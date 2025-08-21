আশ্রয় হোটেল সর্বশেষ: এই সপ্তাহান্তে ইউকে জুড়ে প্রত্যাশিত অভিবাসী হোটেলগুলিতে এক ডজনেরও বেশি বিক্ষোভ

পুনর্নির্মাণ: শ্রমের অধীনে গত বছর আশ্রয় হোটেল সংখ্যা 8% বেড়েছে
নতুন প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত বছর একই পয়েন্টে শ্রমের অধীনে যুক্তরাজ্যের হোটেলগুলিতে অস্থায়ীভাবে যে আশ্রয়প্রার্থীদের রাখা হচ্ছে তার সংখ্যা ৮% বেড়েছে।
একটি আদালত রায় দেওয়ার ঠিক কয়েক দিন পরে এই পরিসংখ্যানগুলি এসেছে যে একটি কাউন্সিল আইনী মামলা আনার পরে বর্তমানে এসেক্সের একটি হোটেলে থাকা 100 টিরও বেশি আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসন থেকে অপসারণ করা উচিত।
হাইকোর্টের রায়টি মন্ত্রীদের দেশজুড়ে কাউন্সিলের আরও আইনী চ্যালেঞ্জের জন্য এবং সরকারের উপর চাপের দিকে পরিচালিত করেছে এবং তারা আশ্রয় প্রার্থীদের কোথায় রাখতে পারে সে সম্পর্কে সরকারের উপর চাপ তৈরি করেছে।
আশ্রয় হোটেলগুলির প্রতিবাদ করার জন্য লোকেরা ‘প্রত্যেক অধিকার’ রয়েছে – ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব
লোকদের “প্রতিবাদে জড়িত হওয়ার প্রতিটি অধিকার” রয়েছে, ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, উচ্চ আদালতের রায় আশ্রয় হোটেলগুলির বাইরে বিক্ষোভের তরঙ্গকে ট্রিগার করতে পারে এমন উদ্বেগের মধ্যেও।
ক্রিস ফিল্প তিনটি কনজারভেটিভ নেতৃত্বাধীন কাউন্সিলের নাম দিয়েছেন যা হোটেলবাসীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন যাদের সম্পত্তি আশ্রয়প্রার্থীদের রাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
তাঁর দলের নেতা কেমি বাডেনোচ কনজারভেটিভ কাউন্সিলের নেতাদের এপিং ফরেস্ট জেলা কাউন্সিলের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে তাদের “উত্সাহিত” করার জন্য লিখেছেন, যদি তাদের “আইনী পরামর্শ এটি সমর্থন করে” তবে এই হোটেলগুলি বন্ধ করার জন্য বিড চালু করে।
ডেনমার্ক কি ব্রিটেনের আশ্রয় সমস্যার মূল চাবিকাঠি রাখে?
“তারা জানতে পেরেছে যে তারা যদি এখানে আসে তবে তারা এখানে থাকবে না।” নাইজেল ফ্যারেজ? রবার্ট জেনরিক? সুয়েলা সাহসী? এই উপলক্ষে না। ব্রিটেনের কাছে অনিয়মিত উপায় দ্বারা আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে এই প্রতিকূল শব্দগুলি বিবিসিতে একজন রাজার পরামর্শ দ্বারা উচ্চারণ করা হয়েছিল, টনি ব্লেয়ারের চাম, প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলর এবং অনবদ্য সামাজিক ডেমোক্র্যাট লর্ড ফ্যালকনার।
উদার প্রতিষ্ঠানের একটি স্তম্ভ এবং এখনও শ্রম চেনাশোনাগুলির মধ্যে একজন প্রবীণ এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, চার্লি ফ্যালকনার সম্ভবত তার দলের শীর্ষে স্থানান্তরিত মেজাজের ইঙ্গিত দেয় যে কীভাবে অভিবাসী সংকট মোকাবেলা করতে হবে – উভয়ই ব্যবহারিক নীতির ক্ষেত্রে এবং এটি বর্তমানে কিছু সুন্দর কাঁচা পার্টির রাজনীতিতে অনুবাদ করছে।
ফ্যালকনার যেমন বলেছেন, অভিবাসন, এবং বিশেষত অনিয়মিত তথাকথিত “অবৈধ” মাইগ্রেশন দ্রুত একটি “রাজনৈতিক ইস্যু সংজ্ঞায়িত” হয়ে উঠছে। যেমনটি তিনি বলেননি, তবে ভারীভাবে বোঝানো হয়েছে, এটি সময়ের আগে 14 বছর ধরে প্রথম শ্রম সরকারকে হত্যা করতে পারে।
একজন প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল যেমন পরামর্শ দিয়েছেন যে অভিবাসীদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা থেকে বিরত রাখতে সরকারকে আরও বেশি কিছু করতে হবে, আমরা কি এখন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সেন্ট্রিস্ট জোটের দিকে নজর রাখি যা ‘শূন্য শরণার্থী’ নীতিমালার পক্ষে histor তিহাসিকভাবে স্বাগত অবস্থান অর্জন করে, শান ও’গ্রাডি জিজ্ঞাসা করে,
শ্রম অভিবাসীদের অপসারণ বাড়ানোর মানত
