুনী স্বৈরশাসকের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে তার বিনিময়ে তিনি কোনও কংক্রিট পাননি।”
শাহীন বলেছিলেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি, পাশাপাশি ইউরোপীয় মিত্রদেরও সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি “উত্সাহিত” করেছিলেন, কিন্তু অধৈর্যতাও প্রকাশ করেছিলেন।
“যথেষ্ট যথেষ্ট। যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কাজ না করেন তবে কংগ্রেসকে অবশ্যই ক্রাশ নিষেধাজ্ঞাগুলি পাস করে সিদ্ধান্তের সাথে এটি করতে হবে।”
ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে তিনি পুতিন এবং জেলেনস্কি উভয়কেই জড়িত একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন আশা করেছিলেন, শীঘ্রই ঘটবে। রিপাবলিকান আলাস্কান সিনেটর লিসা মুরকোভস্কি, যিনি বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্পের আইনসভা প্রচেষ্টা দমন করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তিনি এই সপ্তাহের শুরুতে সভা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।
কিন্তু তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন যে তিনি “কিছু স্তরের অগ্রগতি হয়েছে এমন সংকেতগুলি সম্পর্কে সতর্কতার সাথে আশাবাদী ছিলেন” এবং বলেছিলেন যে এটি “উভয় রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স ফিউচার সভাগুলি শুনতে উত্সাহিত হয়েছিল, যা আমি আশা করি ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করবে।”
দক্ষিণ ক্যারোলিনিয়ার রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এই অনুভূতিগুলি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, তবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিকল্পগুলি পুতিন ও রাশিয়ার পক্ষে বিপর্যয়কর হবে।
“যদি রাষ্ট্রপতি @রিয়েলডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়, তবে আমি সতর্কতার সাথে আশাবাদী যে এই যুদ্ধটি ক্রিসমাসের আগে ভালভাবে শেষ হবে,” তিনি এক্স লিখেছেন। “যদি সভাটি না ঘটে তবে আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পুতিন এবং যারা তার তেল ও গ্যাস কিনেছেন তাদের তীব্র পরিণতি দিতে পারে।”
ট্রাম্প বল ইউক্রেন এবং জেলেনস্কিয়ের কাছে চলে যান
শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প ফক্স নিউজকে আরও বলেছিলেন যে এটি এখন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে “এটি সম্পন্ন” করার জন্য তৈরি করেছে এবং বলেছিল যে তিনি জেলেনস্কিয়কে “চুক্তি করতে” বলবেন।
“দেখুন: রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা তা নয়,” ট্রাম্প সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
তবে কিয়েভের আইন প্রণেতাদের প্রতিক্রিয়া উত্সাহী থেকে অনেক দূরে ছিল।
ইউক্রেনের একজন আইনজীবি ওলেকসি হোনচেনকো, “মনে হয় পুতিন নিজেকে আরও বেশি সময় কিনেছেন।” টেলিগ্রামে লিখেছেন। “কোনও যুদ্ধ-আগুন বা কোনও ধরণের ডি-এসকেলেশন সম্মত হয়নি।”
এক্স, জেলেনস্কি একটি পোস্টে ড তিনি সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, “হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের অবসান সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য।”
তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় জড়িত থাকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, “ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিষয়ে আমেরিকান পক্ষের ইতিবাচক সংকেত” উল্লেখ করে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউক্রেন সমস্ত অংশীদারদের সাথে সমন্বয় অব্যাহত রেখেছে এবং প্রচেষ্টায় সহায়তা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানায়।
রাশিয়া প্রতিনিধি দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া
