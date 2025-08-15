আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা ‘মর্যাদা এবং গোপনীয়তা’ প্রভাবিত করে, রিপোর্ট বলেছে

একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে একটি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সুবিধায় বসবাসরত বাসিন্দাদের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা তাদের মর্যাদা এবং গোপনীয়তার উপর প্রভাব ফেলছে এবং শিশুদের জমে থাকা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
স্বাস্থ্য তথ্য ও মান কর্তৃপক্ষ (এইচআইকিউএ) স্থায়ী আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবাসন পরিষেবা (আইপিএ) কেন্দ্রগুলিতে ছয়টি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
আইপিএএস কেন্দ্রগুলি, পূর্বে সরাসরি বিধান কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত, আয়ারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা খুঁজছেন এমন লোকদের জন্য আবাসন সরবরাহ করে।
পরিদর্শকরা যখন কো ডাবলিনের একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে প্রায় 231 জন বাসিন্দাকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়, যাদের মধ্যে 60 জন শিশু ছিলেন, তারা কিছু কক্ষে উপচে পড়া ভিড় এবং সঙ্কুচিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।
তারা ১১ টি পরিবারকে পেয়েছিল যেখানে বাবা -মা 10 বা তার বেশি বয়সের বাচ্চাদের সাথে শয়নকক্ষ ভাগ করে নিয়েছিল।
উদাহরণস্বরূপ, একটি পারিবারিক ইউনিটে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ঘরটি একটি ওয়ারড্রোব দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছিল, একপাশে তিন কিশোরীর জন্য একটি বঙ্ক বিছানা এবং একটি বিছানা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল, অন্যদিকে পিতামাতার জন্য একটি ডাবল বিছানা ছিল।
আমরা সারা দেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবাসন পরিষেবা (আইপিএ) কেন্দ্রগুলিতে ছয়টি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি।
আমাদের বিবৃতি এখানে পড়ুন: pic.twitter.com/tx3697wfn3
– হিকা (@xiqa) আগস্ট 15, 2025
এছাড়াও, কক্ষগুলিতে ভাগ করা শয়নকক্ষগুলিতে পরিবার বা একক বাসিন্দাদের জন্য উত্সর্গীকৃত থাকার জায়গাগুলির অভাব ছিল।
যদিও দেখা সমস্ত কক্ষগুলি জাতীয় মানগুলির ন্যূনতম স্থানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে, এই জীবিত ব্যবস্থাগুলি বাসিন্দাদের মর্যাদা এবং গোপনীয়তার সাথে আপস করেছে এবং 1966 সালের হাউজিং আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য ছিল না।
পরিদর্শকরা দেখতে পেয়েছেন যে পরিবারগুলি একসাথে থাকার সময়, কিছু পরিবারের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত ছিল না।
এতে বলা হয়েছে যে ব্যবস্থাগুলি ১৯6666 সালের হাউজিং আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং বাসিন্দাদের মর্যাদা ও গোপনীয়তার উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং শিশুদের জমে থাকা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করার সম্ভাবনা ছিল।
আইপিএএস সুবিধার বেসরকারী সরবরাহকারীর কিছু পরিবারকে একবার উপলভ্য একবারে আরও উপযুক্ত আবাসে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা ছিল এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সাথে জড়িত ছিল।
এইচআইকিউএ সুরক্ষা প্রক্রিয়াতে লোকদের (2019) প্রদত্ত আবাসনের জন্য জাতীয় মানগুলির বিরুদ্ধে স্থায়ী আইপিএ কেন্দ্রগুলির গুণমান এবং সুরক্ষা পরীক্ষা করে।
প্রতিবেদনগুলি কুইার্ট ইউআইএসসিই আবাসন কেন্দ্র, কো গালওয়েতে প্রকাশিত হয়েছিল; আটলান্টিক লজ, কো কেরি; ডেভিস লেন অ্যাপার্টমেন্টস, কো কর্ক; গ্লেনভেরা হোটেল, কো কর্ক; ওশেন ভিউ হাউস, কো ওয়াটারফোর্ড; এবং টাওয়ারস, কো ডাবলিন।
হাইকিউএ আবিষ্কার করেছে যে চারটি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে-কের্ট ইউআইএসসিই আবাসন কেন্দ্র, ডেভিস লেন অ্যাপার্টমেন্টস, গ্লেনভেরা হোটেল এবং ওশান ভিউ হাউস-মানগুলির বিরুদ্ধে কোনও অ-সম্মতি ছিল না। বাকি দুটি কেন্দ্রের বিভিন্ন স্তরের সম্মতি ছিল।
পরিচালিত পরিদর্শনগুলি জুড়ে, পরিদর্শকরা ভাল অনুশীলনের উদাহরণগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন যেমন খাবার প্রস্তুত করার জন্য সুসজ্জিত রান্নার সুবিধা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সহায়তায় অ্যাক্সেস এবং সম্প্রদায়ের সাথে সংহতকরণের জন্য সহায়তা।
আটলান্টিক লজ এবং টাওয়ারগুলি প্রশাসন, জবাবদিহিতা এবং নেতৃত্বের আশেপাশের অঞ্চলে লঙ্ঘনকারী সম্মতি পেয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে; সুরক্ষা এবং সুরক্ষা; এবং আবাসন।
উদাহরণস্বরূপ, একটি কেন্দ্রে, ম্যানেজমেন্ট টিম হাইকিউএর সুরক্ষার ঘটনাগুলি অবহিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না।
আটলান্টিক লজে পরিদর্শকরা আবিষ্কার করেছেন যে আবাসন কেন্দ্রে বসবাসরত বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিবিধান, জাতীয় নীতি এবং মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেই।
এই কেন্দ্রে শ্রদ্ধার সাথে বাসিন্দাদের চিকিত্সা করা হলেও, পরিচালনা দল হাইকিউএর সুরক্ষার ঘটনাগুলি অবহিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
স্ট্যান্ডার্ড 8: 3 অনুসারে, সরবরাহকারী প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলিতে প্রতিকূল ঘটনাগুলি রিপোর্ট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করেছিলেন।
তবে এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা হয়নি, এবং নীতি ও আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবে একটি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়নি।
যেখানে জাতীয় মানগুলির সাথে মেনে চলেন না, সেখানে তারা কীভাবে উন্নতি করবে এবং জাতীয় মানগুলির সাথে সম্মতিতে আসবে তা প্রদর্শনের জন্য সরবরাহকারীদের সম্মতি পরিকল্পনা জমা দিতে হবে।