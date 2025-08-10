আশ্রয়-সন্ধানকারীরা ভেবেছিলেন যে তারা নিয়মগুলি অনুসরণ করছেন। এখন কিছু শুরু করতে বলা হয়েছে: এনপিআর

ট্রাম্প প্রশাসন কিছু আশ্রয় আবেদনকারীদের সুরক্ষা সরিয়ে দিচ্ছে যারা 2019 হিসাবে অনেকদূর দায়ের করেছিলেন।
এনপিআর জানতে পেরেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন অভিবাসী মেলটিতে চিঠি পেয়েছে যে তাদের জানিয়েছে যে তাদের আশ্রয় মামলাগুলি ইউএস নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) দ্বারা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের একটি শাখা বরখাস্ত করা হয়েছে।
চিঠি অনুসারে, কারণ: এই আশ্রয়-সন্ধানকারীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই 2019 এবং 2022 এর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তারা সীমান্তে একটি “বিশ্বাসযোগ্য ভয়” সাক্ষাত্কার হিসাবে পরিচিত একটি বাধ্যতামূলক স্ক্রিনিং পাননি।
সাক্ষাত্কারটি একজন আশ্রয় কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয় একবার কেউ আটক করা বা যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছেছে। এটি কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাদের নিজের দেশে ফিরে আসা হলে তারা যে কোনও অত্যাচারের মুখোমুখি হতে পারে তার যে কোনও ভয় বর্ণনা করার সুযোগ হিসাবে তা বোঝানো হয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যাপ্ত আশ্রয় অফিসার ছিল না প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের শেষে এবং বিডেন প্রশাসনের সময় এবং বিডেন প্রশাসনের সময়, কোভিড -১৯ মহামারী দিয়ে শুরু হওয়া সীমান্ত-ক্রসারের বিশাল আগমনকে কেন্দ্র করে সীমান্ত অতিক্রমকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কারগুলি করার জন্য বিশেষজ্ঞরা এনপিআরকে বলেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে নতুন ট্রাম্প প্রশাসন অ্যাপ্লিকেশনগুলি খারিজ করছে, কার্যকরভাবে লোকেরা তাদের বহু বছর আগে শুরু হওয়া প্রক্রিয়াটি শুরু করে।
আশ্রয় মামলা বরখাস্তের এই রাউন্ডটি ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ প্রচেষ্টা যা বছরের পর বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে তাদের কাছ থেকে সুরক্ষা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। গত কয়েকমাসে, প্রশাসন লোকেরা আশ্রয় নিতে পারে এমন উপায়গুলি সীমাবদ্ধ করেছে, প্রক্রিয়াটিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং এখন ইতিমধ্যে দায়ের করা দাবিগুলি পর্যালোচনা করছে এবং জটিল আবেদনের অংশগুলি অনুপস্থিত থাকলে তাদের বরখাস্ত করছে। কিন্তু কর্মকর্তারা যাদের যে সুযোগটি তারা গ্রেপ্তার করছে, আটক করছে এবং নির্বাসন দিচ্ছে তার পরিধি প্রসারিত করার সাথে সাথে আইনজীবীরা তাদের আশ্রয় সাক্ষাত্কারের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করা তাদের ক্লায়েন্টরা ভয় পেতে পারে যে গণ -নির্বাসন পরিচালনার প্রয়াসে ধরা পড়তে পারে।
আশ্রয় ক সুরক্ষার ফর্ম মঞ্জুর যারা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন বা তাদের দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন তাদের কাছে যারা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন। কোনও আবেদন দায়ের করার পরে, আবেদনকারীরা ওয়ার্ক পারমিট পান, কর প্রদান করেন এবং স্কুলে ভর্তি হতে পারেন।