সরকার অবৈধভাবে দেশে আগত বা থাকার কারণে যুক্তরাজ্যে থাকার অধিকার ছাড়াই অভিবাসীদের অপসারণকে র্যাম্প করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ইংলিশ চ্যানেলটি অতিক্রম করার পরে যুক্তরাজ্যে আগত অভিবাসীদের মধ্যে, এই বছর এপ্রিল-জুনে প্রায় 569 জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এটি আগের ত্রৈমাসিকের 605 থেকে নেমে এসেছে এবং এটি প্রয়োগকৃত এবং স্বেচ্ছাসেবী উভয়ই নিয়ে গঠিত, যেখানে লোকেরা তাদের নিজস্ব চুক্তির বাকী অবতীর্ণের মুখোমুখি হয়।
ছোট নৌকায় আগত প্রায় ২,৩৩০ জন অভিবাসীকে বছরের মধ্যে থেকে জুন থেকে জুনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা আগের 12 মাসে 2,516 থেকে কমেছে।
জুন থেকে জুনে ২,৩৩০ রিটার্নের মধ্যে 75৫ শতাংশ আলবেনিয়ান নাগরিক ছিলেন।
- তথ্যগুলি দেখায় যে জুনের শেষের দিকে যুক্তরাজ্যের হোটেলগুলিতে 32,059 আশ্রয়প্রার্থী ছিল, এক বছর আগে একই সময়ে 29,585 এর চেয়ে বেশি ছিল, যখন কনজারভেটিভরা এখনও ক্ষমতায় ছিল।
- যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ে সরকারী ব্যয় 2024/25 সালে £ 4.76 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, এটি 2023/24 সালে রেকর্ড থেকে 12 শতাংশ কমেছে £ 5.38 বিলিয়ন
নিরাপত্তা মন্ত্রী আশ্রয় হোটেলগুলির বিকল্পের রূপরেখার জন্য একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন
আরও কাউন্সিলরা আশ্রয় হোটেলগুলির সরকারের ব্যবহারের বিষয়ে আইনী চ্যালেঞ্জ চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করার পরে শ্রম অশান্তিতে রয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) বিবিসি রেডিও 4 -এ হাজির হওয়ার পরে নিরাপত্তা মন্ত্রী ড্যান জার্ভিস বারবার আশ্রয় হোটেলগুলির বিকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে ব্যর্থ হন। মিঃ জার্ভিস বলেছেন, “আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কারণে এটি হোটেল হবে না এবং তাই এটি অন্যান্য, আরও উপযুক্ত আবাসনের একটি পরিসীমা হতে হবে,” মিঃ জার্ভিস বলেছেন। মঙ্গলবার এপিং ফরেস্ট জেলা কাউন্সিল একটি অস্থায়ী হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জিতেছে, আশ্রয়প্রার্থীদের একটি এসেক্স হোটেলে রাখা থেকে বিরত রেখেছিল, এটি সহিংস বিক্ষোভের পরে “অশান্তির জন্য খাওয়ানোর ক্ষেত্র” হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করে। লেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এটি 2029 সালের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য হোটেলগুলির ব্যবহার শেষ করবে, তাদের পরিবর্তে সরকারী আবাসন এবং ছোট নৌকা ক্রসিংগুলি মোকাবেলা করে।
ইপিং আশ্রয় হোটেল নম্বর তিন মাসের মধ্যে 28 থেকে 199 থেকে বেড়েছে
হাউজিং আশ্রয় প্রার্থীদের থেকে কোনও হোটেলকে আটকানোর জন্য আইনী মামলার কেন্দ্রে একটি কাউন্সিল ছিল শীর্ষ দশকে স্থানীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে রয়েছে যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই ধরণের আবাসে থাকা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল।
এসেক্সে ইপিং ফরেস্ট জেলা কাউন্সিল এই বছরের মার্চ মাসে তার অঞ্চলে হোটেলগুলিতে 28 টি আশ্রয়প্রার্থী থেকে জুনের শেষের দিকে 199 পর্যন্ত গিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার হোম অফিস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ডেটা ব্রেকডাউনটি কাউন্সিল একটি হাইকোর্টের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার সুরক্ষার দু’দিন পরে এসেছে যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসন হিসাবে এপিংয়ের বেল হোটেল ব্যবহারকে অবরুদ্ধ করে।
আইনী মামলাটি বেল হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ এবং পাল্টা প্রতিবাদ অনুসরণ করেছিল।
হোম অফিসের তথ্য অনুসারে, জুনের শেষের দিকে ইউকে হাউজিং আশ্রয়প্রার্থী হোটেলগুলিতে 124 স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছিল।
এটি যুক্তরাজ্যের সমস্ত কর্তৃপক্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।
যেহেতু ইপিং কেসটি অভিবাসী হোটেল ব্যবহার শেষ করতে পারে – আশ্রয় প্রার্থীরা আর কোথায় যেতে পারেন?
