“আসুন” প্রকল্পটি এক বছর ধরে শান্তিপূর্ণ ইউক্রেনীয়দের সহায়তা করে আসছে। আমরা এতে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন করতে চাই, অন্যকে সমর্থন করা বন্ধ করবেন না (এবং আমরা এমন কিছু নিয়ে এসেছি যা আপনাকে সমর্থন করতে পারে) -মিডুজা

ঠিক 12 মাস আগে, পূর্ণ -স্কেল রাশিয়ান আগ্রাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে আমরা প্রকল্পটি চালু করেছি «আসুন “। এর নির্মাতারা হলেন মেডুসা এবং বৃষ্টি। প্রকল্পটি রাশিয়ার আগ্রাসনে ভুগছে এমন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।

“আসুন” তিনটি প্রধান দিকে কাজ করে:

ক্ষেপণাস্ত্র ধর্মঘটের কারণে যারা আবাসন ছাড়াই চলে গিয়েছিলেন তাদের সহায়তা করুন। তাদের অস্থায়ী আবাসন সরবরাহ করা হয়, তারা পণ্য, জামাকাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেয় এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা সরবরাহ করে।

ফ্রন্ট -লাইনের অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের সহায়তা। যে লোকেরা গোলাগুলির অধীনে থাকতে বাধ্য হয় তারা মানবিক সহায়তা নিয়ে আসে এবং একটি সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। যারা চান তবে তারা নিজেরাই ছেড়ে যেতে পারবেন না, তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধের কারণে মালিকদের দ্বারা আহত বা হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের সহায়তা।

“আসুন” ইউক্রেনীয় সহায়তা সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে: তিনি মাটিতে কী কাজ করতে হবে তা খুঁজে পান এবং তাদের মধ্যে সংগৃহীত অনুদান বিতরণ করেন। এছাড়াও, “আসুন” ব্যক্তি বা পরিবারগুলির জন্য এবং অন্যদের জন্য লক্ষ্যযুক্ত ফি পরিচালনা করে।

কাজের বছর চলাকালীন, “আসুন” মোট 810 হাজার ইউরো অনুদান সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা ১ 16 টি সংস্থাকে সমর্থন করেছি যে ২৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ, সাত হাজারেরও বেশি মানুষ, সাশ্রয় করেছেন এবং ১৫ হাজার প্রাণী রেখেছেন। এছাড়াও, 60 টিরও বেশি লোক লক্ষ্যবস্তু সহায়তা পেয়েছে।

সেখানে – সংগ্রহটি কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর। এখানে – কোন সংস্থাগুলি “আসুন আমরা সহায়তা করি” এবং কীভাবে তারা নিজেরাই সহায়তা করে। এখন আমরা আপনাকে এমন লোকদের এবং প্রাণীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যারা সমর্থন পেয়েছেন (আপনি লিঙ্কগুলি দ্বারা তাদের কয়েকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত গল্প পড়তে পারেন)।

বখমুত থেকে চাচা টোলিয়া

চাচা টোল্যা সারাজীবন লকস্মিথ হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি বখমুতে একা থাকতেন: প্রেমের সাথে দেখা করার জন্য এবং আত্মীয়স্বজনরা মারা যান। 2022 এর গ্রীষ্মে তাকে ক্রেমেটরস্কে সরিয়ে নেওয়া হয়। চাচা টোল্যা সেখানে একটি ঘা পা চিকিত্সা এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে বাড়িতে আর ছিল না, এবং গ্যাংগ্রিনের কারণে আমার পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। অপারেশনের পরে, আঙ্কেল টোলিয়া চার মাস ধরে হাসপাতালে থাকতেন এবং ডিনিপারে “বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা” আশ্রয় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যা “আসুন” দ্বারা সহায়তা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা তাকে তাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, একটি স্ট্রোলার এবং ক্রাচ কিনেছিলেন যাতে তিনি রাস্তায় যেতে পারেন এবং এখন তারা তার নথিগুলি পুনরুদ্ধার করতে এবং একটি অক্ষমতা আঁকানোর চেষ্টা করছেন।

মারিয়া, আর্টেম এবং তাদের ছেলে বোগদানকে পোকরভস্কের নীচে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যখন সামনের অংশটি তাদের বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ছিল। তাদের জন্য, এই সরিয়ে নেওয়া এক বছরে দ্বিতীয় হয়ে গেছে। মারিয়া, আর্টেম এবং বোগদান ডিনিপারের আশ্রয়কেন্দ্রে পড়েছিলেন, যা “থু” এর আরেক অংশীদার চিলড্রেন নিউ জেনারেশন ফাউন্ডেশন খুলেছিল, তারা সেখানে স্বাভাবিক (মাস) এর চেয়ে বেশি দিন বাস করত, কারণ মারিয়া দেরী গর্ভধারণের মধ্যে ছিল। In early January, she gave birth to a daughter to Ulyana. Now the family is trying to establish life in the Kyiv region. “I want to find a house, even a small one, get a job and work, work, work,” says Artem.