“আপনি আক্ষরিক অর্থেই ডকুমেন্টেড লোককে তৈরি করছেন, আবারও অনিবন্ধিত করেছেন এবং তারা ইতিমধ্যে এখানে রয়েছেন,” মিশেল মার্টি রিভেরা বলেছেন, একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি, যিনি এই চিঠিগুলি পেয়েছেন এমন কয়েক ডজন ক্লায়েন্ট রয়েছে। “আপনি কর্মসংস্থান অনুমোদন বাতিল করছেন। আপনি কার্যত এমন লোকদের রূপান্তর করছেন যারা সাধারণ traditional তিহ্যবাহী আশ্রয় নিয়ম অনুসরণ করছেন এবং তাদের কোনও স্থিতি ছাড়াই এবং সুরক্ষা ছাড়াই রেখে যাচ্ছেন এবং তাদের মুখ বরফের দিকে দেখাতে বলছেন।”
আইনজীবীরা এনপিআরকে বলেছিলেন যে কিছু ক্ষেত্রে, তাদের ক্লায়েন্টরা যখন প্রথম দেশে প্রবেশ করেছিল তখন তাদের ক্লায়েন্টদের “দ্রুত অপসারণ” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি দুই বছরেরও কম সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা লোকদের জন্য নির্বাসন একটি রূপ।
আশ্রয় আবেদন বরখাস্ত করার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র ম্যাথিউ ট্রাজেসার বলেছিলেন যে যদি কোনও আবেদন পর্যালোচনা করার পরে ইউএসসিআইএস আবিষ্কার করে যে ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী (আইসিই) বা শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা একজন ব্যক্তিকে “দ্রুত অপসারণ” হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে, ইউএসসিআইএস প্রশাসনিকভাবে জুরিসডিকশনটির অভাবের কারণে আবেদনটি বন্ধ করে দেয়।
“এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন যা নতুন নয়,” ট্রেজেসার বলেছিলেন। ইউএসসিআইএসের প্রক্রিয়া অনুসারে, বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কারটি আশ্রয়ের জন্য ফাইল করার আগে কাউকে দ্রুত অপসারণের বাইরে টেনে আনার মূল বিষয়।
“বিশ্বাসযোগ্য ভয় (সাক্ষাত্কার) একটি স্ক্রিনিংয়ের সরঞ্জাম হিসাবে বিবেচিত হয়। “কাজের চাপটি cover াকতে পর্যাপ্ত আশ্রয় অফিসার নেই, তবে আশ্রয় অ্যাপ্লিকেশনগুলির সংখ্যায়ও এ জাতীয় বৃদ্ধি পেয়েছে।”
তবে এখন, ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন যে অভিবাসীরা সেই ঘাটতির পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছে।
আশ্রয়-সন্ধানকারীরা সিস্টেমের চারপাশে বাউন্স করা হয়
অ্যাসাইলাম আবেদনকারীরা যে চিঠিগুলি পেয়েছিলেন তার বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে এবং এনপিআর তাদের কয়েকটি পর্যালোচনা করেছে। আবেদনকারীরা জুলাইয়ে তাদের গ্রহণ শুরু করে। চিঠিগুলি বলে যে তাদের আশ্রয় অ্যাপ্লিকেশনটির সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ সমাপ্ত হয়। কিছু চিঠিতে, আবেদনকারীদের তাদের বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কার কখন নির্ধারিত হবে সে সম্পর্কে বরফের একটি নোটিশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়। অন্যদের মধ্যে, চিঠিগুলি তাদের প্রথমে আইসকে রিপোর্ট করতে এবং সাক্ষাত্কারের জন্য অনুরোধ করতে বলে। কিছু পরবর্তী পদক্ষেপে পরিষ্কার নয়।
অ্যাটর্নি মারিয়া ফ্লোরেন্সিয়া গার্সিয়ার একজন ক্লায়েন্ট রয়েছে যিনি দক্ষিণা তার সাক্ষাত্কার পাওয়ার আগে।