ইপিং ফরেস্ট জেলা কাউন্সিল বেল হোটেলে আশ্রয়প্রার্থীদের আয়োজিত হওয়া বন্ধ করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জিতেছে, বলেছে যে এটি “অশান্তির জন্য খাওয়ানোর ক্ষেত্র” হয়ে উঠেছে।
রায়টির জন্য বর্তমানে হোটেলে রাখা সমস্ত অভিবাসীদের প্রয়োজন – গত মাসের প্রায় 140 জন পুরুষ – 12 সেপ্টেম্বর বিকেল চারটার মধ্যে চলে যেতে হবে।
শ্রম সাংসদ সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা কল্পনা করার পরে অগ্নিসংযোগের আক্রমণকে নিন্দা করেছেন
শ্রম সাংসদ অলিভার রায়ান তার উপাদানগুলিতে “তাদের ত্বকের রঙের জন্য” সাম্প্রতিক আক্রমণ এবং একটি ভবনের উপর অগ্নিসংযোগের আক্রমণকে নিন্দা করেছেন যা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।
বার্নলে এমপি বলেছিলেন: “গ্যানোতে গত রাতে, হিটলফিল্ড প্রাথমিক থেকে 100 মিটার দূরে একটি বিল্ডিং অনলাইন জল্পনা কল্পনা করার পরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একজন সংস্কার কাউন্সিলর বলেছিলেন যে এটি একটি এইচএমও সাইটে রূপান্তরিত হচ্ছে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে বোঝায় যে এটি অবৈধ অভিবাসীদের বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “সংস্কার কাউন্সিলররা একজনের জন্য প্রার্থনা করে এবং তারা যতটা সম্ভব চাবুক মারার পরেও আমি পরিষ্কার হতে চাই, বার্নলে আসনে আমাদের কোনও আশ্রয় হোটেল নেই।
“আমাদের যা আছে তা বেশ লজ্জাজনকভাবে, পরিবার এবং ব্যক্তিরা আমাদের অঞ্চলে আক্রমণ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ পরিবার এবং ব্রিটিশ ব্যক্তিরা তাদের ত্বকের রঙের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, উইন্ডোগুলি এমন বাড়িতে রাখা হয়েছিল যেখানে লোকেরা আশ্রয়প্রার্থীদের জীবিত বলে ধরে নিচ্ছে।”
যুক্তরাজ্যের মাইগ্রেশন নম্বরগুলি আসলে কী দেখায়
মঙ্গলবার এটি একটি হাইকোর্টের রায় অনুসরণ করেছে যে এসেক্সের এপিং -এ বেল হোটেল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল, আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাইটে সহিংস প্রতিবাদের এক স্ট্রিংয়ের পরে এটি “অশান্তির জন্য খাওয়ানোর ক্ষেত্র” হয়ে উঠেছে।
যেহেতু তাদের অঞ্চলগুলিতে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞার সন্ধানকারী কাউন্সিলগুলি থেকে নতুনভাবে আইনী পদক্ষেপের জন্য শ্রম ধনুর্বন্ধনী, নতুন হোম অফিসের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে গত বছরে আশ্রয় দাবি করা লোকের সংখ্যা রেকর্ড 111,000 এ বেড়েছে, যখন ছোট নৌকাগুলি ক্রমবর্ধমান হারে চ্যানেলটি অতিক্রম করে চলেছে।
আমাদের ডেটা সংবাদদাতা অ্যালিকজা হাগোপিয়ান থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটি এখানে পড়ুন:
