আসল হাল্ক হোগান ‘সাফল্য, ট্র্যাজেডি এবং মিসটপগুলি পরীক্ষা করে
‘আসল হাল্ক হোগান’
নতুন টিএমজেড ডক কীভাবে তিনি বিশ্বকে জয় করেছিলেন তা পরীক্ষা করে
… প্লাস ট্র্যাজেডি, মিসটপস

প্রকাশিত


080825_hulk_hogan_promo_opening_kal

টিএমজেড স্টুডিওস

হাল্ক হোগান পেশাদার কুস্তি এবং একটি বিশাল আইকন হয়ে ওঠে, তবে ট্র্যাজেডি এবং স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতগুলি তার উত্তরাধিকারকে জটিল করে তোলে … এবং আমরা তার নিকটতম কিছু বন্ধুদের সাথে কথা বলি, প্রাক্তন ডাব্লুডব্লিউই হানচো সহ ভিন্স ম্যাকমাহনতিনি কীভাবে চিরতরে পপ সংস্কৃতি পরিবর্তন করেছেন তা পরীক্ষা করে দেখুন।

আমরা “টিএমজেড প্রেজেন্টস: দ্য রিয়েল হাল্ক হোগান” তে হাল্কের জীবনে গভীরভাবে ডুব দিয়েছি … হাল্ক কীভাবে বিশ্বকে জয় করেছিল তা ফিরে তাকিয়ে। সমস্ত হাল্কের বিশাল জয়ের জন্য, প্রচুর ভুল ছিল … প্রায়শই তার নিজের পরিবারকে জড়িত করে – এবং আমরা সেখানেও সেখানে যাই।


রিয়েল-হাল্ক-হোগান-কী-আর্ট-হরিজন্টাল

টিএমজেড স্টুডিওস

আমাদের ডকুমেন্টারিটি আমরা শব্দটি পাওয়ার মুহুর্তের সাথে শুরু হয় হাল্ক মারা গিয়েছিলেন … এবং আপনি আমাদের নিউজরুমকে অ্যাকশনে চাবুক দেখছেন যখন আমরা তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি ভেঙে দিয়েছি।


সিলভেস্টার স্ট্যালোনভিন্স ম্যাকমাহন, মিক ফোলি, বিল গোল্ডবার্গ, জিমি হার্ট এবং মার্ক হেনরি সাক্ষাত্কারে বসুন, হাল্কের সাথে তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের নিয়ে যান … এবং আমরা ডাব্লুডাব্লুই সুপারস্টারদের সাথেও কথা বলি আলেক্সা ব্লিস, প্রভু জ্যাকব এবং শার্লট ফ্লায়ার

“টিএমজেড প্রেজেন্টস: দ্য রিয়েল হাল্ক হোগান” প্রিমিয়ার আজ রাতে ফক্সে রাত 8 টায় ইটি এবং পরের দিন হুলুতে।

