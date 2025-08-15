আসল তারকা রেজিনা হল এবং আনা ফারিস রিটার্ন

ভীতিজনক সিনেমা 6 2000 সালের চলচ্চিত্রের দুটি মূল তারকা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা সিরিজটি চালু করেছে। ২০২26 সালের ১২ ই জুন প্রেক্ষাগৃহে আগত, আসন্ন স্ল্যাশার কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির রিবুট হিসাবে কাজ করে, ওয়ায়ান ব্রাদার্স রিক আলভারেজের সাথে লিখতে ও প্রযোজনায় ফিরে আসেন। মারলন এবং শান ওয়ানয়ানস শর্ট এবং রে চরিত্রে সিনেমায় অভিনয় করবেন। তারা ডেভ শেরিডানের সাথে যোগ দিয়েছেন, যিনি অফিসার ডাফি হিসাবে ফিরে আসবেন।
এখন, সময়সীমা এটি নিশ্চিত করেছে রেজিনা হল এবং আনা ফারিস ব্রেন্ডা এবং সিন্ডি হিসাবে তাদের ভূমিকাগুলি পুনরায় প্রকাশ করবেন। দুই তারকা তারা যে ভূমিকা পালন করেছে তার জুতাগুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য তাদের উত্সাহ প্রকাশ করেছিল ভীতিজনক সিনেমা এবং ওয়ায়ান ব্রাদার্সের সাথে পুনর্মিলন। নীচে তাদের বিবৃতি দেখুন:
আমরা ব্রেন্ডা এবং সিন্ডিকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনতে অপেক্ষা করতে পারি না এবং আমাদের দুর্দান্ত বন্ধু কেইনেন, শন এবং মার্লনের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারি – তিনজন পুরুষের জন্য আমরা আক্ষরিক অর্থে মারা যাব (ব্রেন্ডার ক্ষেত্রে আবারও)। “
ভীতিজনক চলচ্চিত্র 6 এর জন্য এর অর্থ কী
ওয়ানয়ান ব্রাদার্সের দীর্ঘকালীন সহযোগী মাইকেল টিডস পরিচালনা করতে চলেছেন ভীতিজনক সিনেমা 6যা অক্টোবরে উত্পাদনে যাবে। যদিও বেশিরভাগ বিবরণ অজানা থেকে যায়, শেরিডান এর আগে নিশ্চিত করেছে যে ঘোস্টফেস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে আসবে। হল এবং ফারিস দুজনেই এর প্রথম চারটি কিস্তিতে অভিনয় করেছেন ভীতিজনক সিনেমা ফ্র্যাঞ্চাইজি
ফারিসের সিন্ডি ক্যাম্পবেল মূল ভিত্তিক চিৎকার কাস্ট সদস্য নেভ ক্যাম্পবেলের সিডনি প্রেসকোট, অন্যদিকে ব্রেন্ডা মূলত মরিন ইভান্স ইন এর প্যারোডি চিৎকার 2 এবং মার্থা মেকস ইন চিৎকার 3। মজার বিষয় হল, ক্যাম্পবেল নির্ধারিত সময়ে ফিরে আসবে চিৎকার 7।
2000 এর দশক ভীতিজনক সিনেমা উদ্বোধনী উইকএন্ডে $ 42.5 মিলিয়ন উপার্জন করে আর-রেটেড হরর মুভিগুলির জন্য একটি বক্স অফিস খোলার রেকর্ড সেট করুন। এটি নাটকের রান শেষ হওয়ার পরে, সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী 896 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে এবং পরিণত হয়েছিল সর্বাধিক উপার্জনকারী আর-রেটেড হরর মুভিগুলির মধ্যে একটি। হল এবং ফারিসের রিটার্ন পুনর্মিলনটি তৈরি করে ভীতিজনক সিনেমা 6 আরও তাৎপর্যপূর্ণ।
আমাদের রেজিনা হল এবং আন্না ফারিসের ভীতিজনক মুভি 6 এ ফিরে আসা
হল এবং ফারিসের রিটার্ন আরও ইঙ্গিত করে যে ভীতিজনক সিনেমা 6 সম্ভবত হয় ব্যবহার করে চিৎকার এর মূল অনুপ্রেরণা এবং আখ্যান ভিত্তি হিসাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে হরর ফ্লিক প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যাবর্তন থেকে চূড়ান্ত গন্তব্য থেকে টেরিফায়ার 3 এবং চিৎকার 6ওয়ায়ান ব্রাদার্স এতে মজা করতে পারে এমন প্রচুর সিনেমা রয়েছে।
পূর্বে, ভাইয়েরা জানিয়েছেন যে ষষ্ঠ কিস্তিটি কী তৈরি হয়েছিল তার মূল বিষয়গুলিতে ফিরে আসার অর্থ ভীতিজনক সিনেমা 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে একটি ঘটনা। হল এবং ফারিসের রিটার্ন অবশ্যই সিনেমার পরে একটি খাঁটি হিসাবে আসন্ন এন্ট্রিটি আরও প্রতিষ্ঠিত করে ভীতিজনক মুভি 5রিবুট চেষ্টা ব্যর্থ।
অন্যদিকে, হরর মুভি ট্রেন্ডগুলিতে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজি এত ভাল, এমন একটি সুযোগ রয়েছে যে দুটি আসল তারকাদের ফিরে আসার ভীতিজনক সিনেমা 6 শক্তি হরর মুভি সিক্যুয়ালে মূল কাস্টগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার বিষয়ে মন্তব্য হিসাবে পরিবেশন করুন।
ভীতিজনক সিনেমা (2025)
- প্রকাশের তারিখ
-
18 অক্টোবর, 1991
- রানটাইম
-
88 মিনিট
- পরিচালক
-
ড্যানিয়েল এরিকসন
- লেখক
-
ডেভিড লেন স্মিথ
- প্রযোজক
-
কিথ ব্রুনসন