খরকভ থেকে কারিনা

কারিনা বাচ্চাদের কোচ হিসাবে কাজ করে এবং একটি ছোট ছেলের সাথে থাকে। খালকভের অ্যাপার্টমেন্টে গোলাগুলির কারণে পুড়ে যাওয়ার পরে তারা উজগোরোডে চলে এসেছিল। কারিনা এই প্রকল্পটি “আসুন” আবাসন ভাড়া “আসুন” জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তার বেতনগুলি নিজের এবং তার ছেলের পক্ষে সবেমাত্র যথেষ্ট ছিল এবং করিনাকেও বয়স্ক পিতামাতাকেও যুদ্ধের কারণে আবাসন ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের সহায়তা করা দরকার (এখন তারা গ্রামে বাস করে খারকভ অঞ্চল)। “আসুন” এর সহায়তায়, করিনা এক হাজারেরও বেশি ইউরো সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল – এই অর্থ ভাড়া আবাসন, ইউটিলিটিস এবং অন্যান্য পরিবারের প্রয়োজনের জন্য অর্থ প্রদান করতে গিয়েছিল।

২ 27 বছর বয়সী দারিয়া ক্রিভয় রোগে থাকেন এবং আমার সৎপিতা ইগরের সাথে তাঁর ছোট ভাই-বোনদের যত্ন নেন। দারিয়ার মা, ইগরের স্ত্রী দখলের সময় খেরসনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং পরিবারটি ২০২২ সালের শেষের দিকে ক্রিভয় রিহে চলে যাওয়ার পরেই মারা যায়। ইগর অন্য এক মহিলার সাথে দেখা করেছিলেন, তারা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সময় পাননি: একটি ক্ষেপণাস্ত্র চলাকালীন তিনি মারা গিয়েছিলেন: ১ January জানুয়ারী, ২০২৫ এ আক্রমণ। রকেটটি তাদের বাড়ির উঠোনে আঘাত করেছিল এবং এটি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তাই পরিবার যুদ্ধের সময় দুটি মা এবং দুটি বাড়ি হারিয়েছে। “আসুন” ডারিয়া, ইগর এবং আবাসন ভাড়া সহ শিশুদের সহায়তা করে, একটি নিরাপদ শহরে চলে যেতে এবং প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা কিনতে সহায়তা করে। সংগ্রহ এখনও যায়।

২০২৪ সালের শুরুর দিকে, রাশিয়ান এয়ার বোমাটি সেই বাড়িতে আঘাত করেছিল যেখানে ভ্লাদিমির তার স্ত্রী তাতায়না এবং ১১ বছরের ছেলে মার্কের সাথে থাকতেন; তাদের সাথে সেই মুহুর্তে ছিল তাতায়না নাজরের ভাগ্নে। মার্ক মারা গেলেন। নাজার বেঁচে গেলেন; গোলাগুলির পরে, তিনি উল্টো দিকে ঝুলিয়ে, শক্তিবৃদ্ধির পিছনে পা জড়িয়ে ধরেন এবং ভ্লাদিমির উদ্ধারকারীরা না আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখতে সহায়তা করেছিলেন। তাতায়না গুরুতর আঘাত পেয়েছিল, তার একটি খণ্ডিত কশেরুকা ছিল। “লেট” এর সংগ্রহটি ইমপ্লান্টের ব্যয়টি covered েকে রাখে যাতে তাতায়ানা কোনও অপারেশন করতে পারে।