এমন এক সময়ে যখন রাষ্ট্রপতি পুতিন ১০০ টিরও বেশি দেশে যেতে পারছেন না, ভয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে বলে আশঙ্কায় তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) দ্বারা জারি করা ওয়ারেন্টের জন্য ধন্যবাদ, আলাস্কা ভ্রমণ আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদকে তুলে ধরেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আইসিসি পরিচালিত চুক্তিগুলির পক্ষে নয়।
মার্কিন নেতারা বারবার আদালতের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কারণে সম্প্রতি সেখানে কর্মকর্তাদের অনুমোদন করেছেন। শীর্ষ সম্মেলনটি এইভাবে রাশিয়ান নেতার পক্ষে আরও একবার বিশ্ব নেতার সাথে বিশ্বব্যাপী মঞ্চে দাঁড়ানোর জন্য একটি উদ্বোধন সরবরাহ করেছিল। ট্রাম্পের সাথে সংবাদ সম্মেলনের সময় তিনি দীর্ঘ সময় বক্তব্য রেখেছিলেন, দু’জন লোক যে চুক্তি করেছিলেন তা উল্লেখ করে যে “ইউক্রেনের শান্তির দিকে যাত্রা করবে” – আবার কোনও বিবরণ প্রকাশ না করেই।
পুতিন আরও যোগ করেছেন, “আমরা আশা করি যে কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানীগুলি গঠনমূলকভাবে বুঝতে পারে এবং তারা এই কাজগুলিতে কোনও রেঞ্চ ফেলে দেবে না,” পুতিন আরও যোগ করেছেন, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের সাথে তার লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ইউরোপীয় নেতারা জেলেনস্কিয়কে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অনেক ইউরোপীয় নেতারা যে ভূমিকা পালন করেছেন তার একটি জব।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে ইউরোপীয় নেতারা “নবজাতক অগ্রগতি টর্পেডো করার জন্য উস্কানিমূলক করার জন্য কিছু ব্যাকরুম লেনদেন ব্যবহার করার কোনও প্রচেষ্টা করবেন না।”
পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ, যিনি আলাস্কাও ভ্রমণ করেছিলেন, তিনিও ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে সভাটিকে “অত্যন্ত ইতিবাচক” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একত্রিত সাংবাদিকদের ছোট সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোনও নেতার প্রশ্ন মাঠে নেওয়ার দরকার ছিল না, কারণ তাদের বক্তব্যগুলি “সম্পূর্ণ” ছিল, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত আরআইএ নভোস্টি অনুসারে।
রাশিয়ার মুখপাত্র বলেছেন, আলাস্কার কথোপকথন দু’জনকে এমন একটি পথ ধরে “আত্মবিশ্বাসের সাথে একসাথে এগিয়ে যেতে” সহায়তা করতে পারে যা শান্তির বিকল্প খুঁজে পাবে।
ইউরোপীয়রা যুদ্ধবিরতির মূল চাবিকাঠি
ইউরোপে, যেখানে জেলেনস্কির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আলোচনায় ইউক্রেনের কূটনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে নেতারা কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, কিছু দেশে আইনজীবিদের মধ্যে কিছুটা ক্রোধ ছিল।
এস্তোনিয়ান সংসদের বিদেশ বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মার্কো মিহকেলসন লিখেছেন সামাজিক মিডিয়া যে সভাটি “অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপমান করতে চেয়েছিলেন – এবং তিনি সফল হন।”
তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্পকে যদি কোনও দুর্বল হাতকে বিজয়ী হিসাবে রূপান্তর করতে চান তবে “রাশিয়ার উপর সত্যিকারের চাপ” রাখা দরকার।
ইউরোপের অগ্রগতি অবরুদ্ধ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে পুতিনের মন্তব্যগুলি “গ্যাসলাইটিং এবং পর্দার হুমকি” নিয়ে গঠিত, ” লিখেছেন লিথুয়ানিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোভিল সাকালিয়েন এক্স -তে, উল্লেখ করেছেন যে সভার কয়েক ঘন্টা আগে রাশিয়ান বাহিনী “ইউক্রেনে বেসামরিক লোকদের বোমা ফেলেছিল।
“চেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যান লিপাভস্কি ট্রাম্পের শান্তি চুক্তি করার প্রয়াসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, তবে ক্রেমলিনের প্রচারের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন।” সমস্যাটি রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ, “তিনি এক্স লিখেছেন। “পুতিন যদি শান্তি আলোচনার বিষয়ে গুরুতর হন তবে তিনি সারাদিন ইউক্রেন আক্রমণ করতেন না।”