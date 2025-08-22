আসল পাপটি কেবল একটি মরসুমের পরে বাতিল করা হয়েছিল

“ডেক্সটার” এর মূল সিরিজের ফাইনালে পোলারাইজিং সংবর্ধনার পরে, প্রাক্তন সিরিজের শোরুনার ক্লাইড ফিলিপস সিরিয়াল কিলার ডেক্সটার মরগান (মাইকেল সি হল) এর গল্প চালিয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে “ডেক্সটার: নিউ ব্লাড” সিক্যুয়াল সিরিজটি বিকাশ করেছিলেন। সমাপ্তি যে সিরিজ, যা প্রাক্তন মিয়ামি মেট্রো পিডি নিউইয়র্ক শহরে একটি উইন্ট্রি উপকূলে নতুন জীবনযাপন করতে দেখেছিল, মূলত শিরোনামের চরিত্রটিকে আরও উপযুক্ত শেষের সমাপ্তি দিয়ে আবার জাহাজটি সঠিক করার চেষ্টা করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ডেক্সটারের “মৃত্যু” তার কিশোর পুত্র হ্যারিসন (জ্যাক অ্যালকোট) এর হাতে আবারও প্রমাণিত হয়েছিল যে ভক্তদের মতে আবারও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হয়ে উঠেছে। এটি সত্যই মনে হয়েছিল “ডেক্সটার” ফ্র্যাঞ্চাইজি এটি তৈরি করা শেষ ভুলটি অর্জনের জন্য চিরস্থায়ী অবস্থায় থাকবে।
ফ্ল্যাগশিপ শোয়ের মজাদার মুহুর্তগুলির কিছু বিবেচনা করে প্রিকোয়েল সিরিজের ধারণাটি নিয়ে প্রাথমিকভাবে উপহাস করা সহজ ছিল তরুণ ডেক্সটার বেশিরভাগই হাস্যকর ভয়ঙ্কর উইগের মধ্যে হল বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি প্যারামাউন্টকে বাধা দেয় বলে মনে হয় না, কারণ পরের বছর ফিলিপসকে একটি বিকাশের জন্য গ্রিনলাইট দেওয়া হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত “ডেক্সটার: অরিজিনাল সিন” হয়ে ওঠে। মূল সিরিজের প্রথম মৌসুমের ঘটনার 15 বছর আগে, “অরিজিনাল সিন” একটি 20 বছর বয়সী ডেক্সটার (প্যাট্রিক গিবসন) অনুসরণ করে তার দত্তক বাবা হ্যারি মরগান (ক্রিশ্চান স্লেটার) দ্বারা তার মারাত্মক আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কোডের মাধ্যমে ধরা না পড়ে কীভাবে হত্যা করতে হয় তা শিখতে শেখানো হয়। মিয়ামি মেট্রো পিডি ইন্টার্ন থেকে রক্তের স্প্যাটার অ্যানালিস্টের কাছে ডেক্সটারের ইতিহাস সম্পর্কে পূরণের জন্য দেড় দশক একটি বড় ব্যবধান, সুতরাং এটি সম্ভবত কয়েক মৌসুমে বিস্তৃত হতে পারে, তবে এটি সূর্য রয়েছে বলে মনে হয় আংশিক “ডেক্সটার” সাম্রাজ্যে সেট করুন।
কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিভিন্নপ্যারামাউন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে “ডেক্সটার: অরিজিনাল সিন” বাতিল করে দিয়েছে মাত্র একটি মরসুমের পরে। শিরোনামের চরিত্রের কিল টেবিলের কাছে শোটি স্ট্র্যাপ করা এপ্রিলের দ্বিতীয় মরসুমের জন্য এটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল বলে বিবেচনা করে বেশ অবাক করে দিয়েছিল। যদিও /ফিল্মের রাসেল মারে ডেক্সটারের টেলিভিশন আউটপুটটির নিম্ন স্তরের দিকে “মূল পাপ” রেখেছেন, প্রিকোয়েল সিরিজটি ইতিবাচক সংবর্ধনায় মিশ্রিত হয়েছে এবং রয়েছে পচা টমেটোতে একটি 70% সমালোচনামূলক রেটিংশালীন রেটিং প্রাপ্ত ছাড়াও। আপনি যদি ভাবছেন যে প্যারামাউন্ট কেন শোটাইম শোতে প্লাগটি টানছে তবে কয়েকটি কারণ রয়েছে।