নিকোলিয়েভ অঞ্চল থেকে দিমিত্রি

দিমিত্রি মানবিক সহায়তা নিয়ে মানবিক সহায়তা পরিবহন করে এবং লোককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। 2023 সালে, তাকে একটি খনি দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ব্যবহারিকভাবে তার বাম চোখ দেখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি আরও ভাল হওয়ার সাথে সাথে তিনি অন্যকে সাহায্য করতে থাকলেন। দিমিত্রি ১৩ টি গ্রামের তত্ত্বাবধানে – প্রায় কেউই সেখানে পায় না, তাকে ছাড়া। তিনি সেখানে বাড়িতে পুনরুদ্ধার করেন, ঠাকুরমার সাথে ঘাস কাটাচ্ছেন এবং কেবল তাদের সাথে চা পান করেন। তার পুরানো গাড়িতে খুব কম জায়গা ছিল এবং সে ভাঙা রাস্তাগুলি সামলাতে পারেনি। দিমিত্রির পুঁতি দরকার ছিল – এবং “আসুন তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যাক।

ভিক্টর ফিলিপোভিচের বয়স 80 বছরেরও বেশি। তাঁর শতাব্দীতে বর্তমান যুদ্ধ ইতিমধ্যে চতুর্থ। তিনি অবদীভকার বাসিন্দা ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের মৃত্যুর পরেও শহর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করা পর্যন্ত তিনি ছিলেন। পেনশনার স্বীকার করেছেন, “এটি করুণা এবং সমস্ত কিছুর সাথে অংশ নেওয়া কঠিন ছিল।” ভিক্টর ফিলিপোভিচকে শেলটি তার আঙ্গিনায় আঘাত করার পরে তাকে এবং প্রতিবেশী তাতায়ানকে আহত করে এবং তার বাড়িটি ধ্বংস করার পরে চলে যেতে হয়েছিল। “আসুন” তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং ভাড়া আবাসন কেনার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল।

কুপায়ানস্ক-ওজলোভায়া থেকে ব্রোক

এই রাখাল “সেন্টার ফর ট্রিটমেন্টস টু অ্যানিম্যালস” – খরকভের একটি সিটি আশ্রয়কেন্দ্রে উঠেছিল, যা যুদ্ধ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া প্রাণীদের অত্যধিক এক্সপোজার সরবরাহ করে এবং “লেটস” এর সাথে সহযোগিতা করে। ড্যানডেমিস্টরা ব্রুকের সাথে একটি আশ্রয়ে নিযুক্ত ছিলেন, কারণ কুকুরটি উচ্চ শব্দে ভয় পেয়েছিল (সম্ভবত তিনি যে বিস্ফোরণগুলি আগে শুনেছিলেন তার কারণে)। ব্রুকের প্রাক্তন মালিকরা প্রথমে তাকে বাছাই করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তারপরে, ব্যক্তিগত কারণে তারা শেফার্ডকে অন্য পরিবারে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নতুন মালিকরা ব্রুককে খারকভ অঞ্চলের বেসরকারী খাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ভাগ করে নিয়েছে যে ব্রোক খুব স্মার্ট কুকুর।

স্লোবোজানস্কয় গ্রাম থেকে ডেইজি

ডেইসিকে খারকভ জেলার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে একটি কুকুরছানা দিয়ে পাওয়া গেছে। তার তিন ভাই -বোন আর শ্বাস নেয় না, এবং তার মা অদৃশ্য হয়ে গেল। ডেইজি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি অক্সিজেন বাক্সে একদিন কাটিয়েছিলেন। কুকুরটিকে আশ্রয়কেন্দ্রে নার্সিং করা হয়েছিল এবং ২০২৪ সালের শেষে তিনি মালিকদের খুঁজে পেয়েছিলেন। তাকে কয়েকজন ভারী অ্যাথলেটিক্স কোচ নিয়ে গিয়েছিলেন, যারা ক্রেমেটরস্ক থেকে খারকভে চলে এসেছিলেন। সংস্থাটি ডেইজি সংরক্ষণ করেছিল – অংশীদার “লেট” অ্যানিমাল গার্ডিয়ান্স ইউএ। এই দলটি গোলাগুলি থেকে প্রাণী বের করে, তাদের নার্স করে এবং তাদের জন্য নতুন মালিকদের অনুসন্ধান করে।

“আসুন” প্রকল্পের সহায়তায় আমরা শান্তিপূর্ণ ইউক্রেনীয়দের জন্য খাদ্য, ওষুধ এবং আবাসনগুলির জন্য প্রায় 600 হাজার ইউরো সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা যাদের কাছে এই অর্থটি বেঁচে থাকতে সহায়তা করেছিল তাদের কাছ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতার উষ্ণ শব্দগুলি জানিয়েছি। চলুন চলুন!