“একবার তাকে মুক্তি দেওয়া হলে তারা একটি বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কারের সময়সূচী করেছিল, কিন্তু (এটি) ছিল বাতিল আমরা কয়েক বছর ধরে একটি পুনঃনির্ধারণের চেষ্টা করেছি। এটি কখনই ঘটেনি, “ফ্লোরেন্সিয়া গার্সিয়া বলেছেন, তারা যেভাবেই হোক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিল কারণ এটি অবশ্যই দেশে থাকার এক বছরের মধ্যে দায়ের করা উচিত। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, সেই ক্লায়েন্টটি তাদের বরখাস্তের বিষয়ে অবহিত করে চিঠিটি পেয়েছিল।
“তিনি কাজ করতে অক্ষম। তিনি তার কর্মসংস্থান অনুমোদনের কার্ডটি পুনর্নবীকরণ করতে সক্ষম হবেন না,” ফ্লোরেন্সিয়া গার্সিয়া বলেছিলেন। “তিনি যেভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন তা হ’ল বরফের কাছে দেখানো, তাদের জানিয়ে যে তার ফিরে আসার ভয় রয়েছে এবং এটি সম্ভবত তাকে আটক করবে।”
আরেক ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি আরনো লেমাস দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের এই প্রচেষ্টাটিকে আশ্রয় আবেদনকারীদের একটি নির্দিষ্ট সেটকে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখেন যারা মূলত বিডেন বছরগুলিতে এসেছিল।
লেমাস বলেছিলেন, “তারা কেবল তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রক্রিয়াটি করছে যা আইনী ছিল এবং তাদের কাছে যে মুহুর্তে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থাপন করেছিল,” লেমাস বলেছিলেন যে তাঁর কিছু ক্লায়েন্টও এই চিঠিগুলি পেয়েছেন। “এবং এখন সরকার প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে ফিরে যেতে চাইছে।”
লেমাস ইউএসসিআইএস -এর সাথে একমত যে নীতিটি অগত্যা নতুন নয় – বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কারগুলি আশ্রয়ের জন্য ফাইলিংয়ের পূর্বশর্ত। তবে অন্যান্য অ্যাটর্নিদের মতো লেমাসও বলেছিলেন যে তাঁর এমন ক্লায়েন্ট রয়েছে যারা তাদের আশ্রয় মামলার পর্যালোচনা করার জন্য ছয় বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করেছিলেন।
লেমাস বলেছিলেন, “বিষয়টি হ’ল লোকেরা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছিল তারা ইতিমধ্যে কয়েক বছরের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা কর প্রদান করেছে। তারা চাকরি পেয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করেছে,” লেমাস বলেছিলেন।
অতীতের চেয়ে আটকের ঝুঁকি বেশি
ট্রাম্প প্রশাসন এই গ্রীষ্মে একটি নতুন নীতি উন্মোচন করেছে যা অবৈধভাবে দেশে প্রবেশকারী অভিবাসীদের তাদের মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় মুক্তির সুযোগ ছাড়াই আটকে রাখা উচিত।
ইমিগ্রেশন আইনজীবীরা এনপিআরকে বলেছিলেন যে তারা উদ্বিগ্ন যে তাদের ক্লায়েন্টরা, যারা তাদের আশ্রয় সাক্ষাত্কারের অপেক্ষায় ছিল, তারা যদি তাদের বিশ্বাসযোগ্য ভয় সাক্ষাত্কারের সময়সূচি নির্ধারণের জন্য আইসিইতে রিপোর্ট করে তবে আটক হবে।
ফ্লোরেন্সিয়া গার্সিয়া বলেছিলেন, “আস্থার অভাব রয়েছে। অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে যা মানুষকে ভয় করে তোলে। “তারা কেবল এটির ঝুঁকি নিতে চায় না।”
আইসিই ইমিগ্রেশন কোর্টে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়িয়েছে এবং হাই-প্রোফাইল ওয়ার্কসাইট প্রয়োগকারী কার্যক্রম অনেককে ভয় পেয়েছে।
“আপনি আদালতে যান – আপনাকে আটক করা হয়; আপনি আপনার আইস অ্যাপয়েন্টমেন্টে যান – আপনাকে আটক করা হয়; আপনি কাজ করতে যান – আপনাকে আটক করা হয়; আপনি আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেন – আপনাকে ভুলভাবে প্রক্রিয়া করা হয়েছিল,” লেমাস বলেছিলেন। “আপনি কিছু করতে পারবেন না।”