ডেক্সটার: মূল পাপ প্রাথমিকভাবে 2 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল
থেকে রিপোর্ট বিভিন্ন “মূল পাপ” বাতিলকরণ বোঝায় “ডেক্সটার: পুনরুত্থান” এর দিকে মনোনিবেশ করার ফলাফল, যা “নতুন রক্ত” এর ইভেন্টগুলির কয়েক সপ্তাহ পরে উঠে আসে। প্রাথমিক সিক্যুয়াল সিরিজের সিক্যুয়াল সিরিজটি ডেক্সটার (হল) অনুসরণ করে কেবল তার বন্দুকের ক্ষত থেকে বুকের দিকে নিরাময় করে না, বরং হ্যারিসনকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনুসরণ করে। সেখানে থাকাকালীন তিনি নিজেকে উমা থুরম্যান, নীল প্যাট্রিক হ্যারিস, ক্রিস্টেন রিটার এবং পিটার ডিনক্লেজের অভিনয় করেছেন এমন সিরিয়াল কিলারদের একটি ক্লাবের সংগে মিশে গেছেন। যেখানে “নিউ ব্লাড” মূলত আয়রন লেক শহরে থাকা জিনিসগুলি রেখেছিল, সেখানে “পুনরুত্থান” বর্তমানে সিরিয়াল কিলারের খেলার মাঠের এক ধরণের হিসাবে সিরিজের স্কোপকে সম্প্রসারণ করছে। চলতি মৌসুমে প্রায় দুটি পর্ব বাকি রয়েছে, এবং প্যারামাউন্ট এপিসোডগুলির সম্ভাব্য দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য একটি লেখকদের ঘর খুলছে, সম্ভবত এটি সম্ভবত ফিরে তাকানোর পরিবর্তে গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল।
বৈচিত্রের মতে, স্কাইড্যান্সের সাথে প্যারামাউন্টের সাম্প্রতিক একীভূতকরণ হ’ল এক্সিকিউটিভ ম্যাট থুনেলেলকে আবারও ভূমিকায় রোপণ করা হলটিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করার জন্য প্রিকোয়েল রুটকে কুঠার করতে বাধ্য করেছিলেন। এটি একটি স্মার্ট সিদ্ধান্ত, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা। প্যাট্রিক গিবসন যতটা তাঁর টেলিভিশন পূর্বসূরীর অনুকরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কখনও কখনও ছাপ হিসাবে এসেছিল। তাঁর অভ্যন্তরীণ একাকীত্বটি হল দ্বারা কণ্ঠ দেওয়া হওয়ায় তিনি প্রায় প্রতিটি পর্বে ছড়িয়ে পড়বেন। প্রিকোয়েলটি হলের ডেক্সটারের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যার জীবন “নতুন রক্ত” শেষ হওয়ার মাত্র মুহুর্তের পরে হাসপাতালে যাওয়ার পথে চোখের সামনে ঝলকানি করছে। গিবসন হলের উপস্থিতি ছাড়া নিজের ধরে রাখতে না পারলে তরুণ ডেক্সটার ব্যর্থ হতে পেরেছিলেন।
“মূল পাপ” এর অন্যতম বৃহত্তম, উহ, স্থিতাবস্থা থেকে খুব দূরে বিপথগামী না হওয়ার মধ্যে রয়েছে। প্রথম পর্বের শেষে, গিবসনের ডেক্সটার ইতিমধ্যে মিয়ামি মেট্রো পিডির মধ্যে একটি ফিক্সচার। ডিটের মতো চরিত্রগুলি। মারিয়া লাগুয়ার্তা (ক্রিস্টিনা মিলিয়ান), ডিট। অ্যাঞ্জেল বাতিস্তা (জেমস মার্টিনেজ), এবং ভিন্স মাসুকা (অ্যালেক্স শিমিজু) একই ধরণের পোশাক পরেছিলেন যা তারা প্রায়শই মূল সিরিজে পরেন একই ধরণের পোশাক পরেছিলেন। এটি “ডেক্সটার” আফিকোনাডোসের জন্য “মুপেট বেবিস” এর মতো। “অরিজিনাল পাপ” মূলত অতিমাত্রায় এবং অপ্রয়োজনীয় অনুভূত হয়েছিল, কারণ ফ্ল্যাগশিপ শোয়ের আটটি মৌসুমে যে কেউ দেখেছেন সে ইতিমধ্যে অনুমান করা যায়নি এমন অন্বেষণ করার মতো খুব কমই রয়েছে। এটি যেতে দেখে আমরা দু: খিত নই।
“ডেক্সটার: অরিজিনাল সিন” এর প্রতিটি পর্ব বর্তমানে প্যারামাউন্ট+এ স্ট্রিমিং করছে।