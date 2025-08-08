আসামী যিনি মাটিযুক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ন্যাপিজের বাইরে নার্সারিগুলি তাত্ক্ষণিক কারাগারের মেয়াদ এড়িয়ে চলেন

একজন বিবাদী যিনি মাতাল প্রাপ্ত বয়স্ক ন্যাপিজকে ফেলে দিয়েছিলেন এবং বাচ্চাদের নার্সারিগুলির বাইরে বিন্দুতে উঠেছিলেন, তিনি রিমান্ডে থাকাকালীন বারবার লাঞ্ছিত হওয়ার পরে তাত্ক্ষণিক কারাগারের মেয়াদ এড়িয়ে গেছেন।
অ্যাবি টেলর দুধের বোতলগুলিতে মলমূত্র এবং একটি “উদ্ভট” সিরিজের ঘটনার সময় একটি নার্সারির আগুনের পালাতে পারে।
একটি আদালত শুনেছে যে 46 বছর বয়সী এই মহিলা একজন মহিলা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, তবে তাকে একটি পুরুষ কারাগারে বন্দী করা হচ্ছে এবং শুক্রবার সাজা দেওয়ার শুনানির সময় তাকে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সর্বনাম দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
টেলরকে দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল, যা বিচারক তার হেফাজতে “বিশেষত কঠিন সময়” সম্পর্কে শোনার পরে দু’বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।
সাউথ শিল্ডস থেকে আসা আসামী দক্ষিণ টাইনেসাইডের নার্সারিগুলিতে বিষাক্ত উপকরণগুলির – মানব বর্জ্যযুক্ত ন্যাপিজ – তিনটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল।
টেলর একটি ব্যবসায়ের কাছ থেকে ক্লিনিকাল বর্জ্য ব্যাগ চুরি করে এবং যুক্তিসঙ্গত অজুহাত ছাড়াই নার্সারির 10 মিটারের মধ্যে থাকার মাধ্যমে নটিংহামশায়ার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট দ্বারা পূর্বে আরোপিত একটি ফৌজদারি আচরণের আদেশ লঙ্ঘন করার বিষয়টিও স্বীকার করেছেন।
এপ্রিলে আগের সাজা প্রদান শুনানি স্থগিত হওয়ার পরে, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্ট শুনেছে যে টেলরকে অপরাধমূলক আচরণের আদেশের আরও তিনটি লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে প্রায় তিন মাস ধরে হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল।
প্রসিকিউটেন জেন ফোলি বলেছেন, ক্লিডনের এক নার্সারির কর্মীরা লক্ষ্য করেছেন যে ন্যাপিজিকে “তারা যেগুলি ব্যবহার করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়” এই প্রাঙ্গনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে “একটি পাক্ষিক ভিত্তিতে” এবং ২০২৩ সালের মে মাসে, কর্মীদের এক মহিলা সদস্য টেলরকে একটি বিনের বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছিলেন।
আদালত শুনেছে যে সাউথ শিল্ডস নার্সারির ম্যানেজার একই রকম ঘটনার শিকার হয়েছিল বলে জানিয়েছে যে কেউ কেউ 2023 সালের জানুয়ারিতে ক্লিনিকাল বর্জ্য বিনের একটি “ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে” দেখে রিপোর্ট করেছেন।
জারোর আরেকটি নার্সারি গাড়ি পার্কের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা 50 টি ন্যাপিজ ছিল এবং শিশুদের দুধের বোতল এবং আগুনের পালাতে গন্ধ পেয়েছিল, কর্মীরা অবশেষে সকালে খুলতে অস্বীকার করেছিল, মিসেস ফোলি জানিয়েছেন।
২০২৩ সালের এপ্রিলে নটিংহামশায়ার ম্যাজিস্ট্রেটরা তিন বছরের অপরাধমূলক আচরণের আদেশ চাপিয়ে দেয় যে টেলরকে তার ট্রাউজারের উপর একটি বড় প্রাপ্তবয়স্ক ন্যাপি পরা ন্যাপি বিন থেকে আরোহণের পরে নার্সারিতে হয়রানি, অ্যালার্ম বা সঙ্কটের কারণ হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করার পরে তাকে নার্সারিগুলির 100 মিটার মধ্যে যেতে বাধা দেয়।
টেলরকে সেই ঘটনার পরে সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছিল এবং “ঘুমাতে এবং স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেতে” একটি বিনে যেতে স্বীকার করেছিলেন।
আদালতকে 2014 সালে ফিরে যাওয়ার মতো একই ঘটনাগুলির কথা বলা হয়েছিল।
মিসেস ফোলি বলেছেন, এই বছরের জুনে টেলর বিন-সম্পর্কিত ঘটনার সাথে অপরাধমূলক আচরণের আদেশের তিনটি লঙ্ঘন স্বীকার করেছেন।
একটি ঘটনায়, গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর, ফ্ল্যাটের একটি ব্লকের একজন ক্ষুব্ধ বাসিন্দা টেলরকে একটি সাম্প্রদায়িক বিনের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে, তড়িঘড়ি করে তার ট্রাউজারগুলি টেনে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার মুখোমুখি হওয়ার পরে দৌড়ে এসেছিল।
আদালতকে বলা হয়েছিল টেলরের ফেসবুক প্রোফাইলকে “প্রাপ্তবয়স্ক শিশু ডায়াপার প্রেমিক” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ডিফেন্ডিংয়ে নিক লেন বলেছেন, টেলর “হেফাজতে একটি বিশেষ সময় কাটালেন” এবং “বেশ কয়েকটি শারীরিক হামলার সাপেক্ষে”।
আদালত শুনেছে যে একটি মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে টেলর কোনও নির্ণয়যোগ্য তীব্র মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থার কারণে ভোগেন না।
বিবাদীর “ভয়াবহ ব্যক্তিগত পরিস্থিতি এবং লালন -পালনের” ছিল, এটি বলা হয়েছিল।
বিচারক, রেকর্ডার রিচার্ড হার্মান বলেছেন: “এটি একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক অপরাধের সেট, আপনার উদ্ভট অপরাধের পিছনে অনুপ্রেরণাকে সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে আপনার ব্যর্থতার দ্বারা আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।”
তিনি বলেছিলেন যে টেলরের হেফাজতে সময় সম্পর্কে শোনার পরে তিনি দুই বছরের কারাদণ্ডের সাজা স্থগিত করবেন, তিনি বলেছিলেন: “আমি জানি যে আপনি যদি এই আদেশটি কোনওভাবে লঙ্ঘন করেন তবে আপনি কী আশা করবেন তা আপনি জানেন।”
টেলর, যার একটি জিপিএস মনিটরিং ট্যাগ থাকবে, তাকেও 100 ঘন্টা অবৈতনিক কাজ এবং 40 দিনের পুনর্বাসনের ক্রিয়াকলাপ চালানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল।
সাউথ টাইনেসাইড কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “এটি একটি অস্বাভাবিক, জটিল এবং বিরক্তিকর মামলা ছিল যা আমাদের পরিবেশগত প্রয়োগ ও আইনী দলগুলির কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের জন্য আদালতের সামনে আনা হয়েছিল।
“আমরা শিশুদের তাদের যত্নে সুরক্ষায় নার্সারি কর্মীদের সাহসের পাশাপাশি আমাদের তদন্তে প্রদত্ত সহায়তার প্রশংসা করতে চাই।
“আপত্তিজনক কারণে বাবা -মা, কর্মী, শিশু এবং জনসাধারণের জন্য গুরুতর চাপ, অশান্তি এবং অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা সন্তুষ্ট যে আমাদের তদন্তের ফলে দায়বদ্ধ ব্যক্তি যথাযথ